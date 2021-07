Pese a que muchos españoles están apostando por pasar sus vacaciones en el extranjero, gracias al impulso del pasaporte COVID y a la reactivación de los viajes internacionales, es innegable que el turismo nacional está aprovechando la coyuntura actual para recuperar el tiempo perdido por la pandemia. En su propia ciudad, en su provincia o en la otra punta del país, se cuentan por millones las personas que a lo largo de este año 2021 están aprovechando para redescubrir España y sus bonitas playas.

Civitatis, la empresa líder en la venta de visitas guiadas, excursiones y free tours en español por todo el mundo, ha revisado sus estadísticas internas para comprobar cuáles son los 10 tours mejor valorados de España en lo que va de año 2021.

1. Senderismo nocturno por las Cañadas del Teide

Rozando la matrícula de honor, con un 9,8 de nota media, la ruta de senderismo nocturno por las Cañadas del Teide es la actividad mejor valorada de la plataforma española en este año. Tenerife está siendo uno de los destinos más visitados de 2021, por lo que no es de extrañar que se encuentre en las posiciones más altas de cualquier tipo de listado turístico. Hablando de esta isla canaria, hubiera sorprendido a propios y extraños que el Teide no fuese una de las actividades más valoradas por los viajeros. En esta ocasión no hay ningún sobresalto, y este paseo nocturno de cinco kilómetros por la Cañada Blanca, los Roques de García y otras zonas emblemáticas del parque se consolida como el tour mejor valorado de España en 2021.

Senderismo nocturno por las Cañadas del Teide

2. Visita guiada por Albarracín

Apenas una décima separa la visita guiada por Albarracín del primer puesto. Este municipio turolense está considerado como uno de los más bonitos de España, y precisamente por ello un gran número de personas se han animado a conocerlo en los últimos meses. Dado su carácter medieval, recorrer sus calles de la mano de un guía turístico se antoja imprescindible, y a tenor de las notas recibidas se puede comprobar que la satisfacción de los visitantes de Albarracín es plena.

Visita guiada por Albarracín

3. Visita guiada por Peñíscola con entrada al castillo del Papa Luna

La Comunidad Valenciana atrae millones de turistas por sus atractivos naturales, su gastronomía y sus playas, pero también por su cultura y patrimonio histórico-artístico. En ese sentido, uno de los rincones más destacados se encuentra en Castellón. La visita guiada por Peñíscola (con entrada al castillo del Papa Luna) se ubica en el podio de los tours mejor valorados del año gracias a la perspectiva histórica que ofrece de la localidad y a las curiosidades y leyendas que en él también se desenmascaran.

Visita guiada por Peñíscola con entrada al castillo del Papa Luna

4. Visita de la Torre de la Catedral de Valladolid

Las alturas han fascinado al ser humano desde sus orígenes, y así lo confirma el hecho de que el segundo tour más valorado del 2021 sea uno a más de setenta metros de altura. La visita de la Torre de la Catedral de Valladolid ha alcanzado este año una valoración media de 9,5, con cientos de opiniones de personas que han disfrutado de su estructura interna, sus campanas, sus leyendas y, por supuesto, de la mejor vista panorámica de la localidad pucelana.

Visita de la Torre de la Catedral de Valladolid

5. Visita guiada por la Tarragona romana

Pocas ciudades en el mundo cuentan con el legado arqueológico de Tarragona, Tarraco en tiempos de la Antigua Roma. Con una nota media de 9,5, la visita guiada por la Tarragona romana permite descubrir todos los secretos de este pasado que, en muchas ocasiones, se encuentran camuflados bajo siglos y siglos de historia.

Tarragona romana

6. Tour de Mérida al completo con entradas

Si Tarragona presume de herencia romana, Mérida no se queda atrás. Inmediatamente después, en el top de los tours más valorados del año se encuentra el de Mérida al completo con entradas incluidas, el cual permite no solo conocer la historia del centro histórico de esta ciudad extremeña en compañía de un guía, sino también acceder a monumentos tan fascinantes como el Teatro Romano, el Anfiteatro o la Alcazaba Árabe.

Mérida

7. Tour de los misterios y leyendas de Vitoria

La capital del País Vasco está repleta de secretos, tal y como atestigua el éxito del tour de los misterios y leyendas de Vitoria. Mitología vasca o macabros sucesos son algunos de los principales atractivos de esta ruta guiada por el precioso centro histórico vitoriano.

Vitoria

8. Visita guiada por la Catedral de Santiago y su museo

Erigida como una de las catedrales más bonitas de España y joya sin parangón de la ciudad, la Catedral de Santiago es uno de los monumentos más populares de Galicia. Son muchas las personas que se deciden a visitar este templo, etapa de la peregrinación del Camino de Santiago, en compañía de un guía por la propia Catedral y su museo, repleto de obras de arte y elementos históricos tan importantes como el Códice Calixtino.

Catedral de Santiago de Compostela

9. Visita guiada por la Cueva El Soplao

En la localidad cántabra de San Vicente de la Barquera se halla una de las maravillas geológicas más notorias del país. La visita guiada por la Cueva El Soplao ha fascinado en 2021 a cientos de personas que, en compañía de un guía especializado en espeleología, han recorrido sus laberínticas galerías, la sala de los Fantasmas, el mirador de Lacuerre o el paseo de los Centinelas.

Cueva El Soplao

10. Tour nocturno por el Toledo misterioso

El último del listado es el tour nocturno por el Toledo misterioso. La Ciudad de las Tres Culturas no está solo repleta de un legado histórico difícilmente equiparable, sino que también alberga un sinfín de leyendas y misterios que hablan desde la magia negra o la brujería hasta los fenómenos paranormales, pasando por los actos de la Inquisición e incluso la presencia de casas encantadas.

Toledo

