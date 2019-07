Las webs con "Me gusta" ayudan a Facebook a rastrear a usuarios, declara la justicia europea

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera que las páginas web con botones de "Me gusta" ayudan a Facebook a rastrear a los usuarios por Internet, y por lo tanto comparten responsabilidad en caso de que esta transmisión de datos se produzca sin consentimiento.

Es una decisión (pdf) que repercutirá enormemente en la manera en la que los medios adoptan las redes sociales para que sus artículos se puedan compartir más fácilmente. En concreto, el gran problema parece estar en el botón "Me gusta", que al pulsarlo automáticamente indicará a nuestros amigos en la red social que hemos leído el artículo. Durante años, estos botones eran la clave para que un artículo se hiciese "viral".

Sin embargo, estos botones no son tan simples, y cumplen más funciones que el usuario probablemente no conoce. La función más polémica es la que permite registrar la actividad del usuario, como las páginas que visita, incluso aunque no pulse el botón de "Me gusta".

Las consecuencias del "Me gusta"

Facebook (y otros servicios como Google) usan este tipo de "scripts" o códigos integrados en las páginas web para obtener más datos de los usuarios que visitan las páginas. Esa recopilación de datos se hace incluso aunque el usuario no tenga cuenta en la red social; y ayuda a crear un perfil que puede ser usado para mostrar publicidad personalizada.

Ahora el Tribunal considera que, al implementar este botón, la web puede tener responsabilidad en que esos datos se estén recopilando. Esta posición se ha publicado en respuesta a un caso que afecta a la tienda de ropa online Fashion ID, que fue denunciada por enviar datos de los usuarios a Facebook.

El Tribunal cree que Fashion ID no fue un "controlador" de los datos personales una vez que Facebook los obtuvo; es decir, que no tiene responsabilidad sobre lo que Facebook haga con esos datos. Sin embargo, sí que cree que puede ser responsable en transmitir los datos a los servidores de Facebook.

Las webs con "Me gusta" son responsables

Al implementar los botones "Me gusta" en su web, Fashion ID optimizó la publicidad de sus productos, haciéndolos más visibles en la red social de Facebook. Por lo tanto, el Tribunal aprecia un consentimiento "implícito" de Fashion ID a recopilar los datos de los visitantes a su web.

Esta decisión puede cambiar completamente el panorama en la Web. El Tribunal ha querido ser claro en que el operador de una página y Facebook son "controladores conjuntos" de los datos de los visitantes. En caso de que Facebook fuese condenada, la web que facilitó los datos también podría serlo. Para evitarlo, tendría que obtener el consentimiento expreso de los usuarios antes de mostrar el botón.

Por su parte, Facebook ha agradecido "la aclaración", y afirma que trabajará con las webs para que puedan beneficiarse de este tipo de añadidos sociales siguiendo la ley.