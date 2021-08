Desde España hay muchas ciudades a las que puedes viajar y visitarlas en tan solo 24 horas. Si todavía no has viajado este verano y estás preparando tus vacaciones, quizás te interese conocer unos cuantos consejos para encontrar vuelos baratos. Esto es, sin duda, lo que más busca la gente al preparar sus viajes, y es que los vuelos suelen ser la parte más cara.

Seguro que en alguna ocasión un familiar o un conocido te ha contado que encontró vuelos baratos para viajar a destinos tan espectaculares como Nueva York, París, Budapest o cualquier otro país del mundo. ¿Quieres saber cómo encontrar vuelos baratos? Te contamos los mejores trucos para conseguirlo. ¡Acompáñanos!

5 consejos para encontrar vuelos baratos

Hay varios factores que debes tener en cuenta a la hora de conseguir vuelos baratos, pero el principal consejo es que seas flexible en todos los aspectos: horarios, escalas, fechas… Pero, además de la flexibilidad, te mostramos los mejores consejos para encontrar vuelos baratos. ¡Toma nota!

1. El mejor día para volar es el martes

El día más caro para tomar un avión es el sábado, así que si puedes elegir las fechas de tu viaje, intenta volar en martes, pues te puede salir hasta un 12% más barato. Recuerda, la flexibilidad es tu mejor amiga para encontrar vuelos baratos, y si vuelas en temporada baja también ahorrarás grandes sumas de dinero.

2. Volar por las tardes es más barato

Los vuelos entre las 18 horas y la medianoche también suelen ser más baratos. Quizás sean los que más retrasos tienen, es cierto, pero aunque este tipo de vuelos sean un poco más incómodos, tendrás que sacrificar ciertas comodidades para que tu billete sea más económico.

3. Revisa las newsletters y las alertas de precio

Si quieres saber cómo encontrar vuelos baratos, lo mejor será que no renuncies a recibir newsletters con alertas de precio, ya que son mucho más útiles de lo que piensas. De este modo, aunque al principio pueda parecerte un rollo los emails de los comparadores de ofertas, así puedes encontrar gangas inesperadas.

Por otra parte, las alertas de precio son especialmente útiles cuando tienes claro el destino y la fecha en que vas a viajar. De este modo, no solo ahorrarás mucho dinero, sino que podrás descubrir destinos tirados de precio que no entraban dentro de tus planes. Además, puedes configurar las alertas con los filtros que quieras.

4. Comprar la ida y la vuelta juntas no siempre es más económico

Comprar los billetes de ida y vuelta juntos no tiene por qué salirnos más barato, sobre todo en los vuelos largos. Por ello, te aconsejamos que compares muy bien este aspecto antes de comprar los billetes, pues podrías llevarte grandes sorpresas.

Incluso puedes comprar la ida con una compañía y la vuelta con otra para ahorrar todavía más dinero. Y si lo miras desde otra perspectiva, esto te ayudará a planificar el viaje de otro modo, optando por combinaciones con las que quizás no contabas en un principio.

5. Las escalas son necesarias para conseguir vuelos baratos

Otro de los consejos para encontrar vuelos baratos es que asumas que tendrás que realizar escalas, por muy poco que te gusten, pues abaratan el precio de los vuelos no te puedes imaginar cuanto.

Así pues, para conseguir vuelos baratos es fundamental que renuncies a los vuelos directos, al menos, en la mayoría de las ocasiones.

Aquí entra en juego el tiempo del que dispongas, porque a más escalas, los vuelos serán más baratos, pero el viaje te llevará más tiempo. Si no supone un problema para ti, puedes buscar vuelos con más escalas e incluso aprovechar para visitar alguna ciudad por el camino.

Trucos sobre cómo encontrar vuelos baratos

Después de estos 5 consejos para encontrar vuelos baratos, no te pierdas unos cuentos trucos para que esta misión resulte mucho más fácil.

Los aeropuertos cercanos a tu destino suelen estar repletos de chollos inesperados. Lo más cómodo es volar al aeropuerto más cercano al centro de la ciudad, pero no es lo más barato. Por ejemplo, en Londres y París hay varios aeropuertos distintos, y según a cual de ellos vueles el billete será más o menos caro.

Analiza bien cual es el mejor momento para comprar tu vuelo según el destino al que quieras ir, ya que el precio de un vuelo varía en función del momento en que lo compres, y a veces mucho. Puedes ahorrar mucho dinero dependiendo del destino, de la fecha y de otras muchas cosas. Por lo general, el momento más barato para comprar los billetes suele ser 60 días antes de volar.

Si lo que quieres en realidad es conseguir vuelos baratos, tendrás que buscar y comparar mucho. Utiliza diferentes comparadores y webs y prueba combinaciones de fechas diferentes. Es cierto que requiere tiempo y ganas porque puede resultar una tarea bastante tediosa, pero merecerá la pena.

Cuidado con los súper chollos cuando encuentres vuelos baratos, pues luego pueden encarecerse con tasas e impuestos al utilizar determinadas tarjetas de crédito. De hecho, algunas agencias varían sus precios en función del método de pago. Por ejemplo, hay agencias de viajes online que suben el precio una vez que has seleccionado un método u otro de pago, así que atento a estos cambios inesperados.

El último de los consejos para encontrar vuelos baratos es que, si crees que has encontrado tu vuelo ideal y el precio es razonable, lo compres sin dudar, ya que es bastante probable que al día siguiente sea más caro. Así que, si piensas que has encontrado un chollo, no lo dejes escapar aunque parezca un acto impulsivo.

Ahora ya conoces todos los trucos sobre cómo encontrar vuelos baratos, así que tenlos muy en cuenta y ahorrarás más dinero del que imaginas. Y si no encuentras vuelos baratos al principio, configura alguna alerta para ir monitorizando los cambios de precio. ¡Mucha suerte y buen viaje!

