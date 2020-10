Apple Podcast llega a los Echo de Amazon: así se lo puedes pedir a Alexa

Llega a España una característica para los Echo, los altavoces inteligentes de la compañía, que muchos usuarios llevábamos esperando. Ahora los Amazon Echo y los Amazon Fire TV pueden reproducir Apple Podcast, la app dedicada a, valga la redundancia, podcasts.

A partir de hoy los usuarios de estas dos plataformas podrán escuchar los podcasts de Apple en los dispositivos de Amazon compatibles con el asistente Alexa, ya sean los Fire TV o los Echo. Como era de esperar, se han habilitado una serie de comandos específicos para que podamos invocar a Alexa y reproducir los podcasts.

Los usuarios en España tan solo tendremos que vincular nuestro Apple ID con Alexa en su app y podremos empezar a reproducir todo lo que queramos. Algunos de los nuevos comandos son "Alexa, reproduce el último episodio de The Daily en Apple Podcasts".

Podcasts con Alexa

Echo Dot

Los comandos de Alexa servirán tanto para controlar la forma en la que se reproduzcan los episodios como para poner programas específicos. Por ejemplo, podremos reproducir un podcast en especial, diciendo por ejemplo "Alexa, reproduce Nadie Entrena en Apple Podcast". Automáticamente comenzará a reproducir el podcast "Nadie Entrena" desde el primer episodio si no lo escuchaste antes o el último que reproduciste.

Los comandos podrán variar dependiendo de la acción. Podremos reproducir episodios específicos, poner el último programa de un creador o podremos retomar la reproducción por donde lo habíamos dejado. Por ejemplo, podremos decir "Alexa, sigue reproduciendo Nadie Entrena en Apple Podcast".

Controles multimedia

Nuevo Echo Amazon Omicrono

Afortunadamente controlar el multimedia también será una opción. Habrá comandos específicos para poder navegar entre los podcasts sin demasiados problemas. Algunos de ellos son "Alexa, avance rápido de 30 segundos" o "Alexa, siguiente episodio". El resto de comandos dedicados a la música también se podrán adaptar a la reproducción de estos programas.

La compatibilidad con los Apple Podcast llega hoy a España. Recuerda, debes vincular tu Apple ID en la app de Alexa para hacer uso de esta función. No necesitarás hacer nada más, ya que no es necesario forzar ningún tipo de actualización ni del dispositivo ni de la aplicación. En caso de que aún no te sea posible reproducir podcasts de Apple en tu Amazon Echo, deberás ser paciente y esperar a que llegue la compatibilidad.

Esta compatibilidad llega algo tarde, ya que hace más de un año que los usuarios de Spotify podemos reproducir los podcasts de la aplicación. Un detalle importante dado el especial énfasis que tanto Apple como Spotify están teniendo con dicho mercado, cada día con más auge.