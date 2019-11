Ahora puedes alquilar baterías para tu móvil, nunca te quedes sin jugo

Imagina que estás en la calle y te has dejado tu batería portátil. Te estás quedando sin batería, y te queda muy poca autonomía. Es cierto; podrías tirar sin móvil perfectamente o ir a una estación de carga. El problema es que estas estaciones suelen ser lentas y te obligan a estar quieto. ¿Y si pudieras alquilar baterías?

No, no has leído mal. Imagina que vas a un estanco y pides alquilar una batería portátil para conseguir algo de carga. Es lógico que esto de que pensar; ¿cómo voy a alquilar eso? ¿Cuánto cuesta? Lo cierto es que una startup suiza ya está metida de lleno en el asunto y ha llegado a España.

Concretamente a Barcelona; hablamos de Chimpy, una empresa suiza que propone un sistema de alquiler de baterías portátiles. Ya hay estancos en las calles de Barcelona que están ofreciendo este curioso sistema. Pero, ¿cómo funciona?

Chimpy, la startup suiza que propone alquilar baterías para tu móvil

Chimpy

Chimpy ya ha puesto a disposición de los usuarios una red de alquiler de baterías para móviles en más de 50 estancos. El concepto es sencillo: por un coste de alquiler podremos llevarnos una pequeña batería portátil con la que cargar nuestro dispositivo en caso de que nos estemos quedando sin batería. La firma centra su servicio en la usabilidad instantánea, ya que no es necesario ni registrarse ni usar ningún tipo de aplicación para su uso.

¿Cómo se alquila una batería portátil? Tendremos que realizar un depósito de 15 euros costando el servicio unos 3. El usuario se puede quedar la batería todo el tiempo que precise. Esos 3 euros incluyen una semana y si queremos usar semanas adiciones nos costarán 2 euros adicionales. Una vez hagamos uso de la batería o ya no la necesitemos, podremos devolverla en cualquier estanco que tenga dicha red de baterías y si la batería está en buen estado y la has devuelto antes de una semana, recibirás el depósito completo.

Las baterías son de 5.000 mAh, más que de sobra para cargar un smartphone al 100% (salvo casos de smartphones con muchísima autonomía, superando los 5.000 mAh). Chimpy no da detalles exactos acerca de la potencia de estas baterías, asegurando simplemente que la velocidad de carga "es la misma que la de un enchufe de pared". Sin embargo, que carguen más o menos lento dará igual debido a que serán más que suficientes para realizar la carga.

Chimpy

Todas las baterías llevan su cable y están cargadas mediante energía solar "suiza". Si bien es cierto que podremos pagar con la app de Chimpy en los estancos de Barcelona adscritos a la red, no será necesario registrarse ni instalar nada. Esta iniciativa está englobada en lo que se conoce como servicios de economía circular (o economía colaborativa), los cuáles han tenido un auge importante en Barcelona (claro es el ejemplo de Bicing).

En la web de Chimpy podremos ver qué estancos podemos usar para acceder a estas baterías. Es imperativo decir que si la batería viene en mal estado (es decir, con la pegatina arrancada, por ejemplo) o sin el cable es posible que no recuperéis la totalidad del depósito. Por lo tanto, si hacéis uso de este servicio, os recomendamos cuidar de estas baterías para pagar el mínimo posible.