He probado el televisor de LG que querrás para tu salón: mejora más allá de la imagen

Estamos en un período de transición en España en lo que a televisores se refiere. No solo se han abaratado más que nunca, ofreciendo alternativas increíblemente accesibles respecto a años anteriores, sino que los fabricantes están optando por tecnologías alternativas como la QLED, la Mini-LED, entre otras. Pero ¿merece la pena gastar, literalmente, miles de euros en un televisor solo porque el fabricante innove en el panel? LG quiere cambiar eso.

Lo hace con su nueva gama de televisores para este año 2022, que incluye todo tipo de modelos. En nuestras manos se encuentra el LG 65QNED916QA, que más allá del galimatías, equivale a un televisor con tecnología QNED de LG de 65 pulgadas. Llega con un renovado sistema de panel que ofrece, al menos sobre el papel, una calidad excelente al aunar la tecnología Quantum Dot, con Mini-LEDs y la ya aclamada NanoCell.

Pero lo hace a un precio: 1.949 euros en España, con ofertas que reducen ligeramente su precio a los 1.689. Que es un televisor soberbio es algo evidente, así que la pregunta del millón es la siguiente: ¿qué tiene que ofrecer para un usuario con una abultada cartera en un mercado con televisores por 400 euros?

Grande pero accesible

Una de las cosas que no me suelen gustar de los televisores de alto formato es lo voluminosos que son. No es en absoluto una obviedad ya que a no ser que el usuario lo sostenga en la pared con un soporte, buscar un hueco en el hogar para semejantes monstruos es complicado. Por ende, todo el peso de esta cuestión recae en la peana, y en este sentido, LG ha hecho los deberes.

En mi salón, pese a que tengo mucho espacio, solo tengo un mueble (y pequeño) para mi televisor. Debido a que la mayoría de televisores tienen peanas laterales a los lados del panel, usualmente me es imposible colocarlos en la zona que tengo, precisamente, habilitada para ello. LG soluciona este problema con una peana central en semicurva, que no resta elegancia al dispositivo y a mi parecer lo mantiene más estable.

Televisor LG QNED. Manuel Fernández Omicrono

Así no solo se consigue una mayor amplitud a lo alto en el mueble, sino que permite a LG incluir un ingenioso sistema guardacables en la parte trasera de la peana, en el centro. De esta forma, los cables se ocultan detrás del panel, sin que aparezcan por detrás y se unen en un mismo punto. Dado que además el televisor es tan tremendamente fino, es muy fácil acceder a la parte trasera y guardar todos los cables.

Además, al estar el panel un poco más alto gracias al hueco que deja la peana, es mucho más fácil acceder a la parte trasera para conectar los cables HDMI, Ethernet, y demás. LG no ha puesto por encima la elegancia a la funcionalidad, y ya que la instalación es una de las partes más críticas a las que se tiene que enfrentar un usuario en este sentido, es un punto de agradecer.

Peana de la LG QNED. Manuel Fernández Omicrono

Por supuesto, si tu mueble no es demasiado grande como el mío, vas a tener los lados del panel sobrando por los laterales del mueble. Pero teniendo en cuenta que he conseguido encajar un 'bicho' así en un mueble pensado para televisores de 45 a 55 pulgadas, no tengo queja alguna.

Un panel increíble

La respuesta a la pregunta de si la calidad de imagen de este LG QNED de 65 pulgadas es evidente: por supuesto. Si LG es conocida por algo, es por la calidad de sus paneles. Como esperas, este televisor rezuma calidad por todos sus poros. La imagen es soberbia, con una precisión de color abrumadora y por una definición propia de los mejores televisores del mercado. Tener este televisor es como tener un cine compacto en el salón de tu casa.

Televisor LG QNED. Manuel Fernández Omicrono

Pero ¿por qué? La magia está en la tecnología QNED. Los televisores de esta gama usan un nuevo sistema de retroiluminación que hace uso de un conjunto de Mini LEDS (8.700, concretamente) con entre 30 y 70 veces más LEDs para mejorar el brillo y entre 13 y 32 veces más bloques de atenuación para aumentar el contraste y la definición. Sobre este sistema se encuentra un panel LCD que integra tanto la tecnología Quantum Dot como la NanoCell+, que tan buenos resultados nos ha dado en el pasado. Se consigue con esto un mejor color y una mejor resolución.

Con todo esto, se consigue emular algunas de las bondades más importantes de los paneles OLED, reservados para modelos superiores, como los negros puros o los colores más contrastados. Y efectivamente, todo ello se encuentra aquí; los negros son intensos y puros, el rango dinámico de la imagen es brutal y el brillo ha estado a la altura, incluso con fuentes de luz directas dando sobre el panel.

Televisor LG QNED. Manuel Fernández Omicrono

Y es que por la disposición de mi piso, el televisor se encuentra justo a la derecha de mi ventana, que da a la calle. Temía que el brillo no supiera calibrar correctamente la imagen, teniendo que modificarlo manualmente. Nada de eso; el televisor, incluso en las horas más duras del día, ha conseguido aguantar el tipo, mostrando una imagen perfecta en todo momento.

Solo tengo un pequeño 'pero' respecto a la imagen. Si se muestran en pantalla elementos blancos dentro de fondos negros (por ejemplo, los pequeños elementos de la interfaz de reproducción de Netflix en un fondo negro) podremos apreciar unos pequeños halos blancos alrededor de dichos elementos. Esto es algo relativamente común en televisores LED, y se conoce como blooming, debido a la iluminación por zonas. Afortunadamente solo se distingue claramente cuando se visualiza un fondo negro con elementos muy contrastados.

Más allá de la imagen

LG, por el resto, no ha escatimado en especificaciones para este televisor. Monta uno de los mejores procesadores de su gama, el α7 Gen 5 con IA y numerosísimas tecnologías de panel. Resolución 4K, tecnologías HDR, HDR10 Pro, HDR HLG, HDR HGiG así como Dolby Vision y Dolby Atmos. Todo ello con el aderezo de la ya famosa inteligencia artificial que pasa de ser un reclamo a algo útil. Ni que decir tiene que gracias a este procesador, el televisor es ágil e instantáneo; prácticamente vuela al usarlo.

Televisor LG QNED. Manuel Fernández Omicrono

Decimos "útil" porque en muchas ocasiones, la inteligencia artificial se ha convertido en un simple reclamo de marketing aplicada al mercado de televisores, con funciones que en muchos casos ni siquiera eran útiles. LG, que ha apostado por esta tecnología fuertemente en su televisor, me ha cerrado la boca. Para esta prueba, he habilitado todas las funciones de IA de potenciamiento de imagen y sonido que el televisor ofrecía en su guía de instalación.

Para muestra, un botón. En un momento dado, viendo la ya famosa serie DAHMER de Netflix, me fui a la cocina a por algo de comer con la serie de fondo. En la cocina, empecé a escuchar a gente gritar. En mi barrio es muy común que haya gente pasando y que se suelan escuchar gritos. Lo escuché muy cerca, prácticamente como si alguien estuviera chillando en la calle, pero de forma lejana. Lógicamente me acerqué a la ventana a quejarme.

Televisor LG QNED. Manuel Fernández Omicrono

No había nadie. Me fijé en el televisor y vi lo que ocurría; el protagonista de la serie Evan Peters, que encarna a Jeffrey Dahmer, estaba en una discoteca. Los gritos no eran más que los murmullos alejados de los figurantes de la serie, charlando detrás de Dahmer. El sonido del televisor había conseguido 'separar' de forma increíblemente fiel y realista el murmullo trasero de la voz del protagonista, dándole muchísima profundidad a la imagen.

Otro ejemplo. Me encontraba viendo un análisis del youtuber DayoScript, especializado en videojuegos, sobre el videojuego de CD Projekt Red, Cyberpunk 2077. En el metraje de DayoScript aparecía un tiroteo de fondo mientras el youtuber hablaba. De nuevo, se escuchaban claramente los gritos de las víctimas siendo tiroteadas en el videojuego y la voz de José Altozano, el autor del vídeo, por encima. Todo ello de forma nítida, como si estuviera delante.

Televisor LG QNED. Manuel Fernández Omicrono

La inteligencia artificial también resulta en una mayor definición incluso viendo vídeos de menor resolución a la que tiene el televisor. Sorprende mucho ver un metraje de un vídeo en 1080p y que la imagen parezca no igual que en 4K, pero muy similar. Recordemos que la IA analiza, por separado, 576 áreas de cada fotograma.

Otro punto a destacar es la conectividad. Por supuesto, este QNED de 65 pulgadas cuenta con WiFi, Bluetooth y está potenciado por el sistema operativo webOS de LG, con funciones inteligentes y un gran hub central con aplicaciones, recomendaciones y consejos.

webOS ejecutándose en el televisor. Manuel Fernández Omicrono

Pero su fuerte está en los puertos; 2 USB 2.0, salida óptica, antena y 4 HDMIs, con 2 puertos HDMI 2.1 para conseguir 4K a 120 Hz y aprovechar mejor las consolas de nueva generación. Los otros HDMI son compatibles con eARC y HDMI HDR HGiG. He podido conectar y aprovechar sin problema alguno mis 3 consolas; mi Nintendo Switch, mi Xbox One S y mi PlayStation 4 Pro.

Y los más jugones agradecerán que LG les recuerde. Este panel no solo tiene una latencia bajísima, sino que dispone de AMD FreeSync Premium para la sincronización vertical de imagen, que te servirá cuando juegues tanto con un PC como con una consola especializada.

Mando del televisor QNED de LG. Manuel Fernández Omicrono

Mención especial al mando, que ha sido ligeramente rediseñado. El de la generación anterior no me acababa de convencer debido a su forma gruesa, pero en esta ocasión LG ha optado por una estética más 'alargada' y estilizada. Se mantiene la rueda de selección con el puntero y el micrófono integrado, pero se mejoran enormemente los accesos directos a servicios como Netflix, Prime Video, Disney+, Rakuten TV, Google Assistant o Alexa.

Será el rey de tu salón

Sí, no es un televisor barato. Cuesta casi 2.000 euros en España, y aunque podemos encontrar rebajas del mismo en algunos sitios que lo dejan a poco más de 1.600 euros, no es un precio apto para todos los bolsillos. Pero aunque esté reservado para los bolsillos más abultados, este televisor cumple con creces lo que promete.

Televisor LG QNED. Manuel Fernández Omicrono

Y es que en un mercado donde los televisores 4K se han abaratado tanto que puedes encontrar uno por poco más de 300 euros, la pregunta sobre qué sentido tienen estos televisores de gama alta era cada vez más difícil de responder (y no, el 8K en estos momentos no es una respuesta válida). LG ha apostado todo a calidad de imagen y a funciones realmente útiles basadas en su mano con la inteligencia artificial, y le ha salido tan bien la jugada que sin duda algunas, los televisores QNED serán los reyes de tu salón.

