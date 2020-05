Videollamadas desde el coche y juegos en realidad aumentada, lo próximo de Tesla

Como viene siendo habitual, Elon Musk ha usado su cuenta de Twitter para confirmar el desarrollo de nuevas funciones para los coches de Tesla; en este caso, lo interesante es que apuntan a un futuro en el que podremos hacer otras cosas mientras que el coche se conduce solo.

Tesla sigue afirmando que para finales de este mismo año estará disponible una actualización que mejorará el Autopilot para hacerlo completamente autónomo.

De esta manera, podremos dejar que el coche conduzca solo en la mayoría de las situaciones, o incluso dejar que otras personas lo usen con un servicio de "robo-taxi". Claro, que si no tenemos que conducir el coche, ¿qué hacemos durante el viaje?

Tesla quiere videollamadas desde el coche

Esa es una duda que el sector tendrá que resolver; ya hemos visto algunos conceptos de coches autónomos con un interior diseñado para pasar muchas horas de manera cómoda y entretenida. Tesla también tiene ya algunas ideas, como la posibilidad de hacer videollamadas desde el coche o de jugar a videojuegos.

La mayoría de coches modernos incluyen una función de "manos libres" para hacer llamadas usando los altavoces y los micrófonos incorporados en el interior; pero hasta ahora las videollamadas son ilegales, ya que pueden ser una distracción que nos requiera apartar la mirada de la carretera.

En cambio, con un coche autónomo las videollamadas no serían tan peligrosas, al menos en teoría; aunque para hacerlas legales probablemente aún queden muchos años. Tal vez es por eso que Musk no ha querido dar una fecha concreta para esta funcionalidad, sólo dejándola para "el futuro".

El Model 3 cuenta con una cámara en el interior que podría servir para videollamadas David Hooper Omicrono

Y no es porque no pueda hacerlo ya, porque de hecho el Tesla Model 3 ya tiene todo el hardware necesario para hacer videollamadas, incluyendo una cámara que apunta al interior del vehículo, y que hasta no hace mucho era un misterio.

Videojuegos con realidad aumentada

Otra funcionalidad que se aprovechará de las cámaras son los videojuegos en realidad aumentada. El pasado fin de semana, mientras esperaba a su primer hijo, Musk planteó la posibilidad de lanzar nuevos juegos para Tesla; recordemos que los Tesla ya pueden ejecutar algunos juegos en su gran pantalla, aunque sólo con el coche parado.

Tesla ya ofrece juegos clásicos, pero sólo se ejecutan con el coche parado

La idea de Musk está inspirada en Minecraft, y sería un videojuego capaz de interactuar con la realidad al estilo de Pokémon Go; sin embargo, debería ser posible jugar mientras conducimos de manera segura. Podría ser una versión de Mario Kart o Pac-man, que se ejecute en el coche y muestre gráficos en la pantalla.

La verdad es que la idea de que aparezcan personajes de Mario Kart en la carretera y que podamos correr contra ellos suena genial, pero no tenemos ni idea de cómo Musk pretende hacer "seguro" eso, pero sin duda podría ser posible con un coche autónomo.