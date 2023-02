Nuevo desastre ruso en la ISS: una fuga de refrigerante retrasa el rescate de sus astronautas

Uno de los culebrones espaciales del año que hemos podido vivir desde España es sin duda el incidente de la nave Soyuz MS-22. Una fuga de refrigerante, causada por un pequeño artefacto que impactó a la nave, provocó un auténtico drama en la Estación Espacial Internacional al dejarla inutilizada. Con un rescate previsto para los astronautas de la misión, ahora ocurre otra desgracia y muy similar: la cápsula de carga Progress MS-21 ha sufrido la misma suerte.

La cápsula de carga MS-21 ha sufrido una despresurización debido a la fuga ubicada en el sistema de refrigeración. Un suceso que ha ocurrido, por su fuera poco, un par de horas después de que llegara a la Estación Espacial Internacional la Progress MS-22, atracando en el módulo Zvezda de la ISS.

Esto ha llevado a Rusia a aplazar el lanzamiento del carguero Progress MS-23 hasta marzo, hasta que se esclarezca lo ocurrido con la MS-21. Según ha comunicado Yuri Borísov, el director de la agencia espacial Roscosmos, se está trabajando actualmente en una comisión que aclare la causa de esta situación. Así, el drama de la Soyuz MS-22 sigue en activo.

Todo se complica

Este pasado fin de semana veíamos como la Progress MS-21, acoplada a la ISS, sufría una pérdida de hermetismo, sin consecuencias para la seguridad de los inquilinos de la plataforma orbital, pero sumándose a la caterva de desgraciadas ocurridas en la Estación de un tiempo a esta parte.

Según ha explicado la agencia, la escotilla de la nave "está cerrada, así que la Progress MS-21 está aislada del resto de la ISS. La temperatura y presión a bordo de la estación están dentro de la norma". El Centro de Control de Vuelos ruso detectó la pérdida de hermetismo al recibir los datos de telemetría del carguero, que debía ser hundido en el océano Pacífico. Planes que, por cierto, siguen en marcha.

MS-21 en la ISS. NASA Omicrono

No se sabe con exactitud si el acople de la Progress MS-22 ha tenido algo que ver con el problema de la fuga de refrigerante de la MS-21. No obstante, la Roscosmos ha decidido ser cauta; el lanzamiento de la nave espacial Soyuz MS-23 no tripulada que se iba a efectuar para rescatar a los astronautas atrapados en la Estación queda completamente aplazado hasta marzo, al menos "mientras no se aclare la causa de la situación de emergencia".

El pasado 11 de enero, Rusia confirmó que enviaría esta nave en un lanzamiento programado para el 20 de febrero para evitar tener que usar la Soyuz MS-22 afectada, acoplada a la ISS. Y es que debido a la fuga de refrigerante, la Soyuz puede tener grandes problemas de temperatura en la cabina.

MS-21. NASA Omicrono

Esto ha llevado a que la NASA adaptase la cápsula Crew Dragon acoplada en la ISS para, en caso de emergencia, la puedan usar para salvar a los cosmonautas. De momento, habrá que esperar a ver qué ocurre con la Soyuz y con la Progress, la cual se acopló en octubre del año pasado para llevar combustible, alimentos y agua a los astronautas de la tripulación número 68 de la ISS.

