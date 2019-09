Letras en tiempo real en Apple Music, así puedes activarlas

Todos cantamos; en la ducha, en el coche, de camino al trabajo, etcétera. Pero a unos pocos (entre los que me incluyo) nos gusta seguir letras en tiempo real de las canciones que más nos gustan. Yo al menos no me puedo concentrar muy bien en leer la letra mientras la escucho.

iOS 13 ya está aquí y entre otras muchas novedades está el poder exprimir las letras de Apple Music. Apple ha introducido una función que nos permite leer la letra de nuestras canciones en tiempo real, mientras están sonando al ritmo de la música.

Este tipo de letras sincronizadas se acompasan con la canción que estemos escuchando, y además, está en pantalla completa y con letras bien grandes para que nadie tenga dificultad en leer dichas letras. También sirve para que no nos distraigamos en exceso con la melodía.

Apple Music ya tiene letras en tiempo real

En la pantalla de reproducción de Apple Music podremos ver debajo de la barra de reproducción un pequeño botón con un cuadro de diálogo. Si lo pulsamos podremos ver la letra sincronizada en tiempo real con la canción. La visualización ocupará toda la pantalla y la letra irá bajando y resaltándose a medida que la canción vaya progresando.

Estas letras están sincronizadas con la canción de tal forma que da igual lo que haga el cantante: si rapea, si canta o habla las letras lo mostrarán tal cuál se canta. Por lo tanto, si escuchamos (por ejemplo) Rap God veremos una miriada de letras pasar a velocidad vertiginosa. Y sí, es divertido.

Las letras también son interactivas; podemos navegar suavemente por ellas y leerlas con tranquilidad y si pulsamos sobre una parte de la letra esta nos llevará a esa parte de la canción en especial. Ideal para que más de uno no intente fingir que se sabe la letra.

Esta función está disponible para iPhone, iPad e iPod Touch desde la app de Apple Music. Apple ha asegurado que portará una versión de esta función para Android y para Apple TV. Con esto, los karaokes con nuestros amigos mejorarán enormemente.