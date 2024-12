Un filósofo español desvela la clave para alcanzar la felicidad en la vida: "Necesitamos verlo reflejado"

La felicidad es algo que tenemos siempre en mente. Quizás por lo bien que nos hace sentir, pero también por lo difícil que es conseguirla. Ya no solo tenerla entre las manos, sino mantenerla durante el máximo tiempo posible y que no se esfume en cuestión de segundos.

Uno de los motivos por los que la valoramos tanto es porque la gran parte de las veces no somos conscientes de que estamos siendo felices. Mientras que la tristeza trae consigo sentimientos de dolor y nostalgia que dejan huella, la felicidad la vemos como el simple acto de estar bien.

Damos tan por sentada la felicidad que hay ocasiones en las que creemos que, incluso, es un estado que solo depende de nosotros mismos. Según los expertos, como el filósofo David Pastor Vico, ese es uno de los grandes errores por los que no llegamos a serlo, ya que "necesitamos a los demás para conocernos".

El secreto de la felicidad según David Pastor

David Pastor Vico es un divulgador de la filosofía y el pensamiento crítico, escritor y docente. Además de escribir diferentes libros, el experto participó en la campaña de BBVA Aprendemos Juntos, con el objetivo de hacer entender a las personas la importancia de las relaciones en la búsqueda de la felicidad.

Para ser feliz, es fundamental conocerse a uno mismo; sin embargo, "nadie se conoce así mismo solo. No puedes conocerte mirándote en el espejo, ¿quién te va a decir que eso que sientes es una cosa u otra? ¿Quién te va a meter un dilema en la cabeza o te va a solucionar?", indica Pastor Vico, "necesitas al otro para conocerte".

"Como en el amor, en casi todas las cosas importantes de la vida, necesitamos que alguien nos explique qué es esto o por lo menos, verlo reflejado en la mirada del otro", explica. Tener a alguien a nuestro lado no solo nos aporta compañía, sino otra visión de nosotros mismos.

El experto, además, cita a Aristóteles, quien decía: "No confíes en alguien que no tiene amigos, porque aquel que no tiene amigos es imposible que sea feliz". Parte de la esencia de este estado de ánimo se basa en las relaciones, en compartir vivencias y problemas con otras personas.

"Si tú no eres parte de la solución de los problemas de los demás, aportando aquello en lo que realmente eres útil, lo que estás imposibilitando es que los demás lleguen a ser felices contigo", explica Pastor Vico.