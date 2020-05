Dile adiós a los auriculares de los iPhone: Apple quiere que compres los AirPods

Históricamente, dentro de la caja de un nuevo y flamante iPhone vienen unos EarPods, es decir, unos auriculares. Estos son especialmente populares porque suenan bien, y hay usuarios que los mantienen por años. Esto podría acabar según el último informe del prestigioso analista Ming-Chi Kuo.

Los futuros iPhone 12 podrían no llevar auriculares. Es cierto que desde que el puerto de estos auriculares es el Lightning y no el jack de 3.5 milímetros su popularidad ha descendido, pero no muchos acabarían contentos con esta idea. Entonces, ¿por qué lo harían?

Según Kuo y la lógica natural, este movimiento serviría para una de 2 cosas: o bien promocionar unos futuros AirPods baratos o para incentivar la compra de los AirPods en general.

Adiós a los EarPods

Airpods Pro. Chema Flores

Hace ya años que Apple no incluye el jack de auriculares en sus smartphones, desde el iPhone 7, ni más ni menos. El inconveniente fue rápidamente solucionado incluyendo unos EarPods dentro de la caja con puerto Lightning. Parece que Apple se ha dado cuenta que estos auriculares son quizás demasiado buenos, ya que a muchas personas les basta con ellos.

Si Apple ya no ofrece estos auriculares, los clientes se verán forzados a necesitar otros auriculares, bien Lightning o bien inalámbricos. A Apple, obviamente, lo que más le interesa es vender los AirPods, ya que son de lejos la opción más cara dentro de su portfolio.

Se espera que las ventas de los AirPods Pro (mermadas por el COVID-19) repunten en temporada navideña. El propio Kuo estima que para este año se habrán vendido de 80 a 93 millones de unidades, y este movimiento podría impulsar todavía más esas ventas. Además, el mes pasado indicó que no habría nuevos AirPods este año, así que el movimiento parece todavía más plausible.

Un movimiento desagradable

AirPods sincronizados con iPhone @timothybuck en Unsplash

Apple, en general, nos estaría forzando a comprar sus auriculares por separado o por defecto comprar unos caros AirPods. Aún así, hay rumores que indican que Apple podría rebajar drásticamente sus AirPods siguiendo la estrategia del iPhone SE, aunque esto es algo que Kuo desconoce. Los auriculares cableados de Apple se pueden comprar en su tienda por unos 29 euros y los AirPods más baratos por 179 euros.

Otra idea que se ha estado barajando con los años es un pack de promoción, que vendería los AirPods y el iPhone en conjunto con un descuento combinado. También se especula que para compensar esta falta de EarPods, los iPhone incluirían el desaparecido adaptador de Lightning a 3.5 milímetros, para aprovechar unos auriculares antiguos.

No sería algo raro de ver en Apple, pero sí que desagradaría a muchos usuarios, sobre todo en caso de que no incluyeran el adaptador. En dicho caso, las opciones serían simples: o comprar un adaptador, o comprar los EarPods o en última instancia tirar la cartera por la ventana y comprar los AirPods.