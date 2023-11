Probamos el televisor de Panasonic MZ2000: gran imagen y una calidad de sonido espectacular

No es un misterio que los televisores de gama alta en España han llegado a un techo técnico muy pronunciado. Cuando superamos los 1.000 euros de precio, prácticamente todos los modelos a los que podemos optar son portentos técnicos indiscutibles. ¿En qué más pueden innovar? Fácil: ofrecer un sonido de alta calidad sin necesidad de equipo externo. Es lo que proponen los televisores OLED MZ2000 de Panasonic.

He tenido el placer de posicionar el modelo de 55 pulgadas de la serie MZ2000 de Panasonic en mi salón, y disfrutar de él durante varios días. Es decir, el modelo TX-55MZ2000E, que actualmente se puede encontrar en España por 2.999 euros. Un precio que se justifica no solo por ser un dispositivo OLED, sino por ser un televisor con un apartado sonoro espectacular.

Tanto es así, que casi me busca un lío con la policía. Y es que hablamos de un sonido tan potente y exagerado que en un momento muy concreto de su configuración ha conseguido hacer retumbar las paredes de mi hogar, haciendo que sea sin discusión su principal argumento de compra.

Elegante pero espectacular

Panasonic ha optado por un punto medio en su diseño: mientras el panel en sí es tremendamente delgado, la parte trasera (y superior) esconde gran parte de la magia en protuberancias que quedan ocultas de manera estratégica. Esto hace que instalar el televisor y conectar dispositivos a él sea algo sencillo, pero manteniendo al mismo tiempo un diseño propio de un televisor de alta gama.

Y es que es indiscutible que este Panasonic MZ2000 demuestra ser el rey de la casa gracias a su apartado físico. Bordes de pantalla prácticamente inexistentes y una barra de sonido inferior en forma de rejilla con altavoces que se funde a la perfección con el panel, haciendo que la pantalla tenga una 'barbilla' inferior que le da un toque de elegancia. Es un televisor precioso, y que casará con cualquier mueble del salón sin lugar a dudas.

Televisor Panasonic MZ2000 de 55 pulgadas. Manuel Fernández Omicrono

Eso sí, hay que hablar de los dos grandes elefantes en la habitación en lo que a diseño se refiere: la peana giratoria y la barra de sonido integrada. Y es que la primera es una idea que muchos televisores deberían copiar. Esta peana circular central permite girar levemente la pantalla, haciendo que por ejemplo acceder a la parte trasera para conectar una consola sea algo tan simple como mover un poco el panel. Simplemente brillante.

La segunda, por otro lado, está mejor rematada de lo que podría parecer. Quizás los más puristas de la imagen no quieran ver la parte inferior de su televisor aumentada gracias a un gigantesco altavoz rectangular, pero en nuestro caso creemos que es una decisión acertada. Queda bien, y le da al televisor un pequeño distintivo premium que hace que sea más vistoso todavía.

Televisor Panasonic MZ2000 de 55 pulgadas. Manuel Fernández Omicrono

El único punto negativo a destacar sobre la estética no radica en el televisor, sino en su mando. No nos ha acabado de convencer, ya que es demasiado largo y pesado. Se siente bien acabado, pero creemos que se podría haber reducido considerablemente. Especialmente teniendo en cuenta que algunos botones que son vitales, como el botón de atrás, son iguales a otros no tan relevantes, como el de Guide. Esto hace que muchas veces nos confundamos al tocar según qué botones.

Una calidad de imagen espectacular

Este televisor de Panasonic monta algunas de las mejores características que un dispositivo de gama alta puede llevar. Y es que este televisor incorpora un brutal panel OLED de 55 pulgadas que además, y según especifica Panasonic, añade un módulo personalizado de Panasonic, llamado Master OLED Ultimate con tecnología Micro Lens Array.

Televisor Panasonic MZ2000 de 55 pulgadas. Manuel Fernández Omicrono

Pero hablemos de especificaciones. El panel hace uso de una nueva configuración de gestión térmica multicapa, que arroja como resultado un brillo máximo genial, con un aumento de un 150%, optimizado respecto a modelos del año pasado. Por supuesto está potenciado con la IA del procesador HCX Pro AI de Panasonic, que prometen una precisión cromática ideal y novedades que potencian la imagen y el detalle de la misma.

En cuanto a tecnologías, tenemos lo mejor de lo mejor: Dolby Vision IQ, HDR10+ Active o HLG Photo, todo aderezado con resolución 4K y a 120 Hz de tasa de refresco. Panasonic confía tanto en la calibración de color de sus paneles que además de incluir el ya famoso modo Filmmaker, afirma que sus televisores OLED se usan en estudios y empresas de postproducción.

'One Piece', serie de Netflix, reproducida en el televisor. Manuel Fernández Omicrono

No hay lugar a duda: este Panasonic MZ2000 es una auténtica bestia en lo que a calidad de imagen se refiere. El rango dinámico es espectacular, y los niveles de contraste, así como los de detalle son impresionantes. La imagen resultante es todo un espectáculo, haciendo que a muchos se les desencaje la mandíbula al ver semejante rendimiento.

Gracias a su tecnología OLED conseguimos unos negros absolutamente puros y a unos colores muy bien medidos, a la par de contrastados. Recomiendo en especial el modo de colores Dinámico, que si bien otorga unos colores algo irreales, hacen que la experiencia de visionado sea todavía más llamativa. Casi parece que el televisor esté calibrado prácticamente para ese modo.

Televisor Panasonic MZ2000 de 55 pulgadas. Manuel Fernández Omicrono

Jugar en este dispositivo también ha sido toda una experiencia satisfactoria. No nos olvidamos del HDMI 2.1 para aprovechar consolas de última generación, pero además nos encontramos con tecnologías como el VR o el AMD Freesync Premium, así como Nvidia G-SYNC para conseguir una sincronización total. También tenemos un modo True Game para conseguir una precisión de color y un HDR mejorados, que nos ha gustado bastante. En definitiva, un panel de primer nivel sin discusión.

En gran sonido

El sonido de este Panasonic MZ2000 va más allá del hecho de que aquel que lo compre no va a necesitar una barra de sonido independiente. Y es que es patente a simple vista que Panasonic ha hecho un esfuerzo muy directo por otorgar a este televisor de un sonido acorde al precio del producto, integrando altavoces dedicados tanto en la parte inferior como superior del televisor.

Altavoces del televisor. Manuel Fernández Omicrono

Las características lo dejan claro. Estos altavoces frontales integran detrás de su rejilla unos altavoces de matriz que permiten, entre otras cosas, ajustar el volumen del audio en distintas partes de la habitación. Incluso tiene varias categorías dentro del modo Sound Focus, como el modo Pinpoint para redirigir el sonido a un punto específico o el Area, para dirigir el sonido a un grupo de personas.

No obstante, lo vivido con este televisor ha sobrepasado mis expectativas. Y es que no he podido poner el volumen más alto del nivel 22, ya que por encima, prácticamente mis paredes retumbaban. Tanto la potencia del sonido como los matices que arrojan, así como su amplitud, son increíbles y sin duda lo mejor del televisor.

Altavoces del televisor. Manuel Fernández Omicrono

Tanto, que casi me buscan un lío. A la hora de configurar el televisor, el dispositivo ofrece una modalidad de audio basado en inteligencia artificial, que regula el audio según la configuración de la estancia en la que está, realizando para ello una serie de mediciones mediante sonidos. El problema es que a la hora de reproducir los sonidos para hacer estas comprobaciones, pone el volumen extremadamente alto.

Es cierto que vivo en un bloque de pisos pequeño, pero también es cierto que es un proceso que dura unos dos minutos, y que pausarlo implica repetirlo desde cero. Tanto es así, que tras el proceso, unos vecinos bajaron a quejarse, preguntando qué estaba haciendo para generar esos sonidos tan molestos.

Televisor Panasonic MZ2000 de 55 pulgadas. Manuel Fernández Omicrono

Por supuesto, el resultado merece la pena, ya que siguiendo las instrucciones nos encontramos con un sonido muy equilibrado y que sabe, efectivamente, ofrecer los matices dependiendo del contenido que reproduzcamos. Sin embargo, advertimos a aquellos que vivan en comunidades de vecinos que tengan cuidado a la hora de hacer este proceso.

Lejos de todo ello, el nivel sonoro de este televisor se engloba, quizás, dentro de lo mejor del mercado. Cualquiera que compre este dispositivo se tendrá que olvidar de un equipo de audio dedicado, ya que a costa de una 'barbilla' bajo el panel, tendrá una brutal barra de sonido con unos medios claros y unos graves potentes, capaces de satisfacer a cualquier usuario por exigente que sea.

Mejor con Chromecast

Hemos de aplaudir la intención de Panasonic de ofrecer sus propios servicios de la mano del sistema My Home Screen, el software Smat TV que da vida a este Panasonic MZ2000. De hecho, este modelo trae la última versión de este sistema, la variante 8.0, con importantes mejoras en materia de accesibilidad y con compatibilidad con la mayoría de servicios de streaming del mercado.

Algunos de los botones directos del mando. Manuel Fernández Omicrono

Sin embargo, hemos de decir que este es, de lejos, el aspecto más negativo del televisor. A nivel de funcionalidad tiene problemas que detallaremos a continuación, pero hace lo que cualquier sistema Smart TV es capaz sin demasiados problemas. Además, el televisor es tremendamente potente y fluido, por lo que el rendimiento no es ningún inconveniente.

Los problemas se centran, sobre todo, en la estética y en la distribución de las opciones de este sistema. Lo primero es que My Home Screen parece un sistema muy antiguo; no posee apenas animaciones, se siente tosco y su tienda de aplicaciones se siente descuidada y falta de contenido. Los menús, como el de Home, no se sienten cómodos y se antojan un poco feos.

Televisor Panasonic MZ2000 de 55 pulgadas. Manuel Fernández Omicrono

Lo mismo se aplica al resto de opciones y menús. Además de parecer obsoletos, los menús no acaban de estar bien distribuidos, haciendo que navegar por ellos no sea una experiencia especialmente agradable. No diríamos esto si no estuviéramos hablando de un televisor de 3.000 euros de precio en España.

¿Es un absoluto drama? Nada de eso. El sistema es perfectamente usable, y no deja de ofrecer los servicios más clásicos que cualquier televisor ofrece hoy en día. Pero tiene margen de recorrido, ya que además de necesitar un lavado de cara, debe integrar una mejorada tienda de aplicaciones.

Y es que carece de apps tan importantes como Spotify, algo impensable dado el apartado sonoro de este televisor. Si sois usuarios que valoráis sistemas como webOS de LG o Google TV, recomendamos encarecidamente la compra de un dispositivo al estilo Chromecast para paliar este aspecto, al menos hasta que sucesivas actualizaciones le den un buen rediseño a My Home Screen.

¿Me lo compro?

Pese a estar hablando de una etiqueta de precio bastante elevada, creemos que el Panasonic MZ2000 es una grandísima opción, sobre todo para los usuarios que valoran el audio. Si extrayésemos los altavoces frontales de este televisor, podrían equivaler perfectamente a una barra de sonido que superara holgadamente los 400 o incluso los 500 euros de precio.

Televisor Panasonic. Manuel Fernández Omicrono

Todo ello integrado en un panel que presume de una calidad de imagen excelente, de primer nivel. Teniendo en cuenta que su único punto a mejorar es el sistema operativo y que eso es tan fácil de solucionar como comprar un Chromecast, estamos ante un televisor recomendadísimo, sobre todo para los que quieren meterse de lleno en la gama alta.

De este modo, creemos que la compra de este MZ2000 es más que acertada. Te quedarás por su panel OLED y sobre todo por sus altavoces, que nos recuerdan lo importante que es el apartado del audio a la hora de usar un televisor (y cómo lo descuidamos en la mayoría de ocasiones).

