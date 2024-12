Una española que vive en Suiza revela una costumbre que estamos perdiendo en España: "No lo quieren aceptar"

¿Te imaginas disfrutar de una comida en un restaurante y que al pagar con tarjeta te digan que no se puede? En Suiza, esto no es ninguna rareza. La creadora de contenido @carlanebulosa, una española que vive allí, lo deja claro en su TikTok:“Desde que vivo en Suiza, siempre es bueno llevar dinero en efectivo, los pequeños negocios no quieren aceptar la tarjeta para pagos menores”.

Y es que, aunque en muchos países los pagos digitales son la norma, Suiza parece resistirse. Carla explica que muchos pequeños negocios, restaurantes e incluso talleres no aceptan pagos con tarjeta para importes menores a 200 francos. “La razón principal son las altas comisiones bancarias, que alcanzan hasta el 0,5% por operación".

Más allá de las comisiones, la preferencia por el efectivo en Suiza tiene raíces culturales. Según Carla, muchos suizos optan por llevar francos en el bolsillo como una forma de controlar mejor sus gastos. “La cultura del ahorro suizo es impresionante”, así lo define. En su vídeo viral, muestra cómo esta mentalidad financiera impacta incluso en las rutinas más simples.

"Unos cuantos francos en el bolsillo"

Además, para quienes no tienen efectivo, “algunos comercios aceptan Twint, un sistema similar al Bizum español, aunque requiere una cuenta bancaria suiza”, asevera en su vídeo. Carla lo menciona como una alternativa, pero insiste entre risas: “Antes de salir de casa, ya sabes, métete unos cuantos francos en el bolsillo”.

El contraste cultural es aún más evidente cuando lo compara con Noruega, un país donde casi todo se paga con tarjeta. Carla comenta en su TikTok: “ya nos ha pasado más de una vez, en uno de los restaurantes de nuestro pueblo, que solo nos aceptaban efectivo”.

Así que, si planeas viajar a Suiza, toma nota: nunca salgas de casa sin efectivo. La creadora de contenido recomienda especialmente llevar billetes pequeños para evitar problemas, sobre todo en las zonas rurales. “La razón principal son las altas comisiones bancarias”, explica, y añade que, aunque existen alternativas digitales como Twint, lo que sería un bizum suizo, pero necesitas una cuenta bancaria suiza”.