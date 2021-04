El Xokas ha sido baneado: el castigo a uno de los streamers de Twitch más conocidos

Sin duda alguna uno de los fenómenos de la actualidad en España es Marbella Vice, el proyecto de Ibai Llanos junto al streamer 'CoolLifeGame' para aunar a más de 100 creadores de contenido en España en un servidor conjunto para realizar un roleplay de GTA 5. Y en sus pocos días de vida ya ha dado lugar a alguna que otra polémica.

Siendo un juego para mayores de 18 años, es normal que haya ciertos comportamientos o cierto tipo de lenguaje que no sea apropiado para ciertos tipos de público. Lo que nadie se esperaba es que Twitch moviera ficha, y así lo ha hecho: han expulsado de la plataforma a uno de los más grandes del servidor, conocido como El Xokas.

Este polémico streamer ha sido baneado de Twitch por un incidente, al parecer, ocurrido en el servidor de Marbella Vice. Supuestamente, otro streamer se encontró con El Xokas mientras este estaba interpretando su personaje, y el primero saludó con la palabra nigga, es decir, 'negrata' en inglés. Una palabra irrespetuosa vetada en la plataforma.

ElXokas está baneado

El Xokas en uno de sus directos. ElXokas Twitch

La expulsión de Twitch a El Xokas ha tenido lugar hace unas pocas horas. No hay una confirmación oficial del motivo, y el streamer no se ha pronunciado a la hora de escribir este artículo. No obstante, se cree que ha sido por el incidente ocurrido en el servidor de Marbella Vice, después de que otro usuario le saludara con esa palabra malsonante.

El baneo implica que no se puede encontrar el canal de El Xokas en Twitch y tampoco se puede acceder a su contenido por ahora. No se ha confirmado la duración de la expulsión, que lleva más de 4 horas vigente. No obstante, y dado el historial de expulsiones de El Xokas, este tiempo podría alargarse siendo todo un varapalo para el streamer, debido a la repercusión que está teniendo Marbella Vice actualmente.

Varios de sus vídeos se han hecho virales. El Xokas Twitch

El Xokas ha sido uno de los creadores de contenido que más ha crecido en los últimos meses pero también uno de los más polémicos. Es conocido por tener un lenguaje muy agresivo y con muchas expresiones malsonantes que si bien son tomadas a modo de broma por la comunidad, han generado más de una polémica en redes sociales. Especialmente cuando el usuario ha decidido dar su opinión sobre temas polémicos, como fue la ida de Rubius a Andorra hace unos meses.

Esta no es la primera polémica a la que se enfrenta el proyecto de Ibai Llanos. Hace unos pocos días, un streamer conocido como Wachinanii provocó un auténtico revuelo en redes sociales después de hacer un rol imitando a un pedófilo con comentarios explícitos en pleno directo. Tal fue el revuelo que no fueron pocos los que pidieron que se expulsara a dicho creador de contenido de Marbella Vice.

