Cómo saber si tu navegador evita que te sigan por Internet

No son pocas las preocupaciones acerca de la privacidad en Internet. Es fácil que mediante un par de agujeros de seguridad puedan rastrear tus pasos a través de tu navegador. Tenemos parte de responsabilidad en este tema, ya que es nuestro deber protegernos de forma adecuada ante estas amenazas.

Si eres un entendido del tema y has tomado precauciones para evitar que te rastreen, querrás saber si tus esfuerzos han sido útiles o no. Para ello hay herramientas especiales que nos permiten comprobar si nuestro navegador nos está protegiendo de estos rastreos.

La web Panopticlick 3.0 nos servirá para este cometido. Esta web hará un test de nuestro navegador, nos dirá hastá qué punto estamos protegidos y nos recomendará acciones a tomar. Lo mejor es que le bastará un simple test para hacerlo.

Panopticlick 3.0, o cómo ver si tu navegador te protege ante amenazas

Corriendo el test en mi caso, desgraciadamente, vemos problemas. Ante rastreadores de anuncios mi navegador me ofrece una protección parcial pero en el resto de casos no estamos demasiado bien servidos. Mi navegador no bloquea rastreadores invisibles, rastreadores aceptados en la lista de "anuncios aceptables", etcétera. La misma herramienta nos dará consejos para solucionar esto, como instalar una extensión de la EFF (Electronic Frontier Foundation) o reconfigurar nuestro software.

Esta herramienta analiza cómo de bien nos protege nuestro ordenador y nuestros complementos contra tácticas de rastreo online. También testearán si nuestro software "está configurado de manera única, y por lo tanto identificable, incluso si estás utilizando un software de protección".Sobre los datos recopilados, Panopticlick asegura que los datos recogidos son anónimos, de tal forma que no se usen para otros fines.

Es la misma EFF la que ha llevado a cabo la investigación acerca de este proyecto. El objetivo de Panopticlick es "ilustrar el problema con las técnicas de rastreo y ayudar a obtener protecciones de privacidad más fuertes para todos". Te recomendamos instalar su extensión disponible en la gran mayoría de navegadores para protegernos más ante estos rastreos.

Hay que aclarar que en caso de conseguir malos resultados, no hay que preocuparse en exceso; no quiere decir que inmediatamente nos están siguiendo y rastreando por Internet. Pero podríamos esta siendo rastreados sin que nosotros lo supiéramos, por lo que será mejor protegernos de la mejor forma posible.

Comprueba si tu navegador te protege con Panopticlick.