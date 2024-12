Una española que vive en Suiza muestra la gran diferencia del encendido de las luces de Navidad: "Está colapsado"

Si te hablo de la Navidad, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Muy probablemente pienses en las tradiciones únicas y familiares, como los días de Nochebuena, Navidad, las 12 uvas o el Día de Reyes.

También es época de grandes comidas y cenas, ya sea con familiares o con los amigos, pero en cualquier caso siempre acompañado de seres queridos. Y lo que ello conlleva, la temida cuesta de enero una vez superados los días de celebraciones.

Otros temas que te habrán venido a la cabeza pueden ser el sorteo de la Lotería de Navidad, más que un evento nacional, o la iluminación de las luces en las calles y avenidas de nuestras ciudades, todo un clásico de estas fechas.

Pero, ¿cómo es el encendido de luces navideñas fuera de España? ¿En otros países es igual que aquí? Para responder a esa pregunta vamos a servirnos de Sara.

Y es que esta joven española reside en Zúrich, y a través de su cuenta de TikTok 'Sara in Zurich' comparte con sus seguidores características, reflexiones y datos de interés desde la ciudad centroeuropea.

"Os enseño el encendido de luces de la ciudad más grande de Suiza, que es Zúrich y es donde vivo", comienza diciéndonos la joven, mientras graba con su teléfono móvil las céntricas calles de la ciudad, sobre las que cae un abundante manto de nieve.

"He llegado un poquito tarde porque es la primera nevada, y mirad cómo está todo. No estaba preparado esto para tanta nieve", confiesa la joven, que a pesar de la falta de previsión no puede reprimir una enorme sonrisa en su rostro.

Además, la creadora de contenido española reconoce que "la nevada está siendo súper grande y está todo el transporte colapsado", mientras nos enseña las escenas cotidianas que vive la ciudad en un día de nieve.

Y ahora sí, finalmente, Sara cumple su objetivo, que no es otro que el de enseñarnos con su teléfono móvil cómo son las luces de Navidad de la ciudad suiza en su calle principal, en una estampa de lo más entrañable y navideña.