Lenovo Legion Phone Duel 2, análisis: el móvil definitivo para jugar

Los teléfonos móviles gaming han ido creciendo en España con el paso del tiempo, ya que cada vez más personas se interesan por el mundo de los videojuegos. A diferencia del resto de smartphones, éstos dispositivos están pensados para rendir al máximo nivel mientras se juega a cualquier título, como es el caso del Lenovo Legion Phone Duel 2 (799 euros).

El nuevo buque insignia de la firma china está especialmente diseñado para ofrecer el máximo rendimiento en juegos. Con un peculiar aspecto que facilita el agarre del móvil mientras se sujeta en horizontal, el Lenovo Legion Phone Duel 2 también sorprende por incorporar una serie de características de vanguardia orientadas al gaming que mejoran la experiencia.

En OMICRONO hemos probado durante una semana el nuevo Lenovo Legion Phone Duel 2, el móvil definitivo para jugar que destaca por contar con dos puertos de carga, una cámara retráctil para hacer streaming de las partidas, sus gatillos táctiles y por su gran potencia y autonomía.

Mejor en horizontal

El Lenovo Legion Phone Duel 2 es una secuela directa del móvil para jugar que la compañía china lanzó el año pasado. Un smartphone que no renuncia a nada en el mundo del gaming y que desde el primer momento en el que se coge en mano se ve que está centrando en los videojuegos, y no sólo por incluir iluminación RGB, característica clásica de este tipo de dispositivos; sino por su arquitectura.

Así es el diseño del Lenovo Legion Phone Duel 2. Nacho Castañón Omicrono

Con una construcción de cristal en su zona posterior que resalta las huellas dactilares y de metal en el chasis, la compañía ha decidido apostar por un diseño que facilita el agarre en horizontal, que es como se juega a la gran mayoría de títulos para móvil. Para ello han apostado por una batería dividida en dos celdas que están separadas por un módulo que sobresale. En cambio, utilizarlo en vertical y con una sola mano puede resultar algo complicado, ya que es un smartphone grande y pesado (259 gramos).

En el frontal el dispositivo luce una gran pantalla con doble altavoz y con unos marcos reducidos en los costados, y algo más grandes tanto en la zona superior e inferior. En la zona trasera hay una doble cámara y dos ventiladores, uno de ellos visible; además del logo de la compañía que incluye iluminación RGB que se puede personalizar fácilmente en los ajustes del teléfono.

El Lenovo Legion Phone Duel 2 también cuenta con unos gatillos táctiles ubicados en el mismo costado que la cámara pop-up y que se pueden personalizar al gusto para sacar el máximo provecho a juegos de disparos, como el Call of Duty: Mobile. Unos botones que ofrecen la sensación de estar utilizando un mando en lugar de un móvil mientras se juega.

Parte frontal del Lenovo Legion Phone Duel 2. Nacho Castañón Omicrono

En el lateral derecho se encuentra el botón de desbloqueo que, curiosamente, se ubica en la cámara retráctil, que sirve tanto para tomar selfis como para retransmitir las partidas en Twitch o YouTube. Una ubicación que está estratégicamente pensada, ya que así no molesta mientras se juega.

La parte superior del móvil queda totalmente limpia, mientras que en la zona izquierda se incluyen tanto los controles de volumen como uno de los dos puertos de carga USB Tipo-C; mientras que el otro se ubica en la zona inferior, junto con la bandeja para la tarjeta SIM. Además, el Lenovo Legion Phone Duel 2 también cuenta con reconocimiento facial y lector de huellas en pantalla, aunque no es muy preciso.

Excelente pantalla

Uno de los puntos fuertes del Lenovo Legion Phone Duel 2 es su pantalla. Se trata de un panel AMOLED de 6,92 pulgadas con HDR 10+ y que tiene una tasa de refresco ultrarrápida de 144Hz y una velocidad de muestreo táctil de 720Hz; además de un brillo de máximo de 1.300 nits, por lo que se puede ver con facilidad en situaciones de mucha luz.

El Lenovo Legion Phone Duel 2 ofrece una alta calidad de imagen. Nacho Castañón Omicrono

Estas características convierten al nuevo móvil gaming de Lenovo en un teléfono muy fluido para jugar. Sin embargo, y como sucede con la gran mayoría de smartphones, estos parámetros se pueden cambiar en los ajustes si resultan demasiado rápidos. En líneas generales, se trata de una excelente pantalla tanto para jugar como para consumir contenido multimedia: nítida, brillante, con colores muy ricos e imágenes de alta calidad.

En cuanto al sonido, este móvil cuenta con doble altavoz frontal y Dolby Atmos; incluso incluye un adaptador para poder conectar unos auriculares con cable. El teléfono se escucha realmente bien y ofrece un nivel y una potencia muy alta; posiblemente en ese sentido sea de los mejores del mercado.

Rendimiento y autonomía

El Lenovo Legion Phone Duel 2 destaca por su potencia y su fluidez. En su interior incluye un procesador Qualcomm Snapdragon 888, el más rápido que hay actualmente disponible en Android; al que en esta ocasión acompañan hasta 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento interno. Además, cuenta con NFC, 5G y Bluetooth.

Jugando con y retransmitiendo con el Lenovo Legion Phone Duel 2. Nacho Castañón Omicrono

El rendimiento del móvil es excelente y permite jugar a la gran mayoría de juegos en 'modo ultra' ofreciendo una estabilidad alta y sin problemas, ni caídas de frames ni lag. Además, el nuevo buque insignia de la firma dispone de un sistema de enfriamiento de doble ventilador que ha sido diseñado específicamente para garantizar que el dispositivo no se sobrecaliente mientras se juega.

Sin embargo, si se pasan muchas horas jugando sí que se nota algo de calor en los dedos. El Lenovo Legion Phone Duel 2 también ofrece refrigeración líquida y un 'modo violencia', que destaca por meter la máxima potencia al ventilador y al procesador a la hora de jugar y que tiene una pequeña consecuencia: el ventilador hace mucho ruido. Incluso dispone de un doble motor de vibración que se aprovecha en algunos juegos.

El Lenovo Legion Phone Duel 2 llega con Android 11 ligeramente personalizado con temas e iconos de la compañía. Pero en lo que respecta a software, hay que destacar la aplicación propia para gestionar toda la configuración gaming del teléfono. Una app que permite desactivar las notificaciones, bajar juegos, ordenarlos y personalizar los gráficos, los gatillos táctiles, el rendimiento y los ventiladores, entre otras funciones.

El Lenovo Legion Phone Duel 2 tiene dos puertos de carga. Nacho Castañón Omicrono

En cuanto a la autonomía, el Lenovo Legion Phone Duel 2 incorpora una doble batería con una capacidad total de 5.500 mAh (cada una de ellas es de 2.750 mAh) que permite aguantar sin tener que cargar el teléfono durante más de un día con un uso moderado. Lógicamente, si se utiliza el teléfono con todos los ajustes a máxima potencia y se pasan horas jugando, la autonomía no llega al día.

Este modelo soporta cargadores rápidos de 90 W y destaca por incluir dos puertos de carga USB Tipo-C que están ubicados estratégicamente para que los cables no interfieran en las partidas si se juega en horizontal o en vertical. Además, la idea de incluir los dos puertos también reside en permitir a los usuarios cargar el móvil aún más rápido utilizándolos de forma simultánea.

Cámara retráctil

Como sucede con la gran mayoría de los teléfonos gaming, las cámaras no son el punto fuerte del Lenovo Legion Phone Duel 2. Pero esto no quiere decir que sean malas, sino que simplemente se trata de un smartphone que no está pensado para tomar fotografías.

Cámara retráctil del Lenovo Legion Phone Duel 2. Nacho Castañón Omicrono

Lo más llamativo en este aspecto es la cámara retráctil de 44 megapíxeles que permite desde tomar selfis hasta realizar una especie de croma para eliminar el fondo mientras se juega y se está haciendo streaming. Este sensor ofrece un buen nivel de detalle, un mejor enfoque y un gran rendimiento en situaciones de escasa iluminación. Además, permite aprovechar filtros y efectos en tiempo real durante las streamings.

En la zona posterior se encuentran dos cámaras en el costado derecho del bloque se sobresale, ubicadas justo al lado del logo de la compañía y encima del flash. El Lenovo Legion Phone Duel 2 incorpora un sensor principal de 64 megapíxeles y una lente ultra ancha de 16 megapíxeles que, en líneas generales, ofrecen imágenes notables en condiciones de buena luz y colores un poco pálidos en el resto de situaciones.

Además, la aplicación de cámara cuenta con varios modos, como poder grabar de forma simultánea con la cámara frontal y la trasera o un modo director. Incluso el móvil es capaz de grabar vídeos HDR 10+ a 4K y 30fps y en 8K a 24 fps.

¿Me lo compro?

El Lenovo Legion Phone Duel 2 (799 euros) no es un teléfono móvil apto para todos, pero sí que se convierte en el smartphone definitivo para jugar: tiene un diseño que favorece su uso en horizontal, una gran pantalla, dos puertos de carga para evitar que los cables molesten mientras se juega, gatillos táctiles, una gran potencia y un sistema de doble ventilador para disipar el calor.

El gama alta de la firma china ofrece actualmente la mejor experiencia gaming, sobre todo en títulos multijugador, gracias a sus altas especificaciones y su rendimiento. Sin lugar a dudas, por ahora no existe mejor móvil en el mercado para pasar muchas horas jugando.

