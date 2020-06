Un teléfono móvil de rueda y con 4G, ideal para olvidarte de las distracciones

Puede que en tu casa, o en la dee tus padres, aún haya guardado un teléfono móvil de rueda. Aunque hoy en día es algo anacrónico, la verdad es que durante décadas esa fue la única manera de hablar con otras personas a distancia desde las casas españolas.

Los teléfonos rotatorios, o con disco de marcar, se basan en la simple idea de meter el dedo en el número que queremos marcar, y dar la vuelta al disco todo lo que podamos. Un tope impide que giremos más el disco de lo que deberíamos, y dependiendo de cuánto lo hayamos girado, así sabe el teléfono qué número hemos marcado.

Si te estás preguntando porqué estoy explicando el funcionamiento de un teléfono rotatorio, entonces eres de la generación a la que va dirigida el producto que ha presentado la ingeniera Justine Haupt.

El móvil de rueda, una idea interesante

El 'Un-Smartphone', como lo llama Haupt, es todo lo contrario de un smartphone convencional, en el sentido de que sólo es capaz de hacer una cosa: hacer y recibir llamadas de teléfono al estilo tradicional.

Por supuesto, la telefonía ha cambiado mucho en estas décadas, y los teléfonos analógicos han sido sustituidos por los digitales; vender uno de los primeros hoy en día no tendría mucho sentido.

Es por eso que Haupt ha decidido modernizar el teléfono clásico, haciéndolo móvil y compatible con las redes 4G actuales; se basa en un proyecto anterior, que ya era compatible con redes 3G (las fotos del artículo son de ese modelo).

Los componentes del móvil con rueda se pueden comprar por separado Justine Haupt Omicrono

En su día, Haupt liberó el código, las instrucciones y los planos para montarnos nuestro propio teléfono clásico; también vendía los componentes por separado en su tienda. Pero la verdad es que no todo el mundo tiene acceso a una impresora 3D, ni tiene los conocimientos necesarios para meterse en un proyecto DIY semejante. Además, la pieza más importante, el disco para marcar, tenía que ser obtenido de un teléfono viejo que quisiéramos romper.

Es por eso que, para la nueva versión con 4G, no solo se liberará todo lo necesario para montar el teléfono, sino que también venderá los teléfonos ya premontados. Haupt ha tomado esta decisión al ver el gran éxito de su proyecto anterior; se ha dado cuenta de la cantidad de gente que estaría dispuesta a usar un móvil como este a diario.

Nada de apps ni notificaciones

Lo bueno de este teléfono es que nos permite huir de las distracciones habituales de los smartphones modernos; aquí no hay apps, ni notificaciones constantes a las que hacer caso. Si sólo quieres hablar por teléfono, realmente es la opción más sencilla, aunque no la única.

La primera versión del móvil con disco de marcar Justine Haupt Omicrono

La nueva versión será parecida a la anterior, y la gran diferencia estará en el disco para marcar, que ahora será fabricado expresamente para este modelo y contará con una pantalla de tinta electrónica para mostrar los números y la información; también podremos usar una tarjeta SD para pasar los contactos de nuestro otro móvil.

Por el momento, no tenemos precio, pero teniendo en cuenta que sólo la placa y la carcasa del original ya costaban 140 dólares, es probable que no sea barato. Aún así, seguramente se convertirá en el regalo ideal para los mas mayores, que no quieran aprender las ventajas (y desventajas) de los sistemas modernos.