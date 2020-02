Un mes después, el Hospital de Torrejón aún sufre por el virus informático

El Hospital de Torrejón de Ardoz demostró el pasado enero las consecuencias de sufrir un ataque informático, en una era en la que dependemos tanto de las máquinas. El centro de salud fue víctima de un virus informático que aún está dando quebraderos de cabeza a los responsables.

Todo empezó el pasado 18 de enero, cuando los ordenadores del hospital fueron infectados con un virus que los dejó inutilizados. Aunque la reacción fue "rápida", según el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, eso no impidió que todo el hospital entrase en "cuarentena" y los equipos no se pudiesen usar.

Estas limitaciones no provocaron el cierre del hospital, pero sí que los trabajadores tuviesen que "volver al pasado", usando lápiz y papel para todo el registro de datos e información. Pese a todo, la sensación es que podría haber sido mucho peor.

Un virus informático, detrás de la crisis

Y es que, a diferencia de lo que se pensó inicialmente, en realidad el malware responsable del ataque al hospital no es de tipo ransomware. La Consejería de Salud ha confirmado que no han recibido peticiones de dinero ni de información, que suelen acompañar este tipo de ataques.

Con un ransomware, el atacante intenta bloquear el acceso a los ordenadores y a los datos de la víctima, para a continuación ofrecerlos de vuelta a cambio de un pago; normalmente realizado usando Bitcoin u otras monedas virtuales difíciles de rastrear. Las primeras teorías después de conocerse el ataque es que el Hospital estaba siendo chantajeado para recuperar sus equipos.

Ransomware

Otra posibilidad era que el objetivo de los atacantes fuese obtener información privada, ya sea del propio hospital o de los pacientes. Sin embargo, el análisis del ataque no ha indicado que se hayan transmitido datos.

Por todo esto, la conclusión a la que han llegado el hospital y la Consejería es que el culpable es un "simple" virus informático, sin más intención que provocar el caos y daños a los sistemas. Es fácil olvidarlo porque han sido eclipsados por otros métodos pero en realidad los virus siguen siendo uno de los peligros más comunes en Internet.

El Hospital de Torrejón, aún herido

Pese a que aún no se conocen detalles concretos del virus, sí que es evidente que ha cumplido su objetivo. A casi un mes de la infección, aún no se han recuperado todos los equipos infectados, y por lo tanto, los trabajadores aún no tienen acceso a todas las funcionalidades.

En una reunión de ayer entre Ignacio Vázquez Casavilla, alcalde de Torrejón de Ardoz, y la gerente del hospital, Cristina Granados, se reveló que ya se han podido recuperar el 80% de los sistemas afectados por el virus; y que la semana pasada ya se habían recuperado algunas de las herramientas de historia clínica electrónica.

Nos volvemos a reunir con la gerente del Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz, Cristina Granados, para interesarnos por la recuperación de su sistema informático. Nos comunica que la semana próxima quedará restablecido en su totalidad. @HUdeTorrejon #TorrejóndeArdoz pic.twitter.com/Xv63hjebfr — Ignacio Vázquez Casavilla (@ivazquez06) February 13, 2020

Se espera que en los próximos días las herramientas estén accesibles, y que para la semana que viene todos los sistemas sean restablecidos en su totalidad. De esa forma terminará una crisis, pero empezarán las preguntas.

La necesidad de proteger los sistemas de los hospitales parece algo lógico, pero los desafíos a los que se enfrentan los gerentes son numerosos y muy especializados. En ese sentido, tal vez hay que contar como victoria el hecho de que el virus no se propagase por la red de sanidad, y que no haya infectado a otros hospitales.