El nuevo portátil gaming de Xiaomi es más potente pero sin pasarse con el precio

Xiaomi no es sólo una de las marcas que debes tener en cuenta si vas a comprar un smartphone; poco a poco también se está convirtiendo en una alternativa a tener en cuenta en el sector de los ordenadores.

Con el lanzamiento de sus primeros portátiles hace un par de años, Xiaomi entró de lleno en un mercado a la baja, algo sorprendente; pero ahora comprendemos porqué. La apuesta de Xiaomi en los portátiles se parece mucho a lo que consiguió en los móviles: ofrecer hardware a la altura, pero más barato que la competencia.

Y si hablamos de portátiles, tenemos que hablar de los "gaming", por supuesto. Hoy en día es posible jugar de manera decente con hardware diseñado para portátiles, y Xiaomi se está aprovechando de ello.

El portátil gaming de Xiaomi se renueva

El nuevo Mi Gaming Laptop 2019 es una muestra de ello. Se trata de una versión actualizada del portátil que presentó el año pasado, y de hecho, estéticamente te va a costar diferenciarlos. Esta se trata de una evolución, no una revolución, pero teniendo en cuenta que el modelo original no era feo precisamente, no nos podemos quejar.

Aunque no haya cambios en el exterior, es en el interior donde encontramos más diferencias. Xiaomi ha aprovechado para actualizar el hardware a los últimos chips de Intel y Nvidia, lo que trae consigo mejoras en el rendimiento y la eficiencia. En el modelo más potente, tenemos un Intel Core i7-9750H con una RTX 2060, lo que debería ser suficiente para jugar a cualquier título actual sin problemas.

Pero tal vez la mayor novedad la encontramos en la pantalla, que aunque mantiene muchas de las características del original (el 81% del frontal es pantalla, la gama de color es del 72%), gana una tasa de refresco mucho mayor. Ahora la pantalla es capaz de refrescar a 144 Hz, por lo que nuestros juegos se notarán con un movimiento mucho más "suave" y realista. Eso sí, para ello el juego tiene que ir a 144 frames por segundo como mínimo, y es posible que no consigas eso en algunos títulos.

El Xiaomi Mi Gaming Laptop 2019 es incluso más barato que su antecesor, pese a ser más potente, empezando a partir de los 7.499 yuan (955 €).

Modelo base del Xiaomi Mi Gaming Laptop 2019

- Procesador Intel Core i5-9300H.

- 8 GB de memoria DDR4 a 2666 MHz.

- Gráfica NVidia GTX 1660 Ti.

- Almacenamiento SSD 512 GB PCIe.

- Precio: 7.499 yuan (955 €).

Modelo "gama alta" del Xiaomi Mi Gaming Laptop 2019

- Procesador Intel Core i7-9750H.

- 16 GB de memoria DDR4 a 2666 MHz.

- Gráfica NVidia GTX 1660 Ti.

- Almacenamiento SSD 512 GB PCIe.

- Precio: 8.599 yuan (1.095 €).

Modelo "tope de gama" del Xiaomi Mi Gaming Laptop 2019

- Procesador Intel Core i7-9750H.

- 16 GB de memoria DDR4 a 2666 MHz.

- Gráfica NVidia RTX 2060.

- Almacenamiento SSD 512 GB PCIe.

- Precio: 8.599 yuan (1.146 €).