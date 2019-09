Este proyector portátil reproduce contenido en cualquier ángulo sin despeinarse

Soy una persona a la que, aunque le encantan los proyectores como conceptos, no le acaban de convencer. Las pocas veces que he tenido un proyector me he encontrado con que, para conseguir un buen ángulo de visión, debo cambiar la posición del proyector a una que a lo mejor no puedo ni conseguir. Un proyector portátil suele ser la solución, pero no siempre es la panacea.

Dependiendo de dónde sitúes el proyector puede que sufras una deformación en la imagen o soportar que el ángulo no sea el adecuado. Esto depende principalmente del factor de forma del proyector y su tamaño; si este es más grande, más pequeño, etcetera. Acer en el IFA de Berlín ha tenido a bien ponerle una solución muy ingeniosa a este problema con su nuevo proyector portátil.

Nos hemos acercado al stand de Acer para ver el proyector C250i, un curioso aparato que cambia por completo el factor de forma habitual de estos proyectores en pos de una premisa más amigable con el usuario, ya que gracias a esta podremos ponerlo en cualquier sitio de la casa sin problemas en el ángulo de visión.

El proyector portátil de Acer C250i es ideal para casas pequeñas

A primera vista, lo que destaca de su diseño es su extrañeza. Habitualmente nos encontramos, principalmente, 2 tipos de proyectores: un formato horizontal parecido al de una caja y formato "torre", que dispara la imagen con un espejo. Este formato se asemeja más a una lata.

Esto no es una decisión de diseño sin más; la ventaja de este diseño es que podremos ponerlo en cualquier punto de la casa sin que la imagen se deforme o que el ángulo de visión se vea afectado. Podremos ponerlo tumbado o en formato vertical, ya que gracias a su forma cilíndrica podremos proyectar sobre una pared o techo sin tener que mover en exceso el proyector.

Acer asegura que gracias a este factor de forma no necesitaremos ni trípodes ni soportes. Además de ahorrar espacio y ser elegante, este factor de forma permite "rodar" el proyector para encontrar el mejor ángulo posible si queremos ver contenido en una pared o techo y la orientación vertical soporta proyecciones de pared horizontales (además de activar el modo autorretrato que comentaremos a continuación).

En cuanto a características, nos encontramos con un proyector con un módulo LED capaz de durar unas 30.000 horas, unas 20.000 sin el modo Eco y no necesita tiempo de calentamiento. Es sorprendentemente ligero, pesando únicamente 600 gramos y emite una pantalla de un tamaño máximo de 70 pulgadas a dos metros con una luminosidad de 300 lumens ANSI. Su resolución es Full HD y tiene un contraste de 5.000:1. La gama de colores es 100% compatible con sRGB.

Tiene incorporada una monstruosa batería de 9.000 mAh para darnos 5 horas de de autonomía. En cuanto a conexiones, tiene micro-SD, USB-C, una toma para audio interno, un USB-A, altavoces integrados y un HDMI además de una rosca para montarlo en un soporte, cosa que Acer asegura no será necesaria gracias a su factor de forma.

La característica estrella de este proyector portátil de Acer es que estrena el "primer modo autorretrato del mundo". Gracias a este modo podremos compartir contenido desde nuestro smartphone sin ningún tipo de problema y permite trasnmitir sin bandas negras a los laterales sesiones de videochat o streaming con servicios como Facebook e Instagram. Será la corrección trapezoidal la encargada de ofrecer todo el ratio de imagen posible.

Según Victor Chien, Presidente de Digital Display Business, Acer Inc: "No sólo presenta un factor de forma de diseño creativo que permite la proyección multiángulo sin soporte ni trípode, sino también un modo de autorretrato único para compartir contenido con el smartphone".

Precio y disponibilidad del proyector portátil C250i

Este proyector llegará a finales de año, concretamente a finales de diciembre a un precio de 539 euros. Un precio alto si consideramos que es un proyector portátil pero interesante sabiendo que es la alternativa perfecta para todos aquellos que quieren un proyector pero no quieren enfrentarse a las implicaciones que conlleva comprar uno de tiro largo.