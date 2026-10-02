Helvetia elimina la marca Caser para bancaseguros y operará con una sola marca desde 2027

La aseguradora Helvetia ha decidido que operará únicamente con la marca Helvetia en todos sus negocios y canales a partir del 1 de enero de 2027, incluido bancaseguros, según ha informado este viernes en un comunicado.

En enero de este año, la aseguradora decidió que mantendría la marca Caser para el negocio de bancaseguros en Ibercaja y Unicaja (que siguen siendo accionistas de Caser) por el valor que portaba. La intención para enero de 2027 era únicamente integrar las redes comerciales y reorganizar el negocio en función de las marcas. Sin embargo, el plan ahora es operar únicamente como Helvetia.

"La extensión de la marca Helvetia al ámbito del bancaseguros refleja la evolución natural de una integración, muy avanzada, y nos permite proyectar al mercado toda la fortaleza, capacidades y ambición de un grupo internacional como Helvetia conservando el conocimiento, la cercanía y la experiencia que han hecho de Caser una referencia en España", ha afirmado el consejero delegado de Helvetia en España, Juan Estallo.

La decisión se produce después casi un año de la fusión entre Helvetia y Caser. Durante este periodo, se han ido alineando estructuras de gobierno, capacidades, procesos y modelos operativos, avanzando hacia una organización más integrada.

Ibercaja y Unicaja continúan siendo accionistas y socios estratégicos de la aseguradora tras la fusión y apoyan el cambio de denominación. Los clientes no recibirán cambios en el servicio que reciben.

La transición, que se está desarrollando de manera gradual, ya ha comenzado a desplegarse y se culminará previsiblemente a lo largo de 2027. En una primera fase se abordará la adaptación de la identidad corporativa y de los distintos canales de comunicación, incorporando progresivamente los elementos visuales de Helvetia en soportes comerciales, documentación, entornos digitales y materiales dirigidos a clientes y distribuidores.

En paralelo se completará la adaptación de procesos, herramientas y soportes operativos necesarios para garantizar una transición homogénea y transparente para clientes, empleados, mediadores y entidades financieras. Este proceso estará acompañado por acciones específicas de información, formación y comunicación.