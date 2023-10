Primeras impresiones del mini proyector portátil de Samsung que crea un cine totalmente inmersivo

Los proyectores están viviendo su edad dorada, desafiando tanto a los televisores, los reyes de las casas, como a tablets o portátiles de viaje. Muchos usuarios en España los usan en sus hogares y de vacaciones para tener un cine propio en todas partes. Esta es la clave de la mayoría de estos dispositivos, su portabilidad y su adaptabilidad a distintos entornos, dos características que reúne The Freestyle de Samsung cuya segunda generación ha robado buena parte de la atención en la sección de televisores de esta marca en la feria de tecnología IFA 2023 de Berlín.

Paseando entre cocinas y salones automatizados EL ESPAÑOL-Omicrono ha podido comprobar la calidad de esta nueva generación de proyectores Freestyle y lo que se está cocinando en los laboratorios de Samsung para poder llevar aún más lejos a sus futuros mini proyectores portátiles.

Presentados hace pocas semanas, Samsung ya ha lanzado al mercado estadounidense (en España ya se puede precomprar) este nuevo proyector que implica una ligera renovación de los primeros lanzados el año anterior. Este 2023, los Freestyle unen fuerzas para abarcar más pulgadas.

Los nuevos Freestyle

Samsung conserva el formato cilíndrico y colorido de la primera generación, un estilo que recuerda al de un pequeño foco de 800 gramos de peso (104,2 x 172,8 x 95,2 mm). El equipo gira 180 grados sobre el soporte para poder colocarlo apuntando a una pared o al techo sin problemas. Por su formato también sirve como equipo de sonido con su altavoz de 5W y proyección de 360 grados, no es el más potente, pero cumple su función si no se cuenta con otro dispositivo.

Su pantalla se puede modificar desde las 30 a las 100 pulgadas (0,8 a 2,7 metros), y tal y como hemos mencionado, ofrece resolución Full HD ( compatible con HDR 10+). Aquí radica la principal ventaja de esta nueva generación. Emparejándose un par de proyectores, la imagen crece a 160 pulgadas en horizontal y 120 en vertical.

Proyector Samsung Freestyle 2 Gen. Marta S.R. Berlín

Colocados a la misma altura pero a unos palmos de distancia, ambos proyectores trabajan en equipo para mostrar una imagen más grande como si fueran uno solo. Esta cualidad va a ir creciendo según Samsung desarrolle más la tecnología, como veremos más adelante en este artículo.

Para que la imagen se vea correctamente, los proyectores lanzan una serie de puntos en la pared frontal, los cuales deben recogerse con el teléfono, para indicarle al sistema en qué posición apuntan cada uno de los Freestyle. El software se encarga de colocar cada parte de las dos proyecciones para formar una sola imagen, en la que no se perciben distorsiones.

Proyector Samsung Freestyle 2 Gen. Marta S.R. Berlín

La imagen se ve nítida con los 550 lúmenes heredados del modelo anterior, aunque requiere oscurecer un poco la estancia para ver mejor los colores. El sistema calibra los tonos según el fondo donde se está proyectando. Igualmente ajusta el ángulo de la imagen y permite moverla en las cuatro direcciones hasta dar con la posición exacta.

En cuanto al software, los Freestyle se comportan como una Smart TV a través del sistema operativo Tyzen. Todos los contenidos se controlan desde el nuevo mando a distancia sin pilas, SolarCell, se carga por USB o un pequeño panel en su espalda, opción que Samsung quiere llevar a todos sus televisores y ofrece a otras marcas para liberar de la carga medioambiental que suponen las millones de pilas que se usan en el mundo.

Mando de Samsung SolarCell Marta S.R. Berlín

Por otro lado, en esta segunda generación, su software se ha abierto también con el Gaming Hub de Samsung, lo que permite usar servicios en la nube como Geforce Now, Amazon Luna o Xbox Game Pass para disfrutar videojuegos en la nube. Solo con una mando conectado al proyector ya es posible disfrutar de la experiencia sin necesidad de conectar consolas, ordenadores o móviles.

Pocos cambios más se encuentran entre una generación y otra, salvo una memoria RAM que pasa de 1,5 GB a 2 GB Se alimenta por USB-C, pudiendo aumentar su autonomía hasta las 3 horas que ofrece la batería externa 32.000 mAh que se vende como accesorio. Y entre sus conexiones contamos con HDMI, Bluetooth y WiFi. Esta conectividad le permite trabajar con el contenido mandado desde el móvil, pero también desde televisores en otras habitaciones, para que toda la familia vea el mismo contenido, aún cada uno en su espacio, por ejemplo.

Proyector Samsung Freestyle 2 Gen. Marta S.R. Berlín

La marca propone usarlo también como lámpara o para crear ambientes con diferentes fondos de colores y formas en una fiesta. El Freestyle 2 ª generación aumenta su vida útil de 20.000 a 30.000 horas, lo que equivale a un uso de 3 años y 5 meses de funcionamiento continuo 24x7. Con un uso más moderado, Samsung promete hasta 10 años de vida.

El futuro sin límites

Una vez desarrollada y lanzada esta función que les permite trabajar en equipo, Samsung no se conforma con la pareja y aspira a crear todo un cuarteto de proyectores con el que montar un cine en, literalmente, cualquier espacio. La marca coreana ha mostrado a la prensa allí presente sus avances para dotar a esta línea de proyectores de mayor control. Las próximas generaciones contarán con la cualidad de fusionar hasta cuatro unidades en una inmensa imagen de 200 pulgadas y no dependerán de fondos lisos.

Proyector Samsung Freestyle 2 Gen. Marta S.R. Berlín

Como se ha mencionado antes. Los cuatro equipos colocados sobre una estantería en posición rectangular proyectan sobre la pared o pantalla una serie de puntos estratégicos. Con la app del móvil el sistema detecta el enfoque de cada unidad de proyección y ajusta la imagen que poco a poco va cobrando sentido de un mosaico confuso a una imagen nítida y de gran tamaño. Eso sí, en esta sesión privada las cámaras no estaban permitidas, por lo que no hay imágenes que puedan reflejar estos avances técnicos.

No obstante, no se limitan a las pulgadas las mejoras que la empresa de Seúl está implementando. Si antes mencionábamos la capacidad de proyectar imágenes en cualquier lugar, es por esto que les contamos a continuación. No todo el mundo cuenta con una gran pared desnuda sobre la que proyectar una película. En su lugar hay cortinas, esquinas y objetos que distorsionan la proyección. Esto es contra lo que están luchando los ingenieros de Samsung.

Proyector Samsung Freestyle 2 Gen. Marta S.R. Berlín

Durante la demostración, el proyector ajustaba la imagen para sortear la distorsión provocada por las arrugas de una cortina y adapta una escena de esquí sobre una esquina del techo sin mucho problema. La diferencia era clara entre el antes y el después del ajuste aplicado por el proyector. La formas de las cortinas o el esquinazo siguen viéndose, aunque con esta función los ojos se acaban acostumbrando y es fácil ver una serie en estas condiciones no tan ideales.

¿Me lo compro?

The Freestyle 2Gen. se pueden reservar a un precio de 749 dólares en Estados Unidos. Los interesados en España van a tener que esperar un poco, de momento, está abierto el programa de reservas. Su precio alcanzará los 999 euros.

Proyector Samsung Freestyle 2 Gen. Marta S.R. Berlín

Sin duda hay otros proyectores que alcanzan pantallas de mayor tamaño y también son compactos en el mercado. No obstante, la propuesta de Samsung es singular e interesante, un producto con buen diseño y funciones básicas que crece cuando se junta con sus gemelos.

Imagine, por ejemplo, en fiestas familiares o viaje entre amigos donde cada uno trae su proyector y crear un evento propio, un cine familiar de verano. Mientras en casa esté modelo puede ser práctico para el techo del dormitorio y en un futuro, contra las cortinas de la ventana.

