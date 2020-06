Podimo, el 'Netflix' de los podcast que pagará a los creadores por las horas de escucha

Los podcasts ya forman parte de la rutina de muchos españoles que prefieren apostar por esta especie de evolución de la radio. En este sentido, según un estudio del Instituto Reuters, España se encuentra entre los cinco países del mundo donde más podcasts se escuchan a diario.

Una de las peculiaridades de este formato es que apenas requiere de inversión, por lo que cualquiera puede crear su propio podcast. Si estás interesado en hacerlo, en este artículo te explicamos todo lo que debes saber antes de empezar en el mundillo.

Sin embargo, uno de los problemas de los podcasts es que éstos no pueden monetizarse en base a las visitas recibidas, como sí ocurre con los vídeos de YouTube. Por suerte, eso acaba de cambiar con la llegada a España de Podimo, una plataforma que paga a los podcasters por las horas de escucha de sus programas.

El Netflix de los podcasts

Podimo es una plataforma 'recién nacida' en el mundo tecnológico, ya que apenas llega a los dos años de existencia. Nacida en Dinamarca en 2019, a principios de 2020 aterrizó en Alemania y ahora acaba de llegar a España. Pese a llevar tan poco tiempo en activo, Podimo ya cuenta con 500.000 usuarios y todo parece indicar que tiene un futuro prometedor.

App de Podimo. Alex Branco Omicrono

En términos generales, podríamos describir a Podimo como una especie de Netflix de los podcasts. Se trata de una app gratuita centrada exclusivamente en la escucha de este tipo de contenido.

Javier Celaya, responsable de Podimo para el mercado español, cuenta a OMICRONO que hay aproximadamente unos 50.000 podcasts en castellano. "Por ese motivo en nuestra app de última generación hacemos una preselección de los mejores", restándole así trabajo al usuario, que a menudo tiene que elegir entre un número demasiado elevado de podcasts.

App de Podimo. Alex Branco Omicrono

Celaya relata que una de las principales bazas diferenciadoras de Podimo es que ofrecerá contenidos exclusivos. "Tenemos planeado tener un catálogo de 250 podcasts exclusivos a finales de este año que solo podrán escucharse desde Podimo".

Aunque aún se sabe poco del catálogo, ya han anunciado que habrá podcasts exclusivos de personalidades como Patry Jordán, influencer de deporte y nutrición, Kiko Amat, el popular escritor de novela negra, la periodista Alma Andreu (La Forte) y Paz Velasco de la fuente, jurista y reconocida criminóloga.

Pagando a los podcasters

Que una plataforma permita la escucha de podcasts no es nada nuevo, sin embargo, la peculiaridad de Podimo es que permite la monetización de dicho formato, algo que no era posible hasta la fecha. Cabe recalcar que hasta ahora los podcasters no podían obtener ganancias por las horas de escucha, sino que tenían que conformarse con contratos publicitarios.

Ganancias de los podcasters con Podimo. Podimo Omicrono

Celaya nos explica que dentro de unos meses lanzarán una versión premium, que costará 4,99 euros y permitirá a los usuarios disfrutar de los 250 podcasts exclusivos que hemos comentado antes.

Una parte de esas ganancias irá a parar directamente sobre los podcasters teniendo en cuenta las horas de escucha de sus programas. Aquellos que estén en exclusiva en Podimo recibirán un 50 % de las ganancias, mientras que los que estén en otras plataformas recibirán un 20 %. "Cada usuario de Podimo se convertirá en un pequeño mecenas, ya que ayudará económicamente al podcaster cuantas más horas escuche de sus programas".

Algoritmo de recomendaciones

Celaya también nos insiste en que Podimo destaca por contar con un algoritmo de recomendaciones que ayudará al usuario a conocer nuevos contenidos que puedan interesarle. "Nuestro algoritmo calcula y rastrea los patrones del usuario en la app para recomendarle nuevos podcasts".

Auriculares Sony WH-H910N. Alex Branco Omicrono

Asimismo, hemos de añadir que, al basarse en un modelo de suscripciones, los podcasts de Podimo no estarán interrumpidos por esa molesta publicidad que sí está presente en otras plataformas. Eso sí, hablamos de publicidad externa, pues Podimo no tiene potestad sobre los anuncios que haya en los propios podcasts.

No cabe duda de que la llegada de Podimo a España es una espléndida noticia tanto para los amantes de los podcasts como para los propios creadores de contenido, que por fin podrán monetizar sus programas de una manera que hasta ahora era imposible. ¿Estamos ante el despegue definitivo del formato podcast?