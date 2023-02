Cómo y a qué hora ver desde España el cometa verde que se acerca a la Tierra este 1 de febrero

En marzo del año pasado, unos astrónomos del sur de California descubrieron un espectacular cometa de largo recorrido al que llamaron C/2022 E3 y que pasaba cerca de Júpiter. Lo bautizaron con el nombre de ZTF, las iniciales del centro astronómico, y realizaron un seguimiento exhaustivo de su órbita.

Desde entonces, este cuerpo celeste con una cola verdosa ha acaparado la atención no solo de la comunidad científica, sino también de todos los aficionados a la astronomía. Y no es para menos: este cuerpo celeste, hacía 50.000 años que no pasaba a hacernos una visita, por lo que recomiendan no desaprovechar la oportunidad y observar el cielo esta misma noche. No saben si volverá a ser visible desde la Tierra o desaparecerá para siempre.

El pasado 12 de enero, el cometa ZTF alcanzó el punto de su órbita más cercano al Sol (perihelio). Su aproximación más cercana a la Tierra será hoy 1 de febrero de 2023, sobre las 18:11 horas UTC (19:11 hora peninsular española). A esa hora, se encontrará a 42 millones de kilómetros de distancia, una cifra que parece bastante lejana, pero que será suficiente para que podamos vislumbrar el cometa verde desde casa.

¿Cómo ver el cometa verde desde España?

El Instituto Geográfico Nacional de España indica que "el cometa C/2022 E3 ZTF brillará alto hacia el norte, y verlo requiere tener cielo oscuro y usar prismáticos o telescopio". Sin embargo, es probable que llegue a verse a simple vista, pero solo con cielos extremadamente oscuros. La contaminación lumínica jugará también un papel fundamental en la observación de los cuerpos celestes, ya que puede impedir su correcto visionado, así que será más difícil verlo en grandes ciudades.

La teoría de por qué es verde se recoge en un estudio del 2021. La cabeza del cometa, llamada coma, es la que emite dicha luz y no su cola. Básicamente, un gas que se emite en esta zona del cometa entra en contacto con la luz ultravioleta y reacciona, provocando esta aura verdosa. Por cierto, a principios de febrero, será visible desde el hemisferio sur.

Diferencias entre asteroides, cometas y meteoritos

Los asteroides, cometas y meteoritos son cuerpos celestes, compuestos de roca, hielo, polvo y una serie de gases, relacionados con la formación del sistema solar. Suelen viajar cientos de kilómetros, y los avistamos cuando están cerca de la Tierra.

A los cuerpos celestes de entre 10 unidades astronómicas y 50 metros se les llama meteoroides, que pasan a ser meteoritos cuando se precipitan hacia la Tierra. Los cometas, comparados con enormes bolas de nieve, están compuestos de roca, hielo, polvo, CO2 y otros gases.

The NASA Picture of the Day for January 31, 2023 is pic.twitter.com/vJRaz5bmyc — NASA Astronomy POTD (@NASAPOTD) January 31, 2023

Suelen originarse en el cinturón de Kuiper, en el Sistema Solar exterior, y a medida que viajan hacia el Sol empiezan a deshacerse. Cuando el Sol evapora el hielo, deja a su paso un halo de polvo y gas alrededor del núcleo denominado coma, que, al moverse, origina una cola que puede llegar a tener una longitud de millones de kilómetros.

