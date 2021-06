Ibai Llanos, baneado en Twitch después de que un invitado hiciese algo prohibido

Ibai Llanos, el segundo streamer español más seguido del mundo detrás de Auronplay, ha sido baneado en Twitch después de que uno de sus invitados cometiese una acción penalizada por las reglas del servicio, según ha comentado el propio creador de contenido en redes sociales.

Llanos ha explicado en Twitter que durante la retransmisión que hizo de una competición entre raperos, uno de ellos mostró el culo al tiempo que hacía una rima sobre calvos. El propio Ibai ha reconocido que se dio cuenta en el momento de las consecuencias que podía tener esto en la plataforma, pero que no pudo hacer nada para evitarlo.

El baneo implica que no se puede encontrar el canal de Ibai en Twitch y tampoco se puede acceder a su contenido por ahora. Asimismo, no se ha confirmado la duración de la expulsión ni se sabe a ciencia cierta cuánto va a durar.

"Durante las batallas del finde uno de los chavales enseñó el culo en una rima de calvos. Grité desesperadamente un 'NOOOO' mientras se daba la vuelta pero no pude evitarlo", ha explicado el creador de contenido en su cuenta de Twitter, al tiempo que ha indicado que este castigo de Twitch le impedirá entrevistar a L-Gante, que tenía previsto visitar la residencia de Ibai.

Tercer baneo

A ciencia cierta se desconoce cuánto durará el baneo impuesto a Ibai por parte de Twitch, aunque esta no es la primera vez que sucede. El 14 de mayo ya fue castigado durante 3 días, mientras que el pasado 11 de junio también fue desconectado de Twitch durante 24 horas. En el caso de hoy, el castigo comenzó pasadas las 00 horas de España, ya durante el día 16 de junio, con lo que habrá que esperar cuánto tiempo se prolonga.

Sobre su baneo, Ibai ha explicado que " Las tres veces que me han baneado han sido por tres cosas totalmente externas a mi. No hay contexto que valga, la gente tiene el poder de banearos en Twitch si les sale de los cojones. Tened cuidado con quién invitáis a vuestros canales. Esto es la jungla. Cuídense"

Bueno, el que estuvo en el directo ya lo pudo ver. Durante las batallas del finde uno de los chavales enseñó el culo en una rima de calvos. Grité desesperadamente un “NOOOO” mientras se daba la vuelta pero no pude evitarlo.



Mañana venía L-Gante a casa



Soy un desgraciao https://t.co/PugDgjAMCd — Ibai (@IbaiLlanos) June 15, 2021

El propio Llanos reconoce en redes sociales que en el momento en el que se incumplen las reglas de Twitch toca asumir las consecuencias, aunque no hayan sido directamente su culpa. Sin embargo, este tipo de contenido de desnudos parciales -como así lo interpreta Twitch- no están permitidos en la plataforma.

Lo cierto es que el pasado 12 de junio, cuando se produjo la batalla de gallos que ha acabado con el baneo a Ibai Llanos, ya se produjeron comentarios de usuarios en los que adelantaban el posible castigo al creador de contenido. Como así ha sucedido.

Tras el caso El Xokas

El último gran caso de castigo de Twitch a un creador de contenido muy popular fue a Joaquín Domínguez, más conocido como El Xokas. El streamer gallego que se vio castigado por la plataforma tras mostrar fragmentos de la película de Torrente 2: Misión en Marbella, en la que se podían ver unas siluetas femeninas completamente desnudas.

Tras la decisión tomada por la plataforma en abril, fue el propio creador de contenido el encargado de publicar un vídeo en YouTube, que aseguraba que "no se podía creer que un tío con 20.000 viewers se le banee, ponga un correo para ver cómo controlar daños y no haya contestación. ¿Soy tan insignificante para que no haya contestación?", se preguntaba Domínguez en un vídeo pidiendo a Twitch rapidez de respuesta.

Esta falta de feedback también la ha manifestado Llanos a través de redes sociales asegurando que "en mis dos últimos baneos no solo tuve que cumplir con todo el castigo si no que en uno de ellos me metieron dos horas más por error. Tengo el mismo poder que una mierda". Una forma de explicar que Twitch no realiza tratos de favor entre sus creadores, por muy popular que uno sea.

En este caso, no queda más que esperar a que la plataforma de Amazon levante el castigo al popular creador de contenido e Ibai pueda volver a retransmitir sus populares streams a todo el mundo.