El hombre que definió el estilo de Apple durante décadas se ha marchado

La figura de Jony Ive es una de las más controvertidas del sector, y eso ya es decir. Su filosofía de diseño ha sido amada y odiada a partes iguales; aunque productos diseñados por él y su equipo se encuentran entre los más vendidos de la historia, también tiene más de un "fiasco" en su historial.

Sea como sea, es indudable que Jony Ive fue una de las mentes pensantes que convirtieron a Apple en lo que es hoy: la compañía tecnológica de referencia en el sector. Él fue el responsable de diseños copiados hasta la saciedad por el resto de la industria, como el del iPhone o el del MacBook.

Ahora, ese hombre ya no está en Apple. La página de perfiles de la ejecutiva de Apple ha borrado el perfil de Ive; oficialmente, ya no está en la empresa, pero su ausencia se lleva notando ya desde hace un tiempo.

Jony Ive se va de Apple

La marcha de Ive se anunció oficialmente el pasado junio; pero la verdad es que ya llevaba un tiempo sin estar directamente involucrado en los productos de Apple. Esto no se ha notado mucho porque Apple ha continuado la misma línea de diseño que Ive inició; los iPhone siguen teniendo el "notch", y los últimos MacBook son prácticamente idénticos.

El momento de la verdad llegará en los próximos meses, especialmente con la llegada de los nuevos iPhone; se espera que la próxima generación sea la más revolucionaria desde el lanzamiento del iPhone X, implementando nuevas tecnologías como el lector de huellas bajo la pantalla.

Página de ejecutivos de Apple, sin Jony Ive

Estas novedades obligarán a un cambio de diseño importante, y ahí es donde se notará la marcha de Ive; de hecho, se notará que Apple no tiene sustituto para Ive. La página oficial no ha sustituido el hueco de Ive por el de otro directivo, así que en estos momentos Apple no tiene ningún representante en lo que respecta al diseño.

No es que Apple no tenga talento, por supuesto; está Evans Hankey, vicepresidenta de diseño industrial y primera mujer en dirigir esta sección. Pero no ha sido añadida a la página de Apple, lo que podría indicar que la compañía aún está buscando un sustituto real para Ive.

Apple

La marcha de Ive ya se está notando en algunas novedades; como el nuevo MacBook Pro de 16 pulgadas, que vuelve al teclado de tijera y a un diseño interno diferente. Ive ha sido criticado en muchas ocasiones por poner el diseño por encima de la funcionalidad; provocando problemas como los del MacBook y su teclado mariposa o el fallo de las pantallas, producido por la obsesión por crear portátiles más finos.

Hay que aclarar que la influencia de Ive se seguirá notando, ya que ha decidido montar una firma de diseño independiente que seguirá trabajando con Apple. Así que el verdadero impacto de este cambio está por ver.