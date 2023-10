He probado la nueva webcam 4K de Creative: compensa el contraluz y es ideal para el teletrabajo

Antes del covid, las webcams eran el patito feo de la electrónica de consumo en España. Nadie parecía especialmente interesado en tener mayor calidad de vídeo que la que ofrecían las cámaras integradas en los portátiles para usar aplicaciones como Zoom o para grabarse en vídeo, más allá de los YouTubers y las personas acostumbradas a las reuniones en remoto. Sin embargo, llegó la pandemia y con ella el teletrabajo: las largas y constantes videollamadas se convirtieron en norma y eso provocó la llegada al mercado un buen número de webcams cada vez más sofisticadas.

Una de las últimas en irrumpir en el sector es la Live! Cam Sync 4K, que se adapta a cualquier monitor o pantalla de portátil para ofrecer un objetivo gran angular con calidad de imagen de alta resolución. También incorpora dos micrófonos para lograr un audio definido y sin interferencias.

Pero lo mejor está en funciones de gama alta como la compensación del contraluz, para poder realizar videollamadas en condiciones de iluminación desfavorables, y en su gran relación calidad-precio, ya que está disponible en Amazon por 79,99.

Diseño

La Creative Live! Cam Sync 4K es ligera, ya que pesa solo 103 gramos, y mide 106 x 58 x 53 mm, lo que la hace cómoda de transportar. Estéticamente es bastante discreta, y su único elemento llamativo es la luz blanca horizontal que se enciende cuando está conectada al ordenador con su largo cable USB-A de 1,8 metros y activada.

Incluye un versátil sistema de instalación con bisagras, que permite colocarla plana sobre el escritorio o adaptarla a la parte superior del monitor o de la pantalla del portátil. Esta plataforma dispone del orificio habitual para anclarla con un tornillo a un pequeño trípode que, eso sí, no viene incluido.

Las bisagras permiten usarla plana o adaptarla a distintas pantallas I.M. Omicrono

La privacidad es fundamental, sobre todo hablando de vídeo. Por eso Creative incluye una tapa de plástico para la lente, que se pone y se quita manualmente. En la parte superior dispone de dos botones: uno para silenciar los micrófonos y otro para activar la función de compensación de contraluz, que permite ajustarla a diferentes condiciones de iluminación.

El ajuste manual del enfoque se realiza girando el anillo que rodea la cámara y ese es uno de los pocos hándicaps del dispositivo. Hay que hacer cierta fuerza mientras sujetas la cámara con la otra mano, y eso puede 'descolocarla' de donde la hayas situado. Está bien tener el control sobre el enfoque, pero lo ideal sería que éste se realizara de forma automática, aunque eso implicaría un precio mayor, claro.

Vídeo y audio sin tacha

La webcam 4K de Creative es plug & play, por lo que basta con conectarla a un puerto USB-A del ordenador para empezar a usarla, y es compatible tanto con Windows como con macOS. El fabricante aconseja instalar la Creative App, que permite algunos ajustes, pero está disponible únicamente en Windows.

Es un complemento interesante, pero no imprescindible. En cuanto al vídeo, te permite ajustar parámetros como el brillo, el contraste, el balance de blancos o la exposición, pero no cuenta con una vista previa, por ejemplo. Las opciones de sonido son más interesantes, ya que permiten mutear automáticamente el micrófono cuando no se habla o reducir el ruido de fondo para una conversación más clara.

La webcam tiene un ángulo de visión de 95 grados I.M. Omicrono

Desde la primera prueba, una de las cosas que más me gustaron fue su amplio campo de visión de 95 grados, que permite incluir muchas cosas en el encuadre o incluso que varias personas participen en una videollamada estando en el mismo lugar.

La calidad de vídeo es inmejorable, una resolución 4K que se muestra con gran nitidez y sin saltos. El problema es que las conexiones, sobre todo cuando se está trabajando fuera de la oficina o de casa, no permiten tanto ancho de banda, y no todos los programas adaptan automáticamente la calidad de vídeo al ancho de banda de la conexión.

La webcam también se adapta a la pantalla de los portátiles I.M. Omicrono

En cuanto al sonido, también ofrece un gran resultado. Debido a mi trabajo realizo entrevistas asiduamente, y no hubo ninguna queja por parte de mis interlocutores. De hecho, al escucharlas otra vez para transcribir las entrevistas (ese proceso que odiamos todos los periodistas), las grabaciones de mi propia voz son mucho más detalladas y fluidas que con mi anterior webcam.

¿Me la compro?

La Live! Cam Sync 4K de Creative es una webcam muy interesante para quienes buscan una gran calidad de vídeo y audio a un precio muy competitivo. No incluye algunas funciones que están empezando a ser comunes en los dispositivos de gama alta, como la transmisión inalámbrica, el enfoque automático o el seguimiento facial, pero por 79,99 euros tampoco se le puede pedir mucho más.

Casi todo el mundo tiene ya una webcam, ya sea dedicada o integrada en el portátil, pero estas no suelen ser especialmente buenas. Para quien realice videollamadas con asiduidad y busque mejorar esas prestaciones sin rascarse demasiado el bolsillo, esta cámara merece una oportunidad.

