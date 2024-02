He probado el alucinante 'televisor' transparente de Samsung de 211 pulgadas: parece ciencia ficción

El tamaño importa, pero no tanto. Es la conclusión evidente tras un par de días en el ISE, la feria más importante de la industria audiovisual, que se está celebrando estos días en España, en la Fira de Barcelona. Allí el bombardeo no cesa, y enormes equipos de sonido y pantallas reclaman tu atención como anzuelos de pesca en un banco de atunes. Entre todos esos estímulos, hay una pantalla que destaca sobre las demás y no sólo por su tamaño, sino porque es única en el mundo. Hablamos de la Transparent MicroLED que Samsung ha presentado por primera vez en Europa, tras darla a conocer a nivel mundial hace unas semanas en el CES 2024.

La multitud se agolpa frente al stand de la empresa coreana y todas las miradas están puestas en esta larguísima pantalla transparente de más de 4 metros de largo y 211 pulgadas de diagonal, en la que se suceden demostraciones de lo que puede ofrecer esta innovadora tecnología. De hecho, consigue hacerle sombra a la que, de otra forma, sería la gran protagonista: la inmensa The Wall IWC, con la forma de una inmesa puerta de más de 4 metros de altura y un pixel pitch de 1.2 (la distancia en mm entre los píxeles), lo que le permite contar con una gran definición.

¿Y cuál es la verdadera novedad que aporta Transparent MicroLED de Samsung, si ya existen pantallas y televisores OLED transparentes desde hace un tiempo? La clave, claro está, reside "en la tecnología, que es nueva y ofrece una gran definición y el doble de claridad que las OLED", explica a EL ESPAÑOL-Omicrono Eugenio Jiménez Carrasco, IT Business Head Iberia en la compañía coreana. "Tiene un gran potencial, ya que permite tener desde contenidos superpuestos para un partido de fútbol hasta hacer anuncios espectaculares. Las posibilidades son infinitas".

El nuevo holograma

La sensación delante de la pantalla (aunque no desde todos los ángulos), es la de estar ante verdaderos hologramas cobrando vida delante de tus ojos. En la demo que se pudo ver en el ISE, una pantalla trasera se encargaba de actuar como paisaje o trasfondo, mientras distintos elementos reproducidos en la Transparent MicroLED parecían flotar delante de mis ojos con una definición excepcional.

La más vistosa de la sucesión de imágenes consistía en un fondo marino y unos peces de colores muy vivos en primer término. Pero también sorprendía ver, por ejemplo, el skyline de una ciudad y los fuegos artificiales superpuestos gracias a la pantalla transparente, o lo que parecía un tren de juguete 'saliendo' de la pantalla.

La Transparent MicroLED de Samsung en ISE 2024 I.M. Omicrono

El caso de uso más evidente de los vistos en el ISE 2024 es el del estadio de futbol: el fondo es el campo, y en la Transparent MicroLED aparecen alineaciones, anuncios, estadísticas y detalles del juego que pueden aportar un extra a la experiencia de vivir un partido desde un palco acristalado.

Este producto "establece un nuevo estándar en el mercado de las pantallas comerciales gracias a su excepcional transmitancia y claridad, con un chip MicroLED extremadamente pequeño y un proceso de fabricación de precisión que elimina los marcos y la refracción de la luz", indica un comunicado de prensa de la compañía.

La Transparent MicroLED de Samsung I.M. Omicrono

El MicroLED, de apenas un centímetro de grosor, permite "tener píxeles de diodo LED mucho más juntos, lo que hace que se vea con mucha más claridad y brillo. La nitidez del fondo y una transparencia superior al 90% permiten que se vean ambos elementos mucho mejor", según cuenta a EL ESPAÑOL - Omicrono Javier Luque, B2B Marketing Manager de Samsung en España.

Una de sus indudables ventajas es que puede adaptarse a cualquier tamaño o proporción gracias a su condición modular. En el caso de la demo, esos módulos eran de 60 pulgadas, y apenas se notaban las 'costuras' entre ellos, a no ser que te acercaras mucho a comprobarlo.

Los palcos de fútbol son una de las posibles aplicaciones de la Transparent MicroLED de Samsung I.M. Omicrono

Cuando entre en fase de fabricación, la configuración de los Transparent MicroLED será totalmente personalizada y a medida, y se podrá utilizar tanto en vertical como en horizontal para escaparates, puertas o ventanas, por ejemplo, sin límites de tamaño. Desde Samsung tampoco descartan que en un futuro llegue a los hogares en forma de televisor. "Es un elemento que va a llamar mucho la atención y que permite a cualquier empresa tener algo diferenciador y destacar con tecnología puntera", señaló Luque.

De momento, insisten los responsables en España de la compañía coreana, es una tecnología en desarrollo y todavía no ha llegado el momento de verla en la calle, por lo que tampoco existen de momento más detalles técnicos ni en cuanto a su precio. Por ahora, su destino parece ser el de convertirse en elemento distintivo de tiendas de lujo, aeropuertos, museos o grandes superficies, aunque también promete hacerse un hueco en la decoración de interiores más exclusiva.

Pantallas conectadas

Además de esta primera presentación en Europa del Transparent MicroLED, Samsung aprovechó el marco del ISE para presentar productos en ámbitos como la producción virtual, la educación o los grandes centros de control.

La enorme Flip WAD de 86 pulgadas, por ejemplo, es una pantalla interactiva ideal para las aulas, ya que "proporciona una experiencia de aprendizaje fluida e intuitiva tanto para profesores como para alumnos". Está basada en Android 13, lo que permite un acceso directo y sencillo a todas las apps de Google, así como a Google Play, además de facilitar la posibilidad de compartir contenidos entre distintos dispositivos presentes en la clase.

La Flip WAD de 86 pulgadas I.M. Omicrono

Pero el verdadero salto cualitativo de lo presentado por Samsung en ISE 2024 está en la adaptación de SmartThings para empresas y, sobre todo, en el software VXT CMS, un gestor de contenidos para agilizar y centralizar tanto el control como la monitorización de todas las pantallas de una tienda, restaurante o incluso de todo un centro comercial.

Se trata, según Eugenio Jiménez, de "una apuesta decidida para desarrollar la usabilidad por parte del cliente final. Lo que queremos es transmitir una ventaja a nuestros usuarios, en este caso, que puedan gestionar cualquier equipo de pantallas instalado mediante un software sencillo e intuitivo".

El software VXT CMS de Samsung Samsung Omicrono

Este servicio, que ya lleva meses probándose en EEUU en una modalidad de suscripción, pretende entre otras cosas simplificar el emparejamiento de las pantallas, facilitar el control de la eficiencia energética y ofrecer soluciones personalizadas a distintos tipos de negocios.

Para activar uno de estos servicios antes "podían pasar semanas o incluso meses", señaló Alex Lee, responsable de esta ambiciosa solución de software, durante la presentación. Sin embargo, según Lee, con VXT CMS en apenas unos minutos se puede acceder a una prueba gratuita e instalar el software en las distintas pantallas, sean o no de la compañía coreana.

Alex Lee durante la presentación del VXT CMS de Samsung I.M. Omicrono

Esta solución basada en la nube permite, entre otras cosas, usar diferentes módulos a demanda, facilitar la actualización del software y añade funciones de creación de contenidos casi infinitas a través de VXT Canvas. Así, los usuarios pueden crear sus propios anuncios o menús de cero, pero también usar plantillas e imágenes precargadas que facilitarán enormemente la tarea, ya sea desde el ordenador, una tablet o incluso el móvil.

