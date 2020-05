¿Y si la planta de Nissan en Barcelona se usase para producir las baterías de Tesla?

La planta de Nissan en Barcelona cumpliría muchos de los requisitos que se ha impuesto Tesla para su próxima fábrica de baterías, la primera que abriría en Europa junto con la 'Gigafactoría' de Berlín.

El fabricante de coches eléctricos quiere expandirse por Europa, pero para ello tendrá que dejar de depender de las importaciones desde los EEUU. El plan es parecido al que ha ejecutado en China, donde la fábrica de Shanghái permite vender nuevos Model 3 más baratos que los importados.

Pero los coches son sólo una pieza del puzle. El verdadero pilar de la estrategia de Tesla son las baterías, su gran ventaja respecto al resto de fabricantes; y si quiere responder a un crecimiento de la demanda, puede necesitar una fábrica que se dedique en exclusiva a producirlas.

Tesla busca sitio para su nueva fábrica

Ahora un nuevo rumor indica que Tesla estaría buscando sitio para poner su nueva fábrica de baterías, la primera dedicada a esta producción en Europa. Como adelantan en ForoCochesEléctricos, los rumores han empezado en el Reino Unido, que tendría cierta ventaja para atraer esta inversión.

Según el medio PropertyWeek, el gobierno británico ya se habría involucrado en la búsqueda del espacio necesario para la construcción de la fábrica. En concreto, precisaría de unos 371.000 metros cuadrados en la zona de Londres, evidentemente por cuestión de logística y mano de obra.

La nueva fábrica de Tesla se centraría en la producción de baterías

Sin embargo, el Reino Unido no tiene porqué ser el sitio definitivo elegido por Tesla, y por el momento el gobierno de Boris Johnson sólo está buscando candidatos que presentar.

Por el momento no es seguro ni siquiera si Tesla realmente está buscando sitio para una nueva fábrica, pero si ese fuese el caso, precisamente esta semana ha aparecido un buen candidato.

Por qué la planta de Nissan es mejor candidato

Hablamos, por supuesto, de la planta de Nissan en Barcelona. El día de ayer se confirmó que será cerrada por la mala situación económica del fabricante japonés, que busca reinventarse con nuevos modelos como un coche deportivo. Pero ese espacio no tiene porqué perderse para siempre, por supuesto.

Protestas ante el cierre de la planta de Nissan

De hecho, la planta de Nissan ya cumpliría muchos de los requisitos que tendría Tesla. Para empezar, con sus 517.000 metros cuadrados, tendría espacio de sobra para la producción de baterías dirigidas a los nuevos vehículos de la marca de Elon Musk.

No podemos olvidar tampoco la posición geográfica y las ventajas de logística que tiene; por no mencionar la pertenencia a la Unión Europea. Un Reino Unido autoexpulsado de la UE por el Brexit puede no ser la mejor alternativa para una Tesla con ambiciones europeas.