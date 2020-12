KOMOBI es el Chromecast de las motos: telemetría, localización premium…

Los avances tecnológicos llegan a todos los aparatos que usamos en el día a día. Los vehículos no son una excepción y, aunque parece que los avances sólo llegan a los coches, la realidad es otra.

KOMOBI es una empresa española que ha dedicado dos años a desarrollar y pulir un dispositivo con el que conectar nuestra moto al móvil, sacando partido de lo que ello supone en términos de seguridad, pero también de competición. *Tu moto en la palma de tu mano.

KOMOBI

KOMOBI es una startup española

El panorama tecnológico mundial parece dividido entre las cosas que se hacen en Estados Unidos y las que vienen de China. Pero la realidad no es así.

Hemos podido visitar las instalaciones de una empresa que, estando afincada en Sevilla, crece rápidamente desde su fundación en 2018. En estos dos años han trabajado en desarrollar un producto con el que poder ayudar a los motoristas. Y sí, sus fundadores son moteros y eso se nota en KOMOBI. De ahí que se haya buscado satisfacer las necesidades del mundo motero a la hora de perfeccionar el producto.

La compañía tiene en desarrollo numerosos productos, pero actualmente se han centrado en uno que nos ayuda a tener nuestra moto vigilada incluso cuando no estamos con ella, además de permitirnos extraer todo tipo de información de esta. Como las velocidades máximas y mínimas, el grado de inclinación, kilómetros realizados y diferentes mapas de calor de todas las rutas hechas.

KOMOBI

KOMOBI City y KOMOBI Pro

Los dos dispositivos que actualmente venden en KOMOBI son los City y Pro, dos enfoques de un mismo producto. Los dos tienen el dispositivo que se ancla a la moto, un llavero y una aplicación para móviles Android y iPhone.

KOMOBI

El dispositivo es una caja de pequeño tamaño para su adaptabilidad perfecta en la moto que integra la circuitería necesaria y dispone de una batería autónoma que le permite tener autonomía de un mes. Para recargarse hace uso de la conexión por cable a la batería de la moto, que solo usará cuando la misma esté encendida, por lo que no hay riesgo de que la moto se quede sin batería. Al ser una empresa motera, ellos conocían del temor y preocupación que sienten los motoristas con las baterías de sus vehículos.

La instalación de este dispositivo es muy simple y lleva pocos minutos. Además, se puede adaptar a cada modelo ya que no es obligatorio poner siempre en el mismo sitio, según cada persona. Y si alguien intenta quitarlo será imposible sin desmontar parte de la moto si así lo queremos, y menos sin que salte alguna de las alarmas del aparato.

KOMOBI

Localización Premium y Telemetría profesional

KOMOBI City es un producto que se centra en el apartado de la localización premium, como la llaman en la compañía. Este producto nos permite tener la moto siempre localizada, y activar dos tipos de alarmas (una movimiento - con diferentes tipos de sensibilidad según el gusto del usuario - y una de zona) para que no nos roben la moto, y ni siquiera puedan moverla sin que lo sepamos.

Esto evita un traslado no deseado de su vehículo. Estas señalizaciones se envían a la aplicación móvil de KOMOBI para avisar al usuario de todo lo que le ocurre a su moto en cada momento y como son insonoras no alertan a los ladrones, que no saben que la moto está siendo localizada por el dueño. En el momento en el que comiencen a transportar la moto, el localizador GPS irá pintando la ruta en la app para saber por dónde han ido y en qué lugar se encuentran.

KOMOBI

El llavero es el otro componente de hardware. Sirve para identificarnos como dueños y evitar que salten las alarmas. La batería es de algo más de un mes y se recarga mediante un cargador magnético, por lo que no tenemos que estar pendientes de buscar pilas, algo que diferencia a KOMOBI de sus competidores.

KOMOBI Pro incluye todas esas funciones, pero añade otras centradas en la telemetría de la moto. Podemos revivir las rutas que hemos realizado, viendo la velocidad en cada parte, la inclinación de la moto, el tiempo que hemos tardado… Está pensado para los que disfrutan en la carretera y próximamente se podrá utilizar en circuitos para los motoristas más técnicos.

Podemos comprobar cómo ha sido un recorrido, compararlo con amigos que tengan también KOMOBI Pro instalado, etc.

Llavero, dispositivo y aplicación

Las dos variantes de KOMOBI usan tres pilares fundamentales.

Por un lado, tenemos el dispositivo, que es el núcleo de captación de datos. No tenemos que estar especialmente pendientes de él más allá de comprobar que tiene batería, algo garantizado a poco que cojamos la moto 10 minutos al día o una hora los fines de semana.

KOMOBI llavero

El llavero sirve como identificador y al poder llevarlo junto a las llaves es cómodo de manejar. Cargarlo es sólo necesario cada varias semanas y para hacerlo tendremos que usar el cargador magnético que se incluye en el pack de carga y cualquier cargador USB, como el de nuestro móvil.

Por último, está la aplicación, que es donde configuramos las alertas de la moto, desde donde nos llegan las notificaciones si alguien la mueve, donde podemos comprobar la telemetría y revivir las rutas con todo detalle.

KOMOBI

Precio y disponibilidad

Para comprar cualquiera de los dos productos hemos de ir a su web. El precio de KOMOBI City va desde los 127 a los 229 euros. KOMOBI Pro tiene precios desde 217 a los 320 euros.

En ambos casos podemos elegir entre dos años de conectividad 2G y luego pagar 24.95 euros al año o elegir conectividad ilimitada, pagar una única vez y olvidarnos de cuotas.

Todas las variantes de los dos KOMOBI están en su web, donde también nos proporcionaran información de en qué países, además de en España, podemos usar la localización.