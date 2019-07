¿Vivirías en un Tesla? Aparece un concepto de autocaravana eléctrica de Tesla

El Tesla Semi, el camión eléctrico de Tesla, está cada vez más cerca, pero por ahora no hay fecha definitiva de lanzamiento. Eso no ha impedido que mucha gente empiece a imaginarse qué puede hacer con un vehículo semejante, incluso diseñando modificaciones.

Aunque un camión esté pensado para un tipo de usuario muy diferente a los coches lanzados hasta ahora, eso no significa que el trabajo y el desarrollo invertido en él no se pueda aprovechar para otras cosas. Incluso puede convertirse en la base de futuros modelos; no sería de extrañar que la propia Tesla se base en esta plataforma para ofrecer otros tipos de vehículos comerciales o incluso dirigidos al conductor medio.

Pero incluso antes de que a Tesla le de tiempo de terminar este nuevo modelo, ya hay otras compañías diseñando sus propias modificaciones. Vanlifer es tal vez la más atrevida, porque ha diseñado una autocaravana a partir del camión de Tesla.

Así sería la autocaravana eléctrica de Tesla

El Tesla Semi Campervan es un concepto de lo que podría ser posible partiendo de un Tesla Semi de serie. Es un modelo con seis espacios únicos, con una cocina completa, un pequeño salón, aseo, y camas. Se trataría de un modelo de lujo, con todo lo que hoy en día se puede encontrar en las autocaravanas más completas.

Vanlifer es una empresa especializada en conversiones, que permite a sus clientes partir de una furgoneta y personalizarla a su gusto hasta convertirla en la casa motorizada de sus sueños. Pero ahora creen que lo mejor puede ser esperar al lanzamiento del Tesla Semi, por varias razones. Para empezar, el ahorro en combustible se espera que sea en torno a los 200.000 dólares a lo largo de dos años, y completamente cargado, tendrá una autonomía de 800 kilómetros.

Por 180.000 dólares, es poco probable que mucha gente se compre un Tesla Semi sólo para invertir aún más y convertirlo en una caravana. Pero las posibilidades están ahí, y ya podemos decir que tendrá competencia: el sector de las autocaravanas ya ha descubierto la tecnología de los motores eléctricos.