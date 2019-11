¿Comprar mejores memorias RAM mejora el rendimiento de tus juegos?

El mundo del gaming tiene sus partes buenas... y sus partes malas. ¿La buena? Podemos tener acceso a componentes de PC con mejoras específicas (como la bien amada iluminación RGB). Una parte mala es el marketing; existe mucho engaño al respecto para favorecer las ventas. Vender un producto como el mejor para tus necesidades sin mencionar las implicaciones que este tiene en el usuario.

En el mundo del hardware enlazado al gaming, esto se ve todavía más. Uno de los componentes más problemáticos en este aspecto es la memoria RAM. Estas memorias no solo se basan en el almacenamiento, sino en frecuencias. Es decir, las velocidades a las que trabajan. Y muchas marcas usan este pequeño detalle para favorecer sus ventas, asegurando que a cuanta mayor frecuencia, mejor.

Pero, ¿es esto así? ¿Merece la pena invertir en mejores memorias RAM? Lo hemos querido comprobar con un sencillo experimento: comparar unas memorias RAM de bajo rendimiento con unas de altas frecuencias para ver si esto tiene un impacto real en los videojuegos.

Comprar mejores memorias RAM: ¿marketing o una ayuda real?

Para esta prueba usaremos de conejillo de indias unas memorias RAM de Corsair y unas de HyperX RGB Fury DDR4. Estas memorias cuentan con voltajes de 1.2V, y 1.35V. Son compatibles con Intel XMP y tecnologías de CPU de Ryzen. Las primeras funcionan a unos 2.400 MHz, mientras que las de HyperX trabajan a unas frecuencias de 3.200 MHz. Hemos de hacer antes varias aclaraciones:

Esta prueba no viene a determinar si las memorias de Corsair son mejores que las de HyperX o viceversa; la finalidad de la prueba es testear el impacto de sus velocidades.

Hemos hecho las pruebas sin unir los sticks de memorias de ambas marcas. Es decir, primero las de Corsair, y luego las de HyperX en Dual Channel.

Pero, ¿qué es todo esto de las frecuencias? A modo de resumen, estas frecuencias determinan la velocidad a las que trabajan estas memorias. Esta velocidad afecta principalmente junto con el bus de datos al ancho de banda de las mismas. Cuanta más velocidad tengamos en las memorias más transferencias podremos hacer en menos tiempo.

Hay otros factores que influyen en el rendimiento de las memorias RAM como las latencias o la forma de instalarlas (Dual Channel, es decir, 2 sticks, etcétera). Pero en esta prueba nos hemos querido centrar en la velocidad pura. Hemos usado memorias que usan el estándar DDR4 en una plataforma Ryzen, cuyo rendimiento se ve beneficiado con memorias de alto rendimiento.

Este ha sido el setup de pruebas que hemos usado para realizar las pruebas. Tened en cuenta que esto no es un banco de pruebas como tal, sino un ordenador personal:

Procesador: AMD Ryzen 2600 a frecuencias stock con disipador de Cooler Master.

Placa base: Gigabyte GA-AB350-Gaming 3 (chipset AM4 B350)

GPU: Nvidia GeForce GTX 1060 (ensambladora: MSI).

Fuente de alimentación: Corsair CX550 de 550W certificación Plus Bronze.

Sistema operativo: Windows 10 1903.

Esta prueba no se basará en benchmarks sintéticos, sino en pruebas de videojuegos. La idea es ofrecer una idea del peso que tiene la memoria a nivel de videojuegos y de si realmente merece la pena comprar unas memorias más rápidas frente a una mayor cantidad de memoria de cara al gaming. Estos resultados pueden variar dependiendo del juego o el hardware asociado al PC, pero nos sirven para darnos una idea aproximada de lo que puede ocurrir.

¿Hay diferencia? Sí. ¿Extremadamente alta? No, al menos que lo vayas a notar

La respuesta rápida antes de que veamos los benchmarks es que sí, hay una diferencia. A grandes rasgos obtenemos más rendimiento (especialmente en Ryzen) a medida que ganamos en frecuencia. El caso está en que como veremos algo más adelante siempre debemos priorizar la cantidad a la velocidad, ya que la mejora de rendimiento (al menos en videojuegos) no es absolutamente palpable.

Hemos probado 5 títulos: Overwatch, GTA V, Fortnite Battle Royale, Apex Legends y DOOM. Juegos que tienen distintas propiedades gráficas y que, además, tienen distintas propiedades. Por ejemplo DOOM se ejecuta bajo la API Vulkan, que suele dar excelentes resultados. Hemos escogido estos juegos porque abarcan una amplia variedad de potenciales jugadores, desde los más dedicados al esport casual hasta los que quieren exprimir su PC a nuevos niveles.

Hemos configurado la RAM de tal forma que la única variación ha sido la velocidad. Hemos probado los mismos juegos en las mismas condiciones con las mismas cantidades de memoria RAM: 16 GB en ambos casos, en el de Corsair y en el de HyperX. Las primeras pruebas han sido con las memorias de Corsair a 2.400 MHz y dividiremos los FPS en mínimos, máximos y medios y han sido realizadas en las mismas condiciones y ajustes gráficos.

Overwatch:

- FPS medios: 117 (Ultra preset)

- Min: 71.9 fps.

- FPS medios: 122.4 (Ultra preset)

- Min: 71.4 fps.

-Max: 144.1 fps.

- FPS medios: 60.9 (Medium preset)

-Min: 47.2 fps.

-Max: 71.8 fps.



-FPS medios: 100.1 (Ultra preset)

-Min: 61.4 fps.

-Max: 136.4 fps.

-FPS medios: 88.0 (Ultra preset)

-Min: 51.1 fps.

-Max: 137.7 fps.

Ahora vamos con los resultados con las memorias de HyperX a 3.200 MHz:

Overwatch:

- FPS medios: 125 (Ultra preset)

- Min: 80.2 fps.

-Max: 160.9 fps.



- FPS medios: 126 (Ultra preset)

- Min: 71.6 fps.

-Max: 150.0 fps.

- FPS medios: 59.8 (Medium preset)

-Min: 47.4 fps.

-Max: 72.6 fps.



-FPS medios: 109.2 (Ultra Preset)

-Min: 56.7 fps.

-Max: 137.3 fps.

-FPS medios: 86.7 (Ultra Preset)

-Min: 50.7 fps.

-Max: 135.0 fps.

¿Merece la pena comprar memorias RAM de alto rendimiento?

Los resultados dejan entrever varias cosas. La primera, como hemos dicho, es que sí que se confirma una mejoría en los videojuegos. El problema es que no es determinante; hablamos de una diferencia de unos pocos FPS y no siempre la notaremos. En casos como Apex o GTA tenemos prácticamente el mismo rendimiento, con algunos FPS menos en la configuración de 3.200.

De hecho, el cómo afecta la velocidad de la memoria RAM al gaming dependerá en gran medida del videojuego. Los casos, por ejemplo, de Apex o GTA son llamativos frente a los de Overwatch, que sí ha visto su rendimiento beneficiado en cierta medida.

Se deducen varias cosas de este experimento. La primera es que a la hora de comprar memorias RAM pesa más el tamaño que su velocidad. Es decir, es preferible (por ejemplo) comprar 8 GB a 2.133 MHz que 4 a 3.200 MHz, ya que la cantidad de memoria sí es determinante para la correcta ejecución de ciertos videojuegos.

Ahora bien, la ganancia de rendimiento está ahí. Y si tienes plataforma Ryzen, estas velocidades altas cobran todavía más sentido. Estas son las mejores RAM para exprimir tu plataforma AMD, pero a efectos prácticos, ningún usuario común necesita más allá de 3.200 MHz. En caso de que tengas Ryzen de primera o segunda generación, las velocidades ideales que necesitas oscilan entre los 2.933 y 3.200 MHz. Si por el contrario tienes Intel, con velocidades de entre 2.400 y 2.666 MHz es suficiente.

Además hay un dato importante: dependiendo de qué placa base tengas esta tendrá un soporte máximo de cantidad de memoria y velocidades. Es decir, si tu placa soporta como máximo memorias a 2.666 MHz, no sirve de mucho que compres unas memorias RAM de 3.200 Es conveniente que revises el modelo de tu placa base antes de comprar la memoria RAM y ver las limitaciones que tiene.

No obstante, esto no quiere decir que comprar memorias RAM de alto rendimiento sea un timo ni mucho menos. Estas RAM suelen pertenecer a gamas superiores con mejores disipadores y con añadidos como el RGB. De hecho, estas HyperX Fury DDR4 nos han sorprendido gratamente.

Su construcción es impecable, su estilo es agresivo pero sin ser grotesco y su RGB es intenso y brillante. Además, son resistentes y están hechas de buenos materiales. El rendimiento que nos han dado estas memorias han sido excelentes, por lo que estamos ante muy buenas memorias RAM a efectos prácticos.

Conclusión: si bien está bien aprovechar unas memorias RAM de altas velocidades, no deberían ser un factor determinante para ti debido a que la relación potencia/precio se va diluyendo cuanto más subimos. En caso de que realmente vayas a exprimir estas velocidades con altas cargas de trabajo hacia estas memorias, entonces no te equivocarás. Pero no dejes que el marketing guíe tu compra.