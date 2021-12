¿Estás pensando en irte de puente? Como cada año en España el Puente de Diciembre nos regala el festivo del día de la Constitución (6 de diciembre) y el día de la Inmaculada (miércoles 8) y con ellos también uno de los momentos más esperados del año para volver a hacer una escapada y alejarse de la rutina y el estrés por unos días. Así que, tanto si lo que buscas es hacer una escapada por el mismo centro de Madrid, cerca de la capital o desplazarte a alguna otra provincia de los alrededores, te aconsejamos que no te pierdas estas diez escapadas fáciles y baratas que hemos preparado.

Escapadas a algunos de los pueblos con más encanto de la Sierra de Madrid, otras para tocar la nieve en algunas de las mejores estaciones de esquí españolas o en el mismo Puerto de Navacerrada, rutas en la naturaleza por el Hayedo de Montejo y por algunos de los senderos más emblemáticos de la Comunidad de Madrid, escapadas dentro de la misma capital para disfrutar del increíble ambiente navideño que la envuelve por estas fechas o incluso para los que lo prefieran, escapadas llenas de historia y fuera de la Comunidad de Madrid. No te las pierdas.

10 escapadas fáciles y baratas para acertar en el Puente de diciembre

1. El prendido de luces en las ciudades

No hay Navidad sin luces y este las calles volverán a llenarse de ese espíritu navideño en la mayoría de ciudades Españolas. Aunque el encendido de las luces ya ha comenzado en algunas ciudades, este se completará a lo largo de la próxima semana y podrá disfrutarse durante el puente de diciembre. Luces que tampoco faltarán un año más en la capital, junto con el ya tradicional árbol de la Puerta del Sol o el famoso autobús Naviluz. Sea cual sea la ciudad en la que decidas disfrutar de ese itinerario luminoso, seguro conseguirá empaparte de ese espíritu navideño.

Luces de Navidad

2. Momento de mercadillos y ferias

Los mercadillos de Navidad y las ferias son otro de los grandes protagonistas con la llegada del Puente de Diciembre. Luces, belenes, decoración navideña, bebidas calientes, churros con chocolate, regalos, artesanía, objetos de decoración… Todo esto y mucho más es lo que podrás encontrar en estos mercados que durante este puente y mes de diciembre encontrarás en numerosas ciudades españolas como el de la Plaza Mayor de Madrid, el de la Plaza de la Catedral en Oviedo, La Feria de Santa Lucía junto a la Catedral de Barcelona, la Feria de Artesanía de Navidad en Valencia o el Mercado de Navidad de Sevilla, son solo algunos de los que podrás encontrar a lo largo y ancho de España.

Mercadillo

3. Patina sobre hielo en Matadero

Al igual que Madrid volverá a vestirse con sus mejores galas en Navidad y con la llegada de diciembre, por estas fechas tampoco deberías perderte las pistas de patinaje sobre hielo. La pista ubicada en Matadero Madrid contará con la suya desde el 5 de diciembre hasta el 10 de enero y con entrada de lunes a domingo a 6 euros por cada pase de 30 minutos. Un imprescindible que nunca falta durante las fiestas y que también se encuentra dentro del marco de la programación navideña del Ayuntamiento de Madrid.

Pista de hielo

4. Disfruta de la nieve

Durante el puente de diciembre también llega el momento de disfrutar de algunas de las mejores estaciones de esquí españolas como Sierra Nevada en Granada, Baqueira Beret en Lleida, San Isidro en León, Candanchú en Aragón o Formigal - Panticosa en Huesca, entre otras muchas. Esto sumado a la bajada de temperaturas y las primeras nevadas en gran parte de España, hace que esta fecha sea una de las favoritas para los amantes del esquí y del snow o incluso para los que quieran iniciarse en la nieve. En Internet podrás encontrar numerosas ofertas para reservar, además del forfait, también noches de hotel y otros muchos servicios disponibles. Pero además de las estaciones de esquí españolas, si lo que buscas simplemente es un plan aún más asequible y jugar con la nieve cerca de Madrid o incluso disfrutar de alguna ruta con raquetas para todos los gustos y niveles, te aconsejamos que no dudes en acercarte al Puerto de Navacerrada. Allí podrás jugar con trineos, hacer excursiones con raquetas, esquiar o simplemente hacer batallas de bolas de nieve.

Navacerrada

5. Pueblos llenos de encanto por la Sierra de Madrid

Si lo que buscas es una escapada que te permita descansar y desconectar de la rutina, pero también alejarte del ruido y las prisas de la capital, pero sin salir de la Comunidad de Madrid, te aconsejamos que no dudes en acercarte a alguno de los pueblos llenos de encanto que podrás encontrar en plena Sierra de Madrid. Pequeñas y bonitas localidades que sobre todo te aconsejamos descubrir durante esta época, en la que sus paisajes y entorno de naturaleza consiguen ser aún más impresionantes. Buitrago de Lozoya, Patones de Arriba, Puebla de la Sierra, Chinchón, San Lorenzo de El Escorial, Rascafría, La Hiruela, Manzanares El Real, Miraflores de la Sierra o Cercedilla, son algunas de las paradas que te recomendamos durante este puente.

San Lorenzo de Escorial

6. Acércate al hayedo de Montejo

El Hayedo de Montejo es uno de esos lugares en la naturaleza casi mágicos, que tampoco deberías perderte durante estas fechas, así que no podía faltar en esta lista de planes fáciles y baratos para aquellos que este mes de diciembre se encuentren cerca de la capital. Concretamente este hayedo lo encontrarás a poco más de 90 km de Madrid y dentro de la Sierra de Ayllón. Una de las opciones favoritas de los amantes del senderismo sobre todo por la Senda del río (una de las opciones de ruta favoritas y más frecuentadas por el público montañero), sobre todo por ese paisaje tan espectacular que asegura este hayedo de nada menos que 250 hectáreas.

Si planeas visitarlo, es importante que tengas en cuenta que cuenta con accesos restringidos, por lo que necesitarás obtener una acreditación para poder visitar esos lugares. Además de la Senda del río, te recomendamos que también consideres la opción de hacer la Senda del mirador, una opción de ruta de dificultad media que te asegurará las mejores panorámicas.

7. Enamórate de Sevilla

El puente de diciembre es sin duda uno de los puentes más esperados del año y una oportunidad perfecta para que aquellos que aún no se han podido acercar a Sevilla, conozcan y se adentren en esta estupenda ciudad. Un mes muy especial en Sevilla, repleto de mercadillos, belenes artesanos, escaparates decorados, atracciones en las calles, exposiciones y por supuesto de maravillosas terrazas, bares y restaurantes en los que contentar al estómago. No dudes en acercarte también a la Real Casa de la Moneda, esta fue una de las siete cecas principales de Castilla autorizadas por los Reyes Católicos, construida en 1532 por Felipe II y este puente de diciembre volverá a abrir sus puertas después de diez años de haber cesado su actividad. Una visita que junto con el Real Alcázar, la Catedral, la Torre del Oro o el barrio de Triana, no debería faltar en tu itinerario por Sevilla.

Sevilla

8. Senderismo por los alrededores de Madrid

Si lo tuyo son las escapadas en la naturaleza para disfrutar del senderismo, por suerte España cuenta con algunos de los mejores rincones para disfrutar de esta práctica en la naturaleza y también los alrededores de Madrid. Precisamente si lo que buscas para este puente es una actividad saludable, asequible y en plena naturaleza para hacer por Madrid o alrededores, te aconsejamos que no dudes en acercarte a las Cascadas del Purgatorio en plena Sierra de Guadarrama, el conocido Camino Schmidt, la sencilla ruta a Patones de Arriba o de una ruta al monte Abantos en San Lorenzo del Escorial, entre otras muchas opciones que podrás encontrar perfectas para hacer con amigos, en familia o en solitario.

Senderismo

9. Conoce la Hoz de Beteta en Cuenca

A poco menos de tres horas también, encontrarás la Hoz de Beteta, un pateo entre imponentes paredes de roca, bosques y cuevas y en plena Serranía de Cuenca. Se trata de uno de los lugares más bonitos y singulares de esta sierra, sobre todo gracias al río Guadiela el cual se ha encargado durante años de modelar la roca hasta formar este increíble escenario conocido como la Hoz de Beteta. Dentro de este paisaje podrás aprovechar para realizar además varias rutas, entre las que destacan el Paseo botánico y el Paseo temático hasta la cueva del Armentero, los cuales te permitirán adentrarte en este imponente valle generado por el río Guadiela.

10. Haz un viaje en el tiempo en Cáceres

A poco menos de tres horas de Madrid se encuentra Cáceres, una de esas ciudades españolas que ha conseguido quedarse congelada en el tiempo y en la que aún podrás encontrar numerosos vestigios de historia y concretamente del Renacimiento. Esta es una de las razones por las que ha sido elegida Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Así que no dudes en perderte por sus calles y casas medievales porque la ciudad es ya de por sí un auténtico museo. No dudes en acercarte a la Torre de la Yerba, el Arco de la Estrella, de visitar el barrio judío o de caminar hasta el Paso de Cánovas.

Cáceres

También te puede interesar...