El verano es sinónimo de viajes, de playas de aguas cristalinas y de los festivales de verano, pero también el momento para disfrutar de esas rutas en moto con las que descubrir todos y cada uno de los bonitos rincones que tenemos por España o también fuera de nuestras fronteras. De hecho, cada verano son más los moteros que aprovechan esta época estival para disfrutar de los mejores destinos y del placer de viajar en este maravilloso vehículo de dos ruedas. Pero no por ello hay que olvidarse de todo lo que implica viajar en moto en plena época de verano y bajo el calor extremo.

Así que, si estás pensando en planear estos próximos meses tus vacaciones en moto y organizando tu itinerario, te recomendamos que antes de colocarte el casco y ponerte en marcha, no te olvides de revisar todos y cada uno de los consejos que necesitas tener en cuenta antes de viajar en moto en verano. Una serie de recomendaciones con las que conseguirás disfrutar de cada segundo de ese viaje y evitar los inconvenientes y peligros que puede suponer la subida de temperaturas y el calor sofocante en moto.

Consejos para viajar en moto en verano

1. El calor no es motivo para no llevar la equipación adecuada

Aunque el calor sofocante te incite a llevar ropa veraniega y si estás planeando realizar un viaje en moto este verano, es vital que no te olvides de llevar el equipamiento necesario para viajar en moto. No importa cuál sea el lugar al que decidas viajar o las ganas que tengas de conducir con chanclas y camiseta de tirantes, lo importante es que esa jornada en moto se haga de forma segura. Así que no te olvides de poner igualmente el casco, los guantes de verano, las botas y la ropa de moto reforzada. En caso de caída o accidente estos serán tus verdaderos grandes aliados. Eso sí, a lo que no tendrás que renunciar, será a la ropa de moto con ventilación o un casco que te asegure un buen flujo de ventilación en el interior. Todo esto hará que el calor no se convierta en un problema durante la conducción y lo más importante, también irás seguro.

2. Evita las horas de más calor e hidrátate

Una buena forma de huir del calor sofocante, es viajar durante las primeras horas de la mañana o las últimas de la tarde, ya que además de una temperatura más baja, también te encontrarás con mucho menos flujo de tráfico. Tampoco olvides hidratarte con agua o alguna bebida isotónica.

3. Planifica tu ruta

Antes de irnos de viaje, tendremos que planificar bien el destino y las paradas de nuestro itinerario, sobre todo tratándose de un viaje largo. Esta es la verdadera manera de empezar un viaje, teniendo en cuenta cada una de las paradas y puntos de interés en tu itinerario, las gasolineras más baratas, los mejores restaurantes, así como también todo lo relativo a la mecánica de la moto, la documentación o el GPS, entre otros.

4. No te olvides revisar la moto

Una puesta a punto antes de iniciar el viaje y más aún un viaje largo, es otra de las partes fundamentales, para evitar sustos. Así que no olvides hacer una revisión en el mecánico antes de ponerte en marcha y revisar aspectos tan importantes como las ruedas o el líquido refrigerante, entre otras cosas. Una vez superada esa revisión, solo tendrás que disfrutar de ese viaje con el que tantos meses llevas soñando.

5. Papeles y documentación

Además de revisar tu moto antes del viaje, también tendrás que acordarte de revisar que todos los papeles y la documentación estén en regla, incluido el DNI o pasaporte, la ficha técnica, el permiso de circulación o la ITV en vigor.

6. No te excedas con el equipaje

Antes de elegir el equipaje, el primer consejo es que uses la cabeza y tengas claro que para viajar no hacen falta demasiadas cosas. De hecho siempre podrás lavar ropa y reutilizarla, ahorrándote así el llevar ropa para todos los días y planificar las paradas, también te será de gran ayuda para organizar ese equipaje. Otro consejo importante, es que el peso del equipaje deberá ir colocado lo más posible hacia el centro de gravedad de la moto, algo que si vas solo podrás asegurar con el espacio del pasajero, pero si no es así podrás conseguirlo con unas alforjas o con unas maletas para moto. Siempre, eso sí, revisando la colocación de todos los elementos antes del viaje.

7. La pantalla oscura será tu gran aliada

La luz solar, sobre todo durante las horas de calor, puede llegar a deslumbrar bastante y dificultar la conducción. Así que no olvides llevar unas buenas gafas de sol o en su defecto, equipar tu casco con una pantalla oscura. Este tipo de pantalla te permitirá ver perfectamente, incluso teniendo el sol de frente.

