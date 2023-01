Dos semanas con el nuevo altavoz portátil de LG: es tan potente que mis vecinos se han quejado

Hay quien sostiene que para escuchar música, cuanto más alta esté, mejor. Es algo que te ayuda a apreciar todos sus matices e invita a dejarte llevar por el ritmo: sólo hace falta ir a una discoteca o a un concierto para comprobarlo de primera mano. Pero si lo haces en casa, atronar a los vecinos con el último tema de los Arctic Monkeys a todo volumen puede acarrearte algún que otro problema. Es lo que me ha pasado con el X-Boom Go XG7 de LG, un altavoz portátil capaz de volarte la cabeza... literalmente.

Es lo que ocurre con algunos de estos dispositivos, tan en boga en los últimos años, que aprovechan el Bluetooth para convertirse en compañeros indispensables ya estés en casa o celebrando una fiesta en el exterior. Los hay de todos los tamaños y formas, incluso uno que se cuelga del cuello para tener sonido envolvente, pero hasta la fecha no había probado ninguno con la potencia de este X-Boom Go de diseño casi cilíndrico, bajos reforzados y luces RGB en los extremos para animar el ambiente.

La clave de su potencia, además de sus actuadores internos, está en la función Sound Boost, que hace vibrar los diafragmas de cada extremo para deleite de los aficionados a salir de fiesta. Y aunque hay modelos más baratos en el mercado, los 139 euros por los que se encuentra ahora en Amazon parecen una inversión más que razonable dado su rendimiento.

Sonido, luces... acción

Lo primero que llama la atención de este altavoz portátil es su forma semicilíndrica, algo más ancha en la parte inferior para servir como base. En la parte superior es donde se encuentran los botones ópticos para el encendido y apagado del dispositivo, el control del volumen, reproducción/pausa y activación de la función Sound Boost.

Pero la clave de su diseño son esos diafragmas como los de los grandes altavoces de discoteca, que incorporan un anillo de luz LED que va cambiando de color al ritmo de la música. Al principio me pareció un poco frustrante no poder controlarlas directamente desde los propios botones del altavoz, pero tiene truco: la app XBOOM permite configurarlo a tu antojo, con setups preconfiguradas o personalizadas que se adaptan a distintos tipos de música, entornos y hasta estados de ánimo.

Los botones ópticos del LG XBOOM XG7 I.M. Omicrono

Acostumbrado a altavoces Bluetooth más pequeños, al principio me resultó demasiado grande (mide 26 cm de longitud y 10 de altura y profundidad) y pesado (1,1 kg), pero pronto me acostumbré y es algo que se entiende cuando descubres toda su potencia. En cualquier caso, se puede llevar fácilmente en la mochila y también se puede coger con una sola mano.

En los últimos años, los altavoces Bluetooth han ido incorporando todo tipo de tecnologías, pero una de las más importantes es la resistencia al agua y al polvo. En ese sentido, el X-Boom Go XG7 no falla con su certificación IP67: lo he comprobado en la ducha y puede ser un complemento ideal en la piscina este verano.

Las conexiones del LG XBOOM XG7 I.M. Omicrono

La única pega en cuanto al diseño está en la lengüeta trasera que protege la conexión USB-C para la carga, un puerto auxiliar para el jack de 3,5 mm y otro USB normal para que puedas utilizar el altavoz como batería externa para cargar tu móvil. Está claro que la pieza está pensada para proteger la zona del agua, pero a veces resulta demasiado complicado abrirla.

Potencia brutal

Si el diseño ya es sorprendente, en cuanto enciendes el altavoz te das cuenta de que estás ante un producto muy pensado y bien fabricado. Su único canal de dos vías consta de un woofer de 30 W y un tweeter de 10 W, más que suficiente para convertir cualquier lugar en una discoteca improvisada.

Los diafragmas externos iluminados del LG XBOOM XG7 I.M. Omicrono

En casa no he conseguido ponerlo a máxima potencia, porque la única vez que me acerqué vinieron a quejarse los vecinos, pero en un espacio abierto sí lo hice y la música se escucha con bastante fidelidad a decenas de metros de distancia. Más aún cuando se activa la función Sound Boost, que no sólo aumenta el volumen sino que añade bajos dirigidos hacia esos diafragmas externos.

Aunque por su diseño podría pensarse que el altavoz emite el sonido en todas direcciones, en realidad sólo sale por la parte frontal. Y eso, aunque en un primer momento puede ser una decepción, en el fondo significa que lo puedes colocar en cualquier lugar, también pegado a la pared, sin que pierda calidad ni potencia.

Con la app XBOOM de LG puedes controlar distintos parámetros del altavoz LG Omicrono

Cuanto más alto lo coloques, como en una estantería, mejor suena, pero tampoco es necesario. Lo he probado en el suelo de la terraza y en una mesa baja y el resultado siempre es contundente. Lo que está claro es que, dada su potencia, se le puede sacar mucho más partido al aire libre.

El altavoz se carga mediante un cable USB-C incluido en la caja, aunque no viene con cargador. En un par de horas está al 100% y, aunque LG asegura que tiene hasta 24 horas de autonomía, si lo utilizas con un volumen medio-alto y la función Sound Boost activada, no cuentes con que dure más de 10 o 15 horas.

¿Me lo compro?

Este altavoz Bluetooth portátil es de los mejores que he podido probar. Desde el principio me convenció gracias a su diseño y a esas luces que acompañan a la música. Pero no fue hasta que probé sus límites (y los de mis vecinos) cuando me convenció definitivamente.

Se le podrían buscar defectos, como el ya mencionado de la lengüeta de las conexiones o una autonomía no tan generosa como la de otros dispositivos similares, pero en el fondo son cuestiones menores, que no empañan el espléndido rendimiento de este LG Boom Go XG7.

Quizá el mayor pero es el precio, que se va a los 139 euros, pero si quieres un altavoz Bluetooth versátil, potente, duradero y resultón, este portento debería estar entre tus principales candidatos.

