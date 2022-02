He probado el nuevo altavoz portátil de Huawei: uno es potente, con dos te montas la fiesta

Los altavoces Bluetooth se han convertido en uno de los elementos imprescindibles en el hogar de los amantes de la música, ya que permiten escuchar canciones desde cualquier lugar sin preocuparse de cables o enchufes. En España se pueden encontrar de diferente tipo, como uno de Xiaomi perfecto para llevar a la playa a otro de la firma Sonos que es pequeño y versátil. En esa misma línea se sitúa el Huawei Sound Joy, un altavoz compacto que destaca por su gran potencia.

En general, cuanto más grande es un altavoz, más potencia de audio ofrece. Partiendo de esa premisa y de experiencias pasadas, esto propició que cuando recibí el Huawei Sound Joy (149 euros) jamás pensé que me fuera a sorprender por la contundencia de su sonido, sino más bien creía que su diseño y tamaño reducido serían sus principales características, ya que es un dispositivo bastante cómodo y fácil de transportar a cualquier parte.

Pero estaba equivocado. El Huawei Sound Joy ofrece una excelente calidad de sonido y en parte se debe a que incluye un sistema de altavoces y tecnología de Devialet, una reconocida empresa francesa de audio. Durante días he utilizado el altavoz portátil del gigante chino para escuchar mis listas de Spotify, incluso he contado con dos modelos de prueba, uno de color negro grafito y otro verde abeto, para conocer de primera mano el sonido estéreo que ofrecen al emparejarse, y que también merece la pena destacar.

Elegante y versátil

Al sacar el altavoz de la caja lo primero que pensé es que era bastante elegante y casaría bien con cualquier rincón de la casa. El diseño es uno de los aspectos que destacan del Huawei Sound Joy. No es realmente novedoso ya que sigue el estilo de otros modelos, pero ofrece una gran portabilidad en un cuerpo compacto, lo que le convierte en un dispositivo ideal para usarlo a diario.

Los diferentes botones del Huawei Sound Joy. Nacho Castañón Omicrono

El altavoz de Huawei mide 202 milímetros de altura y tiene un diámetro de 73 mm, y un peso de 680 gramos. Unas medidas que hacen que sea muy fácil de transportar, de hecho, es como si se llevara una botella de agua en la mano. Incluso cabe bien en una mochila o bolso, y se puede usar la correa de mano -que también se puede quitar- para llevarlo colgando a cualquier parte.

Está rodeado por una malla suave que cuenta con dos botones grandes para el volumen, otro más pequeño para el NFC -que sirve para conectar el dispositivo rápidamente con un móvil Huawei- y el logo de la compañía. Mientras que en su zona posterior se encuentran desde la tecla de encendido hasta otra para activar el micrófono, reproducir las canciones o pararlas, encender el Bluetooth o para emparejarlo con otro Sound Joy; además del puerto USB C para cargarlo.

El Huawei Sound Joy se puede mojar. Nacho Castañón Omicrono

La malla del altavoz le otorga tanto resistencia al polvo como al agua IP67. De hecho, se puede mojar y salpicar sin problema. En mi caso, al no poder llevarlo a la piscina o a la playa, lo he utilizado en la ducha y le he llegado a echar un poco de agua por encima y ha seguido funcionando perfectamente. De hecho, cuando se moja se mantiene seco al repeler gran parte del líquido, dejando solamente a la vista unas gotas sobre la malla.

Una de las ventajas del Huawei Sound Joy es que se puede colocar tanto de pie, gracias a una zona inferior de plástico bastante resistente, como en horizontal, ya que incluye dos pequeñas patas que hacen que permanezca estable en la mesa. Y en ambas situaciones ofrece un sonido de alta calidad. El altavoz cuenta con radiadores de bajos pasivos en ambos lados -o arriba y abajo, según la orientación- que ofrecen unos graves pronunciados y muestran las ondas sonoras al ritmo de la canción.

Huawei Sound Joy tiene un aro de luz que se mueve al ritmo de la música. Nacho Castañón Omicrono

Uno de ellos está acompañado por un colorido anillo LED que le otorga un toque diferente y que está desactivado por defecto, aunque se puede encender con tan sólo mantener pulsado el botón de reproducción durante tres segundos o mediante la aplicación para móviles, que más adelante destriparemos.

Un aro que muestra el nivel de volumen, el de la carga de la batería y que tiene efectos de luz que se mueven al ritmo de la música; incluso cuando se combina en estéreo con otro Huawei Sound Joy. La luz blanca confirma el emparejamiento y se vuelve de color verde cuando se recibe una llamada, mientras que se torna de color naranja cuando se restablecen los ajustes de fábrica.

Pequeño pero matón

El Huawei Sound Joy incluye un sistema de altavoces y tecnología SAM de la firma Devialet que ofrecen una alta calidad de sonido tanto en música como en cualquier tipo de audio; incluso los probé viendo una serie de Netflix en el móvil y el PC. Un dispositivo que está compuesto por un altavoz de rango completo de 20 W, un tweeter de cúpula de seda de 10 W con frecuencias de hasta 20 kHz y de dos unidades pasivas con tecnología 'Push-Push' que eliminan la distorsión del sonido cuando el volumen es muy alto y mejoran la calidad del audio.

Como resultado ofrece un audio potente, limpio y nítido, con unos sonidos profundos de baja frecuencia a un volumen alto. Por lo que es ideal para montar una fiesta en cualquier parte o, ahora que empieza a hacer buen tiempo, para llevarlo a las barbacoas con amigos. Una experiencia que aumenta cuando se conectan dos Huawei Sound Joy entre sí, proceso que se puede realizar agitándolos simultáneamente o con el botón dedicado del dispositivo. Esto permite ampliar el audio a una escala mayor formando un sistema de altavoces estéreo que hace que el sonido sea más envolvente.

La parte de abajo del Huawei Sound Joy (izquerda) y la de arriba (derecha). Nacho Castañón Omicrono

El altavoz portátil de Huawei va bien servido en potencia para tener un tamaño compacto, e igual sucede con la autonomía: aguanta hasta 26 horas gracias a la conexión Bluetooth 5.2; por lo que es capaz de resistir un día de piscina o una fiesta. El dispositivo cuenta con una batería de 8.000 mAh con carga rápida de 40 W que permite obtener el 100% de la pila en sólo tres horas. Además, con 10 minutos de carga el Sound Joy puede ofrecer una hora de reproducción de música.

Si se tiene un smartphone Huawei la experiencia es más completa y el emparejamiento más sencillo, ya que se puede hacer mediante NFC. Mientras que si se tiene un iPhone tan sólo se puede conectar el altavoz a través de Bluetooth y no con la aplicación para móviles AI Life, ya que no sale el dispositivo. Una app que en Android se inicia correctamente y que da acceso a diferentes ajustes, como controlar el volumen, ver el estado de la batería, actualizar el firmware, programar el apagado del altavoz, ajustar el sonido estéreo, los efectos de iluminación o los graves.

El Huawei Sound Joy en horizontal. Nacho Castañón Omicrono

El Huawei Sound Joy también ofrece otro tipo de tecnologías interesantes, como la función 'Share One Touch' para reproducir la música del móvil con sólo dar un toque al altavoz o la posibilidad de pedirle al asistente de voz del smartphone, tocando previamente en el botón del micrófono del altavoz, que reproduzca canciones. Incluso cuenta con la función 'Automatic Discovery' que detecta automáticamente un dispositivo por proximidad independientemente de si se trata de un smartphone o tablet del fabricante chino.

¿Me lo compro?

El Huawei Sound Joy es un altavoz Bluetooth que ofrece un uso sencillo y un sonido potente con unos graves ricos, a la vez que mantiene un tamaño compacto y una estética agradable. Es un dispositivo que se empareja de forma cómoda en el que, además de la contundencia del audio, brilla por su autonomía y su anillo LED que es funcional y le da un toque diferente.

El principal problema que tiene el Huawei Sound Joy es que está en un mercado en el que hay muchos competidores y su precio puede jugarle una mala pasada teniendo otras alternativas más económicas: cuesta 149 euros. Aun así, es un altavoz con una alta calidad de audio e ideal si se tiene un smartphone Huawei o Android, pero no para iPhone, ya que al no estar en la app no se le saca todo el partido.

