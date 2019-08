Las llamadas de Skype también son escuchadas por empleados de Microsoft

Primero, supimos que empleados de Google tenían acceso a los audios de los Google Home, sus altavoces inteligentes. Luego vino Apple, supuesta adalid de la privacidad, que también estuvo en un escándalo por escuchar grabaciones de Siri. Ahora le toca a los empleados de Microsoft y a las llamadas de Skype.

Sí, por muy sorprendente que pueda sonar, ahora le toca el turno a Microsoft. De nuevo, tenemos el mismo modus operandi: contratistas de Microsoft tienen acceso a porciones de llamdas de Skype.

Según afirma Vice y posteriormente Windows Central, el patrón se repite, ya que estos contratistas tienen acceso a dichas llamadas de Skype para mejorar las traducciones. Motherboard, la sección de tecnología de Vice, ha obtenido documentos internos como grabaciones de voz y capturas de pantalla que muestran ejemplos de lo que graban y escuchan dichos contratistas.

Empleados de Microsoft escuchan las llamadas de Skype para mejorar sus traducciones

Es cierto que las funciones de traducciones de Skype funcionan cada vez mejor, pero el uso de humanos para escuchar esta clase de conversaciones es controvertido. En la web de Microsoft sobre el traductor de Skype no se detalla que estos humanos escuchen conversaciones. Afirman, no obstante, que las llamadas se graban, pero no dice nada de que humanos las escuchen.

Esto es exactamente lo que dice la página web:

"Cuando utilizas las funciones de traducción de Skype, Skype recopila y utiliza tu conversación para ayudar a mejorar los productos y servicios de Microsoft. Para ayudar a que la tecnología de traducción y reconocimiento de voz aprenda y crezca, se analizan las oraciones y las transcripciones automáticas y se introducen las correcciones en nuestro sistema, para construir servicios más eficaces. Para ayudar a proteger su privacidad, las conversaciones que se utilizan para mejorar el producto se indexan con identificadores alfanuméricos que no identifican a los participantes en la conversación".

Microsoft ya ha respondido a Motherboard con el siguiente comunicado:

"Microsoft recopila datos de voz para proporcionar y mejorar servicios habilitados para voz como búsqueda, comandos de voz, dictado o servicios de traducción. Nos esforzamos por ser transparentes sobre nuestra recopilación y uso de datos de voz para garantizar que los clientes puedan tomar decisiones informadas sobre cuándo y cómo se utilizan sus datos de voz. Microsoft obtiene el permiso de los clientes antes de recopilar y usar sus datos de voz.

También implementamos varios procedimientos diseñados para priorizar la privacidad de los usuarios antes de compartir estos datos con nuestros proveedores, incluida la desidentificación de datos, la exigencia de acuerdos de confidencialidad con los vendedores y sus empleados, y la exigencia de que los proveedores cumplan con los altos estándares de privacidad establecidos en la legislación europea. Continuamos revisando la forma en que manejamos los datos de voz para asegurarnos de que las opciones sean lo más claras posible para los clientes y proporcionar fuertes protecciones de privacidad".

Como ocurría en los casos de Apple y Google estos contratistas supuestamente acceden a porciones de audio muy pequeñas, de entre 5 y 10 segundos aunque tal y como cuenta Windows Central, pueden ser más largas.

Los clips a los que ha tenido acceso Motherboard incluyen clips de personas hablando sobre pérdida de peso, problemas íntimos relacionados con sus relaciones y más grave aún, conversaciones sexuales. De hecho, un contratista de Microsoft llegó a informar de un clip de audio que mostraba a una persona usando los comandos de voz de Cortana para buscar pornografía en Internet.

Microsoft alega que se usa un portal en línea seguro para estas cosas y que se elimina la información de identificación, como pasaba con Google y compañía. Ya han afirmado que no volverán a realizar estas escuchas, pero dados estos escándalos, es difícil creerlo.