Casas en la Luna: así es Olympus, el gran proyecto de la NASA de 60 millones que ya está en marcha

¿Se imaginan poder vivir en la Luna? Ese plan que parece ahora muy lejano y casi propio de las películas de ciencia ficción está mucho más cerca de lo que muchas personas puedan imaginar. Y es que la NASA ya ha puesto en marcha un ambicioso proyecto para intentar que en un periodo de tiempo bastante próximo pueda haber personas residiendo a casi 400.000 kilómetros de la Tierra.

Esta llamativa idea responde al 'Proyecto Olympus', una complicada empresa que está llevando a cabo la NASA en colaboración con otra gran empresa y que ha entrado en una de sus fases de desarrollo más avanzadas. Se trata de un auténtico pelotazo urbanístico extraplanetario del que recientemente se han conocido nuevos detalles.

No obstante, se trata de un plan que todavía está en fase de crecimiento y es que es necesario perfilar todavía algunas cuestiones, sobre todo en materia de realización de estas casas que prometen estar listas en las próximas décadas. La NASA ha ofrecido ahora una serie de avances sobre este increíble proyecto.

Construir casas en la Luna: el nuevo plan de la NASA

La NASA no solo quiere construir casas en la Luna. Si no que es un proyecto que ya está avanzado, que no es una quimera y que poco a poco va tomando forma. Se trata del 'Proyecto Olympus', una unión entre la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio y la empresa ICON.

La luz verde a este proyecto ha sido confirmada por Jason Ballard, CEO de esta empresa, que ha confirmado las intenciones de este innovador y rompedor plan: "Construir un hogar para la humanidad a 400.000 kilómetros". Sin embargo, los datos más importantes que han sido revelados han corrido a cargo de unas confesiones realizadas por los expertos de la agencia al diario The New York Times.

El plan que está fijado es que estas casas en la Luna puedan ser una realidad en el año 2040. Es decir, en menos de dos décadas. Para llevar a cabo esta obra ya se dispone de una inversión inicial de unos 60 millones de dólares, los cuales se aplicarán a los gastos necesarios para ir esbozando los primeros planos.

Otro de los detalles más importantes que ha trascendido ya es la forma en la que está previsto que se construyan estas espectaculares casas. El método empleado será a través de impresiones 3D, las cuales serían enviadas a través de cohetes desde la Tierra. Después, una expedición sería la encargada de recoger elementos como astillas de rocas, fragmentos de minerales y polvo que se pueden encontrar en la capa superior de la Luna para sustituir a los materiales terráqueos.

De esta forma se podría concluir este magnánimo proyecto que está generando una enorme repercusión en todo el planeta. Además, la NASA explica que no solo serían casas que servirían de residencia para astronautas, si no que también podrían ser utilizadas por civiles.

¿Podría trasladarse ese proyecto a la Luna?

La intención que tiene en estos momentos la NASA es que la primera subdivisión espacial de viviendas pueda estar lista en unos tres lustros. Sin embargo, el 'Proyecto Olympus' es tan ambicioso que la intención es que en el futuro pueda ser extendido más allá de un satélite llegando hasta otro país: concretamente, Marte.

Sin embargo, este plan tiene algunas fisuras para personas que incluso están dentro de él. Y es que el medio estadounidense señala que algunos expertos no creen que pueda ser posible cumplir estos exigentes plazos que se han fijado o que se pueda llegar tan lejos. No obstante, también hay voces autorizadas que aseguran que es una idea que se puede conseguir si la NASA continúa trabajando en ello.

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio está dando los primeros pasos ya para afianzar este proyecto buscando alianzas con universidades y empresas privadas para obtener mayor financiación y también el aporte de nuevos expertos. Además, hay quienes ven ya en esta vía una posible solución para la crisis inmobiliaria que asfixia a Estados Unidos y que promete seguir haciéndolo en las próximas décadas.

