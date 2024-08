He probado el reloj inteligente que quiere competir con el Apple Watch: acabados premium y prodigiosa batería

Cuando en España pensamos en relojes inteligentes, lo normal es pensar en los Apple Watch, los Samsung Galaxy Watch o en distintos modelos de Xiaomi. Unos dispositivos cuyo argumento de venta usualmente gira en torno a la elegancia y al diseño, al menos en los modelos más caros. Es lo que pretende conseguir el OPPO Watch X, el último smartwatch de la firma china, que apunta a Apple como rival directa.

El reloj "inspirado en la Tierra", según la compañía, busca ser una opción competente tanto en el apartado del diseño como en el del deporte. Y es que su elegancia y acabado premium esconde bajo el 'capó' unas capacidades ideales para el fitness y la salud, gracias a aspectos como sus lectores de frecuencia cardíaca y estrés.

Eso sí, lo hace a un precio que lleva a este OPPO Watch X directamente a la gama alta de relojes inteligentes. Actualmente, el reloj se vende en España a 299 euros, un precio ligeramente por encima del que tiene el smartwatch más barato de Apple, el Apple Watch SE que se ppuede encontrar en nuestro país a 279 euros. ¿Conseguirá hacerle sombra?

Acabado de alta calidad

Lejos de que pueda ser o no una obviedad, lo cierto es que lo primero que resalta del reloj es su espectacular acabado, tanto estético como físico. Solo con sacarlo de la caja el usuario ya se da cuenta de que han sido 299 euros bien invertidos, ya que el OPPO Watch X se siente de maravilla en las manos y en la muñeca. Y eso teniendo en cuenta que el reloj incorpora una caja de acero inoxidable y no una de titanio, como la del Apple Watch Ultra.

La clave de este diseño está en el pulido de 178 pasos que tiene dicha caja, que combina acabados satinados con efectos espejo que dan mucho carisma al reloj. El OPPO Watch X grita premium por todos sus poros, y se siente bastante más caro de lo que es en la muñeca. Además, es tremendamente cómodo, haciendo que sea factible llevarlo durante horas sin problema alguno.

OPPO Watch X. Manuel Fernández Omicrono

El OPPO Watch X da una sensación de robustez tal que el usuario se siente confiado en todo momento, sabiendo que podrá aguantar todas las inclemencias del tiempo sin problemas. De hecho, así es: OPPO asegura que su reloj ha sido probado bajo la certificación militar MIL-STD-810H, que le proporciona una protección ante condiciones especialmente duras.

Los números están ahí: puede aguantar temperaturas que van desde los -20 hasta los 55 ºC, y puede soportar alturas desde los 500 hasta los 9.000 metros. Por supuesto, es un reloj resistente al agua y al polvo IP68 y sumergible, pudiendo aguantar hasta 50 metros con su protección de 5 atmósferas.

OPPO Watch X. Manuel Fernández Omicrono

Algo muy similar ocurre con la pantalla, protegida con un cristal de zafiro de 8 mohs de dureza en la escala. Soporta cualquier arañazo del día a día, ya que cuenta con una resistencia contra perforaciones mejorada de al menos un 50%. También está especialmente preparado para aguantar caídas, por lo que podrá resistir sin problemas los típicos golpes del día a día.

Mención especial merece la correa, que en nuestra unidad ha resultado ser de color Mars Brown. Igual que ocurre con el OPPO Watch X en sí, la correa también presenta calidades muy altas y un muy buen diseño. El agarre es muy robusto y da mucha amplitud a la hora de elegir el cierre adecuado para cada muñeca.

Potencia y una gran batría

A nivel personal, no suelo ser muy fan de los relojes que recortan en hardware y en software. Es decir, los que se centran totalmente en la estética y en ser elegantes de cara a la galería. Es lógico pensar que por 299 euros, el OPPO Watch X ofrece muy buenas especificaciones. Y así ha sido, ya que nos encontramos con lo mejor de ambos mundos: Qualcomm en el procesador y WearOS como sistema operativo.

OPPO Watch X. Manuel Fernández Omicrono

OPPO ha decidido tirar a lo seguro y contar con las mejores opciones del mercado en este sentido. El OPPO Watch X esconde en su interior un Snapdragon W5 Gen 1, un SoC de 4 nanómetros que está acompañado del procesador BES2700. Este chip de ultra baja potencia Bluetooth viene acompañado por un coprocesador AON de 22 nanómetros.

La clave de la potencia del chip está en su espectacular rendimiento energético, ya que ofrece una duración un 30% superior respecto a versiones anteriores y hasta el doble de potencia. Parte de la culpa la tiene WearOS, un sistema operativo eficiente y ampliamente usado, que gestiona muy bien la energía del reloj.

OPPO Watch X. Manuel Fernández Omicrono

Así, el OPPO Watch X promete una autonomía espectacular que puede alcanzar las 100 horas de uso. Dicha cifra puede bajar hasta las 48 horas si usamos el reloj de forma intensiva, lógicamente. Sin embargo, OPPO promete que el usuario podrá viajar hasta 4 días sin el cargador y usar el reloj sin problemas, incluso si se usa en el modo inteligente, que suele consumir bastante más.

El apartado de la autonomía también se ha visto gratamente potenciado con una carga rápida VOOC que permite al usuario tener un día completo de uso con tan solo 10 minutos en el cargador magnético que viene incluido. Hemos comprobado que, efectivamente, una pequeña carga habilita prácticamente un día entero de uso, todo ello sin forzarnos a usar 'menos' el reloj.

OPPO Watch X. Manuel Fernández Omicrono

En mis días más intensos, he podido exprimir el reloj hasta casi 3 días de uso, teniendo que pasar por el cargador a la mitad del tercer día. El resto de jornadas, que han sido más ligeras, no han sido un problema para el OPPO Watch X: he alcanzado los 4 días sin problemas y sin coartar mi uso del reloj en absoluto.

WearOS es sin duda el gran acierto a nivel de software del reloj. Los servicios de Google son protagonistas en la experiencia de uso, lo que permite desde aprovechar el asistente de Google directamente con la voz hasta pagar con Google Wallet a través del NFC. Otras bondades implican soporte con Google Play, Google Maps y el uso de apps como WhatsApp para ver y responder mensajes.

OPPO Watch X. Manuel Fernández Omicrono

Debido a que el reloj tiene sus propios micrófonos, es posible responder llamadas de voz e incluso mandar audios por WhatsApp con muchísima claridad. He probado a responder mensajes y llamadas únicamente usando el reloj, y me ha sorprendido gratamente la calidad de los micrófonos del OPPO Watch X.

Ideal para deporte

El diseño del OPPO Watch X puede dar lugar a error, ya que es fácil pensar que este no es un reloj pensado para hacer deporte. Nada más lejos de la realidad, ya que el dispositivo está lleno de funciones específicamente pensadas para los más deportistas. De hecho tiene un botón dedicado para los entrenamientos, que permite acceder a la suite de ejercicios integrados en su sistema.

OPPO Watch X. Manuel Fernández Omicrono

Para empezar, el OPPO Watch X está perfectamente equipado a nivel de conectividad. No solo dispone de GPS de doble frecuencia (con antena omnidireccional incluida), sino que monta sensores para controlar la frecuencia cardíaca, el estrés, el sueño y los niveles de oxígeno en sangre. De esta forma, he podido controlar mi salud prácticamente en tiempo real solo llevando el reloj puesto.

Este es un punto a destacar, gracias a la gran precisión con la que el reloj ha rastreado los aspectos más importantes de mi salud. Los informes detallados sobre el sueño, la frecuencia cardíaca o el estrés son veraces y muy útiles. Las notificaciones de salud que va arrojando el reloj de vez en cuando ayudan a llevar a un control más profundo de todo lo relacionado con el bienestar.

OPPO Watch X por detrás. Manuel Fernández Omicrono

Por otro lado, el reloj en sí puede supervisar ciertas métricas sin necesidad de tener dispositivos de terceros, tales como el tiempo de contacto con el suelo, el equilibrio o el ritmo. Hasta tiene un modo de seguimiento de carreras incorporado, que se suman al centenar de entrenamientos preinstalados dentro del reloj. Hay más de 100, y en muchos de ellos se recogen en tiempo real datos específicos.

¿Me lo compro?

El OPPO Watch X apunta bastante alto. Pretende ser un reloj para dos públicos muy concretos: los que quieren un buen dispositivo que pueda ofrecer las capacidades del Apple Watch y los que desean un completo asistente para hacer ejercicio, con el que llevar su capacidad de hacer fitness al máximo nivel. Y este reloj podrá satisfacer a ambos.

OPPO Watch X. Manuel Fernández Omicrono

El OPPO Watch X es un dispositivo brutal en casi todo lo que hace. Cuenta con una muy buena autonomía, su construcción es soberbia y no defrauda en conectividad y hardware. Si el precio de 299 euros no es un problema, queda claro: todo aquel que opte por este reloj quedará satisfecho con él.