Del delgadísimo iPhone Air a los impresionantes AirPods Pro: primer contacto con todo lo nuevo presentado por Apple

"El diseño no es sólo cómo se ve y cómo se siente. Diseño es cómo funciona". Con esta frase de Steve Jobs comenzaba Apple una de sus presentaciones más importantes de los últimos años, la que ha cambiado su familia de teléfonos para introducir el iPhone Air.

El iPhone Air es el teléfono más delgado en la historia de la compañía y llega para unir en un único producto esa ambición de Apple de la excelencia en el diseño con la usabilidad y utilidad.

Además de este smartphone ultradelgado de sólo 5,6 mm de grosor, la compañía también ha rediseñado por completo los iPhone 17 Pro, ha presentado la renovación del iPhone 17, ha renovado sus relojes Apple Watch y ha lanzado la nueva generación de los AirPods Pro.

En EL ESPAÑOL - Omicrono hemos podido tener un primer contacto con todas las novedades presentadas por la compañía este martes 9 de septiembre.

iPhone Air: tocar para creer

La estrella del evento fue el iPhone Air. Un teléfono ultradelgado y ligero que llega para ofrecer una propuesta diferente entre los smartphones de Apple y que anticipa una revolución móvil que se acelerará en un futuro a medio plazo.

Perfil del iPhone Air Chema Flores Omicrono

Para ser consciente de lo mucho que ha cambiado el diseño y lo ligero que es, lo fundamental es tenerlo en la mano. A primera vista se ve un claro cambio en el concepto de los teléfonos de Apple, al sujetarlo y manejarlo en los primeros segundos se siente la revolución que supone.

La sensación de cambio recuerda a cuando Apple lanzó el iPhone X, un diseño que cambió todo y marcó el futuro de los dispositivos de la empresa. Es esa misma sensación.

El iPhone Air es increíblemente delgado, ligero (sólo 165 gramos) y con una gran pantalla de 6,5 pulgadas, pero al mismo es realmente cómodo de usar a una mano. La ergonomía es claramente mejor que otras alternativas de la competencia, que han apostado por un concepto similar.

Pese a su delgadez extrema, en ningún momento da la sensación de que se pueda doblar o se vaya a romper. Al contrario. Se siente increíblemente robusto y consistente gracias a una estructura de titanio que, además, le aporta una terminación premium de altísimo nivel.

iPhone Air con la función de vídeo dual Chema Flores Omicrono

En los laterales mantiene tanto el botón de acción como el control de cámara, aunque no disponemos de entrada para tarjetas SIM física y habrá que optar por una eSIM como forma de optimizar el espacio interior.

Y es que es precisamente ese el verdadero reto al que Apple ha sido capaz de enfrentarse en este smartphone. Su diseño interno.

La mayor parte de los componentes se concentran en la parte superior, donde el iPhone Air tiene una ligera protuberancia para integrar el módulo de cámara.

Asimismo, incorpora el mayor número de chips propios desarrollados por Apple (N1, C1X y A19 Pro) que le permiten ser eficiente, potente y compacto al mismo tiempo.

Es la batería lo que ocupa la mayoría del diseño interno. Aunque es menor que en el resto de modelos lanzados este año, Apple explica que da de sobra para acabar el día gracias a las optimizaciones inteligentes del procesador e iOS 26. Habrá que usarlo en el día a día para comprobar hasta qué punto es cierto.

Su delgadez no sacrifica potencia. En el primer contacto con el teléfono se mueve increíblemente rápido y fluido gracias tanto al procesador A19 Pro como a su combinación con la pantalla ProMotion y la última versión de iOS 26.

iPhone Air Chema Flores Omicrono

Se desenvuelve también muy bien en la cámara, pese a contar únicamente con una lente en la parte trasera. Se trata de una cámara Fusion de 48 megapíxeles que en la práctica permite tener hasta 4 objetivos en el bolsillo con la capacidad de recorte de imagen del sensor de alta resolución.

Además, uno de los elementos más innovadores de esta generación es la cámara frontal con encuadre centrado. Al disponer de un nuevo sensor cuadrado de 18 megapíxeles, permite hacer selfies en vertical o en horizontal sin necesidad de cambiar la orientación del teléfono. Algo que se aplica también a la grabación de vídeo.

Esta nueva tecnología permite además la captura dual de vídeo, una prestación para grabarnos a nosotros mismos reaccionando a conciertos o espectáculos, ideal para guardar el recuerdo del momento desde varios ángulos.

iPhone 17 Pro: rediseño y potencia

El iPhone Air no ha sido el único nuevo diseño que Apple ha presentado. Los iPhone 17 Pro y 17 Pro Max llegan con un nuevo aspecto, que responde a un revolucionario proceso de fabricación buscando espolear el rendimiento.

El nuevo diseño unibody de aluminio llega para ofrecer el mejor rendimiento térmico jamás visto en un iPhone. Es increíblemente ligero y confortable en la mano, al mismo tiempo que es capaz de combinar la robustez y la sensación premium que mejora gracias al cristal en la parte trasera.

Incorporan el Ceramic Shield 2, tres veces más resistente a los arañazos en la pantalla delantera, y, por primera vez, el Ceramic Shield protege la parte trasera del iPhone. Está pensado para durar y aguantar las condiciones más extremas siendo cuatro vez más resistente a fisuras del vidrio que modelos anteriores.

iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max Chema Flores Omicrono

En la mano se siente potente y balanceado, listo para la acción, y los nuevos colores son realmente llamativos y atractivos, con un naranja cósmico que atrae todos los focos. Apple se olvida aquí del negro y opta por completar la oferta con el plata y un discreto azul oscuro.

Quien llega a este teléfono lo hace buscando tres claves: rendimiento, cámaras y autonomía. Puntos importantes que el nuevo diseño permite llevar a un nuevo nivel. Y es que se ha rediseñado por completo por dentro para introducir una cámara de vapor que alivia el estrés térmico con altas exigencias.

iPhone 17 Pro Max Chema Flores Omicrono

El calor se traslada a la carcasa de aluminio unibody forjado de una pieza, donde se distribuye de manera uniforme por todo el sistema para ofrecer un rendimiento de alto nivel a la vez que hace que siga siendo cómodo de sujetar.

En el breve y primer uso que hemos podido dar a este teléfono, la sensación es clara: es un avión. Una bestia desbocada de potencia y rendimiento que será ideal para creadores de contenido y quienes quieran llevar su fotografías y vídeos a otro nivel.

Cámara del iPhone 17 Pro Chema Flores Omicrono

El nuevo modelo opta por montar tres cámaras Fusion de 48 megapíxeles con más nitidez y detalle, donde la gran novedad es el teleobjetivo de 8 aumentos, lo que eleva la versatilidad a llevar 8 objetivos en el bolsillo.

Este zoom es un 56% más grande que la generación anterior y es un salto hacia adelante en una de las funciones que más pedían mejorar los usuarios a la compañía. Una cámara que llegue más lejos pero con la calidad y nitidez que se espera del iPhone.

iPhone 17 Pro en plata Chema Flores Omicrono

Una de las mejoras en rendimiento que habrá que probar más a fondo es la autonomía. La promesa de que se caliente menos con la mejor eficiencia del A19 Pro permiten llevar la batería a hasta 37 horas de uso continuo. Una mejora considerable pensada para los creadores de contenido más exigentes.

Igualmente, ahora es compatible con más formatos de vídeo profesional y con Genlock, una tecnología que permite sincronizar vídeo procedente de distintas cámaras y entradas con precisión. Un iPhone de cine.

iPhone 17: equilibrio y poder

El iPhone 17 es el que aparentemente menos ha cambiado, o así parece a primera vista porque no ha alterado su diseño. Sin embargo, ha pasado a ser la opción más interesante para la mayoría de usuarios, porque mejora su cámara, su potencia, batería y pantalla.

El nuevo iPhone 17 gana en tamaño de pantalla subiendo hasta las 6,3 pulgadas sin sacrificar dimensiones. Lo hace gracias a estrechar los biseles y disponer así de más superficie en el frontal. Parece poco pero cuando lo pruebas desde un primer momento te da la sensación de inmersión total.

iPhone 17 Chema Flores Omicrono

El gran salto hacia adelante en la pantalla del iPhone 17 es la incorporación de la tecnología ProMotion que hace que la experiencia de utilizarlo cambie por completo. Aporta una fluidez que hasta ahora sólo estaba reservada para los modelos Pro y que permite disparar el gusto que da usar este teléfono.

A esta pantalla ProMotion hay que sumarle la subida de brillo a 3.000 nits, que hace que usarlo a plena luz solar sea una delicia, así como una nueva capa antirreflejos que mejoran la experiencia.

En la mano es igual de cómodo que el modelo anterior, aunque también apuesta por llevar Ceramic Shield 2 en el frontal, lo que mejora su robustez y resistencia a golpes.

Este modelo las dos cámaras traseras son de 48 megapíxeles, lo que permite mejorar considerablemente su capacidad fotográfica. La cámara principal Fusion de 48 Mpx integra un teleobjetivo de dos aumentos de calidad óptica con gran detalle, es como tener dos cámaras en una.

iPhone 17 Chema Flores Omicrono

Mientras que, por su parte, el ultra gran angular ofrece ahora cuatro veces más resolución que la generación anterior, ideal para planos abiertos y macros.

En resumen, son mejoras concretas para lograr uno de los móviles más redondos del año.

AirPods Pro 3: corazón y silencio

Otro de los dispositivos que Apple ha rediseñado es uno de los más exitosos: los AirPods Pro. La tercera generación de sus mejores auriculares ambiciona ahora con hacer seguimiento de la salud gracias a la incorporación de medidores de frecuencia cardíaca.

Al igual que los Powerbeats Pro 2, los nuevos auriculares incorporan una miniaturización del sensor del Apple Watch para poder controlar nuestra frecuencia cardíaca y así hacer seguimiento del usuario directamente desde la oreja. Ideal para entrenar sin necesidad de reloj, o bien hacer un análisis más pormenorizado.

AirPods Pro 3 con sensor cardíaco Chema Flores Omicrono

Sin embargo, lo que verdaderamente impresiona de los AirPods es su capacidad para que se haga el silencio. En una pequeña prueba que pudimos hacer en la concurrida zona de demo del Teatro Steve Jobs, de pronto el mundo se calló, dando una sensación de aislamiento total.

Desde Apple explican que es dos veces mejor que la generación anterior, y lo cierto es que es alucinante experimentarlo en ambientes concurridos. Algo que no sólo consigue gracias al rediseño total del auricular, sino también al uso de almohadillas de foam que ahora están disponibles en más tamaños.

AirPods Pro 3 Chema Flores Omicrono

El rediseño de los AirPods Pro 3 también se nota en el ajuste, que ahora quedan más sujetos en la oreja y en la mejora de la calidad del sonido.

Esta nueva arquitectura emplea una ecualización adaptativa de última generación para transformar la respuesta de graves, medios y agudos con más claridad que nunca.

Apple también ha mejorado la transparencia, siendo las llamadas y la fusión con el exterior una de las claves: están pensados para no quitárnoslos nunca. Tanto es así, que la autonomía crece en 2 horas de uso con respecto a la generación anterior.

Otra de las novedades de los AirPods Pro es la capacidad para traducir conversaciones en tiempo real, una funcionalidad que llega de la mano de Apple Intelligence. De momento se desconoce cuándo llegará a Europa.

Apple Watch: mejores pantallas y salud

El gran cambio en los Apple Watch está en el modelo más asequible, el SE. La tercera generación mejora enormemente al montar el chip S10 en su interior, el mismo que los modelos más avanzados, e incluir prestaciones de salud avanzadas, pantalla siempre activa o carga rápida.

Con él puesto en la muñeca se siente que las distancias entre el nuevo Series 11 y él son cada vez menores, para el gran público aunque el diseño del Series 11 es evidentemente superior.

Apple Watch Series 11 con medición del sueño Chema Flores Omicrono

La principal mejora del Series 11 se encuentra en incorporar una pantalla el doble de resistente a los arañazos y mejorar sus capacidades internas para ofrecer mejor calidad del sueño y hasta 24 horas de autonomía. Asimismo, dispondrá de avisos de alertas de hipertensión arterial, aunque aún no conocemos cuándo podrá llegar a España.

El Apple Watch Ultra 3 por su parte también mejora en pantalla tanto en resistencia como en dimensiones, pues logra arañar espacio en los bordes para ocupar más en el frontal sin cambiar las dimensiones.

Apple Watch Ultra 3 Chema Flores Omicrono

Parece poco, pero lo cierto es que se nota la diferencia con el Ultra Watch 2 si es tu dispositivo diario. No es un motivo para dar el salto desde la generación anterior, pero sí es reseñable el mayor tamaño de pantalla.

Los otros elementos que ha mejorado son la resistencia y las comunicaciones, así como una terminación de colores más pulida e integrada, que le dan al reloj más ambicioso de Apple un carácter único.