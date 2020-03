Problemas para activar Disney+ en Movistar: esto está pasando

Como ya adelantamos hará unas semanas, Movistar es la única plataforma que tiene los derechos de emisión de Disney+ en España. Para mejorar la oferta, Movistar ha dispuesto varios precios y tarifas dedicados a los clientes de la teleoperadora. Ahora esta está teniendo problemas para activar Disney+.

Puede que si eres cliente de Movistar hayas querido activar Disney+ ahora mismo, ya que hoy mismo se ha lanzado el servicio. Si no has podido, tranquilo/a; no eres solo tú. Movistar ha confirmado que stán teniendo una incidencia en el proceso de activación de Disney+.

Concretamente, la operadora lo ha confirmado por Twitter, sin dar motivos del por qué sucede esto. Si eres cliente de Movistar y te ha ocurrido, tendrás que esperar a que todo se solucione.

Activar Disney+ está siendo imposible para algunos

En estos momentos tenemos una incidencia que está afectando al proceso de activación en Disney+. Nuestro equipo técnico está trabajando para solucionarlo lo antes posible. Os mantendremos informados. Disculpad las molestias. — Movistar España (@movistar_es) March 24, 2020

Movistar no ha sido muy detallista en la advertencia, pero al menos deja claro que hay un problema. Desde OMICRONO hemos intentado activar Disney+ a través de Movistar y nos ha sido imposible; la app de Movistar da un error, tal y como informan otros usuarios en las respuestas al tweet.

Avisar en cuanto esté, pq la app de movistar da error, cualquier forma de entrar, da error — lolo (@loloxax) March 24, 2020

Los usuarios se quejan de que no se puede activar el servicio. Otros incluso se quejan de que no pueden entrar a la app de Movistar. Se necesita escanear un código QR que sale en la pantalla del servicio Disney+ que, a su vez, te envía al link para activarlo. Todo apunta a que el servicio ha sido saturado.

¿Saturación de red?

Esta incidencia afecta también al internet de los hogares. Llevamos desde anoche con una señal muy débil en mi domicilio que no permite que carguen ni fotos ni videos — mai_te (@mmh773) March 24, 2020

Otros usuarios están quejándose de que el error va más allá de Disney+, y afirman que la incidencia se está trasladando al servicio de Internet que ofrece Movistar. Hemos consultado con varias personas al respecto, y algunos usuarios reportan incidencias en el consumo de Internet y la señal, mientras que otros se limitan al problema de Disney+.

Si bien Movistar no ha dejado claro a qué se debe la incidencia, todo apunta a que simplemente los servidores se han saturado. Estamos en plena cuarentena, y el 'hype' por tener Disney+ se ha sumado al hecho de que este sea el único medio de entretenimiento que muchas personas tienen en el confinamiento.

Tendremos que esperar a que la incidencia se resuelva en las próximas horas. Recuerda estar pendiente del perfil de Movistar en redes sociales para enterarte lo antes posible de que el servicio vuelve a funcionar con normalidad y así activar Disney+.