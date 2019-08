Si tienes este MacBook Pro, no podrás viajar a los EEUU con él

La FAA, la Administración Federal de Aviación de los EEUU, ha decidido prohibir el transporte de un modelo de MacBook Pro en todos los aviones que entren o salgan del país.

En concreto, se trata del modelo de 2015 del MacBook Pro, que fue vendido entre el 2015 y el 2017; si intentamos viajar a EEUU con este modelo, puede que las autoridades nos impidan llevárnoslo y tengamos que dejarlo en tierra. La FAA es la máxima autoridad de aviación civil en los EEUU, y sus directrices son seguidas en los aeropuertos con viajes con destino EEUU.

El consorcio de aerolíneas europeas TUI Airlines ya ha confirmado que realizará anuncios sobre el MacBook Pro en la puerta de embarque y antes del despegue. Es posible que se implementen más medidas para evitar el transporte de estos portátiles por avión, pero no podemos olvidar que estas medidas son muy habituales.

La batería del MacBook Pro puede calentarse

En concreto, el gran problema del MacBook Pro está en su batería. A finales de junio Apple confirmó que estos portátiles tienen baterías que pueden sobrecalentarse fácilmente, y ser un "riesgo para la seguridad". En otras palabras, un sobrecalentamiento semejante podría provocar un incendio o una pequeña explosión; en un avión, podría tener consecuencias catastróficas.

La verdad es que esto no es nada nuevo, y la FAA ha aclarado que las medidas tomadas contra el MacBook Pro 2015 son similares a las de otros dispositivos con baterías defectuosas. De hecho, es una prohibición generalizada, que indica que la FAA es consciente del problema de las baterías, pero poco más. Las aerolíneas nos avisarán de que no podemos llevar estos dispositivos, pero no está claro hasta qué punto nos podrían impedir el vuelo; y es que los MacBook Pro de los últimos años son muy similares entre si, y los controles tendrían que revisar detalles como los números de serie para comprobar si se trata de un dispositivo potencialmente peligroso.

Por lo tanto, es poco probable que vayan a requisarte tu MacBook si intentas llevarlo contigo en un viaje; pero eso poco importa: deberías contactar con el servicio técnico de Apple si tienes un dispositivo afectado.