El verano de 2021 ha dejado buenas cifras tanto en España como en muchos otros países en lo que al turismo se refiere. Por eso, hablamos con Alberto Gutiérrez, CEO y fundador de Civitatis, para que responda a EL ESPAÑOL sobre las cuestiones claves de los viajes más realizados. También abrimos el horizonte y planteamos cuestiones sobre el próximo 2022 y la posibilidad de volver a una situación similar al 2019. Te lo contamos todo de la mano de la empresa de guías de viajes más popular.

¿Cómo fue el turismo durante el verano de 2021?

- ¿Cuál ha sido el ‘top 10’ de destinos en España este verano 2021?









- No han sido unos destinos demasiado diferentes a los que hemos visto otros veranos, y es que como ya os he comentado en alguna ocasión, soy de la opinión de que el coronavirus no va a cambiar los gustos de las personas a la hora de viajar. Ni a nivel nacional, ni a nivel internacional. Así, un año más, destinos insulares como Tenerife o Mallorca están dentro de este top 10, pero también destinos costeros como Málaga, Barcelona o Vigo, así como algunos de nuestros top ventas durante todo el año: Madrid, Sevilla, Granada, Córdoba... Lo dicho, no hay muchas sorpresas ni en cuanto a destinos ni en cuanto a actividades más reservadas.







- ¿Y con respecto a los destinos fuera de España?









- A nivel europeo, como ha sucedido en España, la gente ha seguido buscando disfrutar de la magia eterna de Roma, del decadente encanto de nuestros vecinos portugueses en Oporto o Lisboa, también ha podido disfrutar de monumentos como la Torre Eiffel o el Puente de Rialto sin demasiadas aglomeraciones, etc. Cracovia, Florencia, Venecia o Ámsterdam completan este top 10 en el que tan solo se cuela un destino fuera de Europa: Riviera Maya. Esta región mexicana ha sido uno de nuestros destinos más populares durante todo el año, ya que ha permanecido abierta al turismo en momentos en los que incluso no podíamos ir desde Madrid a pasar el día en Toledo. Sin embargo, estoy convencido de que si esta pregunta me la hiciérais a final de año serían muchos más los destinos no europeos que se incluirían en el top 10: Nueva York empezará a recibir turistas en noviembre, en Egipto hemos visto un enorme incremento de las reservas en las últimas semanas, ya contamos incluso con personas que han escogido actividades de Civitatis en Argentina, etc. ¡El mundo vuelve a girar!