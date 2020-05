La última del hermano de Pablo Escobar: un iPhone 'de oro' que no es lo que parece

El Escobar Gold 11 Pro es un iPhone Pro 11 convencional Escobar Inc. Omicrono

El Escobar Gold 11 Pro es el nuevo smartphhone lanzado por el hermano de Pablo Escobar; pero detrás de este aparente nuevo lanzamiento hay otra historia, tal vez incluso más loca que la de su anterior dispositivo.

Roberto Escobar fue el protagonista de muchos titulares a finales del año pasado, cuando anunció el Escobar Fold, un smartphone plegable similar al Samsung Galaxy Fold. Roberto es el hermano de Pablo Escobar, el famoso narcotraficante en cuya vida está basada Narcos, la popular serie disponible en España a través de Netflix.

Ya de por sí eso sería raro, pero la historia se complicó cuando las primeras unidades empezaron a llegar a youtubers y a la prensa: el dispositivo no solo era similar al de Samsung, literalmente era el de Samsung. La empresa de Escobar simplemente había cubierto el móvil con una pegatina.

El hermano de Pablo Escobar lanza un iPhone

Meses después, y aunque la mayoría de los compradores del móvil plegable aún no lo han recibido, Escobar vuelve a las andadas. Esta vez, promete que su misión es mucho más altruista, con un mensaje de que quiere devolver el poder al pueblo; y pretende hacerlo vendiendo iPhones cubiertos de oro de 24 quilates.

En efecto, el Escobar Gold 11 Pro no es más que un iPhone 11 Pro convencional, pero eso no es lo más chocante; las primeras unidades ya han llegado a algunos youtubers, y parece que la historia se repite, al menos en parte.

Para empezar, lo más obvio: no, este iPhone no está cubierto de oro, sino que el efecto dorado se ha conseguido con una nueva carcasa pegada a la parte trasera. Al menos no es una pegatina, pero han tenido que hacer eso para poder grabar el logo de la compañía de Escobar.

La segunda obviedad es que este es un iPhone 11 Pro como otro cualquiera; por lo tanto, la experiencia es la misma, sólo que algunas de las piezas no son las originales. Pero en este caso, lo sorprendente es que esta vez Escobar no lo oculta.

De hecho, la táctica de Escobar ahora consiste en admitir claramente que está vendiendo móviles de otras compañías; claro, que teniendo en cuenta que el Escobar Gold 11 Pro cuesta sólo 499 dólares, eso nos hace preguntarnos, ¿cómo gana dinero revendiendo iPhones?

La explicación oficial de la compañía es que estos iPhone son unidades devueltas por otros usuarios; de hecho, en la caja de madera en la que viene el móvil y los accesorios se incluye una hoja en la que se detallan los problemas que se han solucionado, como puede ser el intercambio de una pantalla rota o de la batería.

Por lo tanto, la idea es que Escobar estaría obteniendo estos móviles muy baratos, arreglándolos, decorándolos de color oro, y vendiéndolos a bajo precio; de esta manera, estaría haciendo daño a Apple, que perdería ventas.

Demasiado barato, demasiado bueno

En realidad, es muy probable que estemos ante otro lanzamiento de dudosa legalidad, un intento de vender un producto falso usando vídeos virales y presencia en canales famosos de Youtube.

El atractivo de conseguir un iPhone 11 Pro por sólo 500 dólares es muy grande, el suficiente como para que mucha gente decida apostar con su dinero. Pero si lo hacen, descubrirán que la página no tiene métodos de pago seguro, y que ni siquiera calcula el coste del envío; porque no va a haber tal envío.

La mayoría de compradores del Escobar Fold sólo recibieron un libro, una autobiografía de Roberto Escobar, para justificar que se había realizado un envío y así negar las devoluciones. Y es muy probable que con el Escobar Gold 11 Pro ocurra exactamente lo mismo.

Puede que "nadie da duros a cuatro pesetas" sea una frase hecha más propia de los tiempos de gloria de Pablo Escobar, pero en este caso se aplica muy bien al trabajo de su hermano.