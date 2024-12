Una argentina que vive en España se sorprende tras su primera visita al médico: "Nunca ningún médico me dijo eso"

Sentirse perdido o sorprendido por determinadas prácticas en un país que no es el tuyo es normal, ya que, al final, existe una brecha cultural. Imagina llegar a un nuevo país, como una argentina que vive en España, y enfrentarte a un sistema médico que funciona de manera completamente diferente al de tu país.

Esta es la experiencia que ha compartido @agusguardamagna en su perfil de TikTok, dejando a sus seguidores argentinos sorprendidos aunque algunos de los españoles les parece algo familiar, conociendo la salud pública de España.

Con su típica sinceridad, la tiktoker nos cuenta cómo fue su primera consulta con un médico en España, una experiencia que la dejó con más preguntas que respuestas. "Me di de alta en la seguridad social y fui al médico porque quería hacerme los cheques generales que me hago todos los años, para saber si estoy sana", asevera la argentina.

Sin embargo, lo que le dijo el doctor la ha dejado atónita. Al preguntarle cuándo fue su último análisis, y tras decirle que el año anterior, el doctor le respondió: "Ni siquiera pongo la fecha en la que te hiciste el último análisis porque me lo van a negar".

La sorpresa de la tiktoker creció cuando el médico le explicó que en España no es común realizar chequeos preventivos si no hay síntomas. "Si eres una chica sana, puedes estar hasta tres años sin hacerte ningún análisis", relata, visiblemente impactada. "Nunca ningún médico me dijo eso en Argentina", comenta, sorprendida de que en su país, el control anual de salud era considerado algo básico para mantenerse al tanto de su bienestar.

Después de hablar con su compañera de piso, una española, entendió que este enfoque no es algo aislado. "Acá en España, se manejan así, si no tienes síntomas, no te hacen estudios", le explicó su amiga. Esto le ha hecho reflexionar sobre cómo las costumbres de salud pueden variar de un país a otro, y cómo un sistema de salud puede priorizar los casos de emergencia en lugar de la prevención.

"Me quedé rechoqueada", admite @agusguardamagna, quien recalca que aunque comprende que el sistema de salud pueda estar colapsado, no comparte la idea de que los chequeos preventivos no sean una prioridad.

Además, la creadora de contenido no puede evitar pensar en las implicaciones que esto podría tener en la salud a largo plazo. "En Argentina, siempre me hacían análisis de sangre, mamografías y otras pruebas cada año, simplemente para asegurarme de que todo estuviera bien", comenta. "Aquí en España parece que es más un tema de esperar a que algo pase antes de actuar", reflexiona, sin juzgar la forma de llevar la sanidad en España.