Así es el masajeador de pies de Xiaomi inteligente con efecto spa para mayor relajación

Xiaomi no para. Una buena parte de su catálogo no ve la luz en España y es toda una pena, porque su abultadísimo porfolio nos deja perlas como un cubre colchón inteligente, un colchón modular o un Hula-hoop gigante. La firma china nos vuelve a sorprender, esta vez con un masajeador de pies inteligente.

Sí, puede sonar cuanto menos extraño, pero Xiaomi lo ha vuelto a hacer. A través de su web de micromecenazgo Youpin, Xiaomi ha puesto a la venta un curioso masajeador para nuestros pies que, además, cuenta con efecto 'spá', para así conseguir en teoría una relajación y descanso en nuestros pies bastante importantes.

Como ya es habitual en Xiaomi, este masajeador no ha sido fabricado por la propia marca como tal sino por una empresa colaboradora, HITH. ¿Su mejor baza? Como siempre, el precio: unos 35 euros al cambio.

Un masajeador de pies

Masajeador de Xiaomi. Xiaomi Omicrono

Este diseño a modo de cubeta tiene un tamaño de 45.5 x 42 x 44 centímetros y pesa seis kilos. Tiene ruedas y un asa, por lo que podremos moverlo por la casa sin demasiados problemas. Su funcionamiento de cara al usuario no tiene en absoluto misterio; debemos rellenar de agua su interior y meter los pies dentro del dispositivo. El asa por cierto es extensible, y nos permitirá tirar de él con bastante comodidad.

También dispone de añadidos que lo hacen especial, cuya inclusión es una táctica ya conocida por los usuarios de Xiaomi. Dispone de una rueda de control para manejar los distintos parámetros del agua o del control del masaje y sademá un sistema de seguridad antifugas para evitar que se nos moje el suelo con el agua caliente situada en el interior del dispositivo.

Cuenta con un sistema de calefacción a baja presión capaz de mantener el agua a una temperatura bastante constante de unos 43 grados, lo que conseguirá el ya mencionado efecto 'spá'. En el interior del masajeador nos encontramos unos 6 rodillos con protuberancias que irán girando para masajear el pie en conjunto con el sistema de calefacción, lo que nos dará mejores sensaciones a la hora de recibir el masaje.

Precio y disponibilidad

Este producto aún no está disponible en España, y se está financiando a través de Youpin. Se espera que se lance en China antes de finales de año a un precio de 279 yuanes, es decir, unos 35 euros al cambio. Xiaomi no ha dado indicaciones de exportarlo a otros países occidentales, pero no sería raro que lo viéramos comercializarse en tiendas como AliExpress, lo que nos daría la oportunidad para comprarlo.