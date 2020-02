No sólo el Mobile: la feria japonesa de cámaras CP+ queda cancelada por el coronavirus

La GSMA ha cancelado esta semana el Mobile World Congress de Barcelona. Lo ha hecho "por la preocupación global con respecto al brote de coronavirus" tras la avalancha de empresas que desde principio de mes decidieron cancelar su participación en la feria tecnológica.

Ahora, otra feria de tecnología prevista para finales de mes ha seguido el ejemplo del MWC y ha cancelado su celebración. Se trata del Camera and Photo Imaging Show 2020 (CP+2020) que iba a celebrarse en Yokohama, Japón, a partir del 27 de febrero. En la feria, se iban a conocer importantes novedades de fotografía y vídeo con grandes marcas como Canon, Nikon, Sony, Olympus o Panasonic entre la lista de participantes.

La comunicación de la cancelación del evento se ha realizado esta mañana argumentando que "no hay tratamientos o medidas de contención que actúen con efectividad para hacer frente al nuevo coronavirus (COVID-19) por lo que hemos elegido cancelar el CP+2020 debido a que damos prioridad a la salud y a la seguridad de los visitantes y exhibidores", explica un comunicado de la organización firmado por el presidente de la misma, Masaya Maeda.

A diferencia de otras ferias, gran parte del valor del CP+ es que se trata de un evento para consumidores finales. Una de las grandes ventajas de acudir a ella es poder probar y usar los nuevos equipos de fotografía y vídeo que presentan las marcas, superficies donde el contacto humano es continuo ya que es clave "sentir cómo se siente usando los equipos", explica la organización.

Comunicado del CP+ CIPA

Habitualmente este evento aglutina a más de 70.000 visitantes y la organización argumenta que no puede asegurarse que no puede eliminar el total del riesgo de que alguien de los que acudan a la misma no transmitan la temida enfermedad. Ante ello, "si bien es realmente lamentable, hemos decidido cancelar el show de este año", puntualiza.

Tras la primera muerte en Japón

La cancelación de la feria llega apenas horas después de que Japón haya registrado la primera víctima mortal por el coronavirus en el país. Se trataba de una mujer de 80 años que no fue capaz de superar la enfermedad, lo que ha convertido a Japón en el tercer país en registrar fallecidos, tras China y Filipinas.

Según el Ministerio de Salud, debido al coronavirus sus problemas respiratorios -que empezaron tras diagnosticarle los síntomas como una neumonía- se complicaron, por lo que se le hizo la prueba del coronavirus, cuyo resultado se ha conocido este jueves horas después de su muerte.

Más allá del fallecimiento, según informó la agencia de noticias Kiodo, un taxista de Tokio ha dado positivo en las pruebas diagnósticas del virus. El hombre habría indicado a las autoridades que entre sus pasajeros podría haber algún ciudadano chino, por lo que ahora se está tratando de determinar cómo contrajo el virus. También se ha confirmado otro caso en la provincia de Wakayama, un médico, según las autoridades locales.

El ISE, con normalidad

Mientras que Barcelona y Yokohama han visto como sus próximas ferias de tecnología se cancelaban, la otra cara de la moneda la encontramos en Ámsterdam donde se está celebrando la mayor show del sector audiovisual del mundo, el Integrated Systems Europe.

Así por ejemplo Sony, Cisco o Intel, que anunciaron su retirada del Mobile World Congress (MWC) sí forman parte de los participantes de la feria neerlandesa. Eso sí, el fabricante surcoreano LG sí que se bajó de ambas convenciones alegando su preocupación por el coronavirus.

En cualquier caso, habrá que esperar a ver cómo evolucionan los remedios contra el virus para ver cómo afecta al resto de ferias y convenciones tecnológicas que están por venir a lo largo del año como Photokina en Colonia (mayo), Computex en Taipéi (junio), el E3 de Los Ángeles (junio), el MWC Shanghái (junio y julio), IFA de Berlín (septiembre) o MWC Los Ángeles (octubre).