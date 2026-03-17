España le pide ayuda a la UE: 1.800 millones de euros para blindar la ciberseguridad y la red 5G en el país

Comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante los medios de comunicación. Europa Press

España da un nuevo paso en la carrera de los fondos europeos. Hacienda ha remitido a Bruselas la solicitud del sexto pago del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, clave para una de las grandes partidas tecnológicas del año.

Aunque la cantidad global asciende a 7.256 millones de euros, la letra pequeña esconde un salvavidas estratégico para nuestro país: una inversión de más de 1.800 millones de euros destinados exclusivamente a ciberseguridad, digitalización y conectividad 5G.

En un contexto donde los ciberataques a administraciones públicas e infraestructuras críticas están a la orden del día, esta inyección económica de Bruselas no es solo una cuestión de modernización burocrática, sino de seguridad nacional.

El escudo cibernético de la Administración

El documento oficial remitido a Europa sitúa el foco en la digitalización de la Administración General del Estado.

El objetivo no es solo avanzar en la eliminación del papel, sino también levantar arquitecturas de red más resilientes y preparadas frente a ciberataques.

Buena parte de los 1.800 millones previstos se destinará a reforzar las bases de datos gubernamentales, renovar equipamiento tecnológico obsoleto e implantar nuevos sistemas de ciberseguridad.

La exigencia de Bruselas es clara: España deberá acreditar que sus sistemas pueden resistir brechas sobre información sensible en ministerios y nodos estatales ante un escenario de crecientes amenazas geopolíticas.

El 5G como infraestructura crítica

La conectividad y el 5G constituyen el otro gran pilar de esta petición millonaria remitida por España a Bruselas.

Para el lector habitual de tecnología, hace tiempo que dejó de ser solo una cuestión de descargar una película más rápido en el móvil.

Esta red se ha convertido en la columna vertebral que permite operar enjambres de drones, gestionar tráfico aéreo, automatizar industria pesada o conectar infraestructuras críticas con mínima latencia.

Con esta solicitud, España busca acelerar su despliegue en puntos estratégicos del país antes de que concluya el programa europeo y reducir así la brecha tecnológica frente a potencias como EEUU o China.

2026 y el examen de Bruselas

España es actualmente el país más adelantado en la ejecución de estos fondos (con esta petición alcanza el 75% del dinero total asignado). Sin embargo, la Comisión Europea no extiende el cheque sin más.

Para liberar estos 1.800 millones tecnológicos, Bruselas tiene que auditar y validar en las próximas semanas que el Gobierno español ha cumplido los hitos prometidos.

Si el examen es favorable, el dinero fluirá en los próximos meses, inyectando un capital vital para que las empresas y el propio Estado blinden la soberanía digital nacional en la recta final de este 2026.