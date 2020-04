WhatsApp, Instagram y Facebook sufren fallos de conexión en todo el mundo

WhatsApp, Instagram y Facebook, las tres principales plataformas pertenecientes a Facebook han experimentado problemas de conexión en torno a las 23 horas de España. Unos problemas de conexión que han comenzado a quedar resueltos al borde de las 23.50 horas.

Según informes de los usuarios referidos en Down Detector, las tres aplicaciones han sufrido con fallos de conectividad que impiden a los usuarios interactuar con amigos y familiares con normalidad. La caída no ha sido total pero las tres aplicaciones no han funcionando a plena capacidad y Facebook ha trabajado a contrarreloj para volver a la normalidad.

En el caso de WhatsApp, una de las aplicaciones que más se ha usado durante esta cuarentena por el coronavirus, sí permitía mantener conversaciones con otros contactos. Sin embargo resultaba del todo imposible enviar o descargar archivos como fotografías o audio, según recoge WA Beta Info, una de las cuentas especializadas en la aplicación.

Por su parte los fallos referidos en Instagram se centraban en la subida y reproducción de sus Stories. La visualización de estas publicaciones efímeras está siendo imposible para usuarios de todo el mundo ya que a la hora de verlas aparece un símbolo que indica la necesidad de recargar las mismas, aunque no terminaba nunca de cargarse.

En el caso de Facebook, la aplicación madre, los usuarios del portal han reportado que el fallo es más diverso y ha afectado tanto a directos, como a la visualización de imágenes como incluso al contenido compartido en la red social por parte de otras plataformas.

Con respecto al impacto de los fallos de conexión en las tres aplicaciones, según el mapa de Down Detector, se han visto afectados tanto los países Europeos como a toda América, las zonas que son más activas por el tramo horario en el que se ha producido el problema de conectividad.